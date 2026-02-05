$43.170.02
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузы
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети - в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
Шторм Леонардо на Пиренеях: наводнения и оползни, погибшие и пропавшие без вести

Киев • УНН

 • 206 просмотра

Шторм Леонардо вызвал наводнения и оползни на Пиренейском полуострове. В Португалии погиб мужчина, а в Испании ищут женщину, которую смыло рекой.

Шторм Леонардо на Пиренеях: наводнения и оползни, погибшие и пропавшие без вести

В четверг шторм Леонардо обрушился на Пиренейский полуостров ливневыми дождями, что привело к наводнениям и оползням. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в Португалии в результате наводнения погиб мужчина, а испанские спасатели искали женщину, которую смыло рекой, когда она пыталась спасти свою собаку.

Мы провели весь день и ночь в поисках. Мы нашли собаку, но не ее

- рассказал начальник пожарной охраны Малаги Мануэль Мармолехо.

Власти соседнего муниципалитета Грасалема приказали эвакуировать примерно 1500 жителей. По словам чиновников, регион получил столько же осадков за 16 часов, сколько выпадает в регионе Мадрида за год.

По словам ученых, наводнения становятся все более частыми по всей Европе, поскольку атмосфера нагревается и удерживает больше влаги из-за изменения климата. В октябре 2024 года в результате беспрецедентных внезапных наводнений в регионе Валенсия в Испании погибло 237 человек

- говорится в статье.

Издание указывает, что Леонардо – это последний шторм из полудюжины зимних штормов, обрушившихся на Португалию и Испанию с начала 2026 года, в результате которых погибло несколько человек, срывались крыши с домов и затапливались города. По данным государственного метеорологического агентства, шторм Марта, следующий погодный фронт в так называемом "штормовом поезде", ожидается уже в эти выходные.

Напомним

Зимняя буря охватила ряд регионов США, став причиной более 100 смертей и отмены более 2000 рейсов. Снегопады и сильный ветер наблюдаются на Востоке страны.

Шторм "Байрон" накрыл Грецию: закрыты школы, нарушена работа общественных служб05.12.25, 10:43 • 4357 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Новости МираПроисшествия
Валенсия
Малага
Европа
Мадрид
Португалия