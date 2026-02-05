Шторм Леонардо на Пиренеях: наводнения и оползни, погибшие и пропавшие без вести
Шторм Леонардо вызвал наводнения и оползни на Пиренейском полуострове. В Португалии погиб мужчина, а в Испании ищут женщину, которую смыло рекой.
В четверг шторм Леонардо обрушился на Пиренейский полуостров ливневыми дождями, что привело к наводнениям и оползням. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.
Отмечается, что в Португалии в результате наводнения погиб мужчина, а испанские спасатели искали женщину, которую смыло рекой, когда она пыталась спасти свою собаку.
Власти соседнего муниципалитета Грасалема приказали эвакуировать примерно 1500 жителей. По словам чиновников, регион получил столько же осадков за 16 часов, сколько выпадает в регионе Мадрида за год.
По словам ученых, наводнения становятся все более частыми по всей Европе, поскольку атмосфера нагревается и удерживает больше влаги из-за изменения климата. В октябре 2024 года в результате беспрецедентных внезапных наводнений в регионе Валенсия в Испании погибло 237 человек
Издание указывает, что Леонардо – это последний шторм из полудюжины зимних штормов, обрушившихся на Португалию и Испанию с начала 2026 года, в результате которых погибло несколько человек, срывались крыши с домов и затапливались города. По данным государственного метеорологического агентства, шторм Марта, следующий погодный фронт в так называемом "штормовом поезде", ожидается уже в эти выходные.
Зимняя буря охватила ряд регионов США, став причиной более 100 смертей и отмены более 2000 рейсов. Снегопады и сильный ветер наблюдаются на Востоке страны.
