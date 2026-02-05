Шторм Леонардо на Піренеях: повені та зсуви ґрунту, загиблі та зниклі безвісти

У четвер шторм Леонардо обрушився на Піренейський півострів зливовими дощами, що призвело до повеней та зсувів ґрунту. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що у Португалії внаслідок повені загинув чоловік, а іспанські рятувальники шукали жінку, яку змило річкою, коли вона намагалася врятувати свого собаку.

Ми провели весь день і ніч у пошуках. Ми знайшли собаку, але не її - розповів начальник пожежної охорони Малаги Мануель Мармолехо.

Влада сусіднього муніципалітету Грасалема наказала евакуювати приблизно 1500 мешканців. За словами чиновників, регіон отримав стільки ж опадів за 16 годин, скільки випадає в регіоні Мадрида за рік.

За словами вчених, повені стають все частішими по всій Європі, оскільки атмосфера нагрівається та утримує більше вологи через зміну клімату. У жовтні 2024 року внаслідок безпрецедентних раптових повеней у регіоні Валенсія в Іспанії загинуло 237 людей - йдеться у статті.

Видання вказує, що Леонардо – це останній шторм із півдюжини зимових штормів, що обрушилися на Португалію та Іспанію з початку 2026 року, в результаті яких загинуло кілька людей, зривалися дахи з будинків та затоплювалися міста. За даними державного метеорологічного агентства, шторм Марта, наступний погодний фронт у так званому "штормовому потягу", очікується вже цими вихідними.

