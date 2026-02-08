Шторм на севере Марокко унес жизни четырех человек, еще один человек пропал без вести

Внезапные наводнения, вызванные штормом на севере Марокко, унесли жизни по меньшей мере четырех человек, в то время как страна боролась с сильными дождями и сбросами воды из переполненных плотин, что привело к массовой эвакуации. Об этом пишет AP со ссылкой на местные власти, передает УНН.

Детали

Трое детей — девочка и два мальчика в возрасте от 2 до 14 лет — и мужчина около 30 лет погибли в автомобиле, который смыло в деревне близ Тетуана, примерно в 270 километрах (168 милях) к северу от столицы Рабата, согласно заявлению Министерства внутренних дел со ссылкой на местные власти. Еще один человек остается пропавшим без вести.

Местные власти заявили, что начнут расследование произошедшего.

Добавим

Внезапные наводнения были вызваны штормовой системой, известной как Марта, которая прошла в Марокко в течение выходных и принесла до 92 миллиметров (3,6 дюйма) осадков в некоторые северные города, сообщил Associated Press Хуссин Юабед из Генерального управления метеорологии Марокко. Шторм Марта также достиг соседних Испании и Португалии.

Несколько дней ранее другой шторм, Леонардо, обрушился на Северную Африку и Пиренейский полуостров. В Марокко он переполнил плотины и реки, повредив дома и посевы, вызвав незначительные оползни и вынудив более 150 000 человек эвакуироваться.

По словам чиновников, турбулентная погода также обеспечила Марокко по меньшей мере годовым запасом питьевой воды и увеличила ресурсы для критически важного сельскохозяйственного сектора страны, что обеспечило облегчение после многолетней засухи.