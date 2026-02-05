Шторм Леонардо на Пиренеях: наводнения и оползни, погибшие и пропавшие без вести

В четверг шторм Леонардо обрушился на Пиренейский полуостров ливневыми дождями, что привело к наводнениям и оползням. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.

Отмечается, что в Португалии в результате наводнения погиб мужчина, а испанские спасатели искали женщину, которую смыло рекой, когда она пыталась спасти свою собаку.

Мы провели весь день и ночь в поисках. Мы нашли собаку, но не ее

Власти соседнего муниципалитета Грасалема приказали эвакуировать примерно 1500 жителей. По словам чиновников, регион получил столько же осадков за 16 часов, сколько выпадает в регионе Мадрида за год.

По словам ученых, наводнения становятся все более частыми по всей Европе, поскольку атмосфера нагревается и удерживает больше влаги из-за изменения климата. В октябре 2024 года в результате беспрецедентных внезапных наводнений в регионе Валенсия в Испании погибло 237 человек