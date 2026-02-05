Шторм Леонардо на Піренеях: повені та зсуви ґрунту, загиблі та зниклі безвісти

$43.170.02
51.030.08
ukenru
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 19067 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39 • 18759 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04 • 20285 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 32485 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 66118 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 28920 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33 • 27871 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26 • 22185 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
5 лютого, 09:20 • 15070 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22 • 14661 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−6°
3м/с
82%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зниклу 13-річну дівчинку з Львівщини знайшли мертвою5 лютого, 12:12 • 14886 перегляди
Кінець договору СНО-ІІI: Сибіга розповів, що це означає і озвучив наслідки5 лютого, 12:48 • 5218 перегляди
Падіння прибутків і зростання дефолтів: у росії вже почалася банківська криза - розвідка5 лютого, 12:58 • 3998 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 20752 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 10628 перегляди
Публікації
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів20:38 • 2584 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 19067 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 66118 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 69051 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 98996 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Блогери
Михайло Федоров
Андрій Садовий
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львів
Село
Індія
Реклама
УНН Lite
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo18:35 • 3718 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 10666 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 20793 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 25011 перегляди
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 50860 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Facebook

Шторм Леонардо на Піренеях: повені та зсуви ґрунту, загиблі та зниклі безвісти

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Шторм Леонардо спричинив повені та зсуви ґрунту на Піренейському півострові. У Португалії загинув чоловік, а в Іспанії шукають жінку, яку змило річкою.

Шторм Леонардо на Піренеях: повені та зсуви ґрунту, загиблі та зниклі безвісти

У четвер шторм Леонардо обрушився на Піренейський півострів зливовими дощами, що призвело до повеней та зсувів ґрунту. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що у Португалії внаслідок повені загинув чоловік, а іспанські рятувальники шукали жінку, яку змило річкою, коли вона намагалася врятувати свого собаку.

Ми провели весь день і ніч у пошуках. Ми знайшли собаку, але не її

- розповів начальник пожежної охорони Малаги Мануель Мармолехо.

Влада сусіднього муніципалітету Грасалема наказала евакуювати приблизно 1500 мешканців. За словами чиновників, регіон отримав стільки ж опадів за 16 годин, скільки випадає в регіоні Мадрида за рік.

За словами вчених, повені стають все частішими по всій Європі, оскільки атмосфера нагрівається та утримує більше вологи через зміну клімату. У жовтні 2024 року внаслідок безпрецедентних раптових повеней у регіоні Валенсія в Іспанії загинуло 237 людей

- йдеться у статті.

Видання вказує, що Леонардо – це останній шторм із півдюжини зимових штормів, що обрушилися на Португалію та Іспанію з початку 2026 року, в результаті яких загинуло кілька людей, зривалися дахи з будинків та затоплювалися міста. За даними державного метеорологічного агентства, шторм Марта, наступний погодний фронт у так званому "штормовому потягу", очікується вже цими вихідними.

Нагадаємо

Зимова буря охопила низку регіонів США, спричинивши понад 100 смертей та скасування понад 2000 рейсів. Снігопади та сильний вітер спостерігаються на Сході країни.

Шторм "Байрон" накрив Грецію: закриті школи, порушена робота громадських служб05.12.25, 10:43 • 4357 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Новини СвітуПодії
Валенсія
Малага
Європа
Мадрид
Португалія