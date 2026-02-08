$43.140.00
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направлении
17:37 • 10651 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
16:39 • 14492 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
8 февраля, 13:58 • 16646 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
8 февраля, 13:58
8 февраля, 12:29 • 19293 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
8 февраля, 12:29
Эксклюзив
8 февраля, 10:00 • 18603 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
8 февраля, 10:00
8 февраля, 08:45 • 13529 просмотра
В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго
8 февраля, 08:45
8 февраля, 08:35 • 11675 просмотра
Зеленский подписал указы о новых санкциях против производителей ракет и финансового сектора РФ
8 февраля, 08:35
7 февраля, 20:45 • 24085 просмотра
Победитель Нацотбора 2026: Украину на Евровидении представит Leleka
7 февраля, 20:45
7 февраля, 20:13 • 38031 просмотра
Критическая ситуация в Киевской области: острый дефицит энергии и гибель спасателя - в ОВА рассказали детали
7 февраля, 20:13
Шторм на севере Марокко унес жизни четырех человек, еще один человек пропал без вести

Киев • УНН

 • 4 просмотра

В результате внезапных наводнений, вызванных штормом Марта на севере Марокко, погибли четыре человека, один человек пропал без вести.

Шторм на севере Марокко унес жизни четырех человек, еще один человек пропал без вести

Внезапные наводнения, вызванные штормом на севере Марокко, унесли жизни по меньшей мере четырех человек, в то время как страна боролась с сильными дождями и сбросами воды из переполненных плотин, что привело к массовой эвакуации. Об этом пишет AP со ссылкой на местные власти, передает УНН.

Детали

Трое детей — девочка и два мальчика в возрасте от 2 до 14 лет — и мужчина около 30 лет погибли в автомобиле, который смыло в деревне близ Тетуана, примерно в 270 километрах (168 милях) к северу от столицы Рабата, согласно заявлению Министерства внутренних дел со ссылкой на местные власти. Еще один человек остается пропавшим без вести.

Местные власти заявили, что начнут расследование произошедшего.

Шторм Леонардо на Пиренеях: наводнения и оползни, погибшие и пропавшие без вести05.02.26, 23:59 • 5725 просмотров

Добавим

Внезапные наводнения были вызваны штормовой системой, известной как Марта, которая прошла в Марокко в течение выходных и принесла до 92 миллиметров (3,6 дюйма) осадков в некоторые северные города, сообщил Associated Press Хуссин Юабед из Генерального управления метеорологии Марокко. Шторм Марта также достиг соседних Испании и Португалии.

Несколько дней ранее другой шторм, Леонардо, обрушился на Северную Африку и Пиренейский полуостров. В Марокко он переполнил плотины и реки, повредив дома и посевы, вызвав незначительные оползни и вынудив более 150 000 человек эвакуироваться.

По словам чиновников, турбулентная погода также обеспечила Марокко по меньшей мере годовым запасом питьевой воды и увеличила ресурсы для критически важного сельскохозяйственного сектора страны, что обеспечило облегчение после многолетней засухи.

Антонина Туманова

Новости Мира
Село
Дорожно-транспортное происшествие
Марокко
Испания
Португалия