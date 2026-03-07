Ізраїль підтримує плани іранських курдів щодо захоплення прикордонних районів Ірану
Армія оборони Ізраїлю бомбардує західні регіони Ірану для підтримки курдських ополчень, які готуються до наземного наступу. Курдські угруповання планують захопити стратегічні міста поблизу кордону.
Армія оборони Ізраїлю розпочала цілеспрямоване бомбардування західних регіонів Ірану з метою вогневої підтримки курдських ополчень, які готуються до наземного наступу. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Як повідомляють джерела, знайомі з ходом переговорів, курдські угруповання, що базуються в Іраку, планують скористатися американо-ізраїльською військовою кампанією для встановлення контролю над стратегічними містами поблизу кордону. Президент США Дональд Трамп уже встиг схвально оцінити перспективи такого повстання, назвавши можливий перехід кордону курдськими силами "чудовим" кроком для дестабілізації іранського режиму.
Довготривала координація та консультації зі США
Контакти між Ізраїлем та іранськими курдськими повстанцями тривають уже близько року, забезпечуючи підґрунтя для нинішніх активних дій у напівавтономному регіоні Іракського Курдистану.
Ополчення також проводять регулярні консультації зі Сполученими Штатами щодо тактики атак на іранські сили безпеки та доцільності масштабного вторгнення. Така координація зусиль дозволяє повстанцям розраховувати на серйозну підтримку з повітря під час штурму прикордонних укріплень.
Наслідки курдського повстання для оборони Ірану
Було б чудово, якби вони перетнули кордон
Відкриття внутрішнього фронту на заході країни може мати катастрофічні наслідки для Тегерана, який наразі зосереджений на відбитті масованих авіаційних атак. Виступи дисидентських озброєних груп змусять іранське командування розпорошувати ресурси між зовнішньою обороною та придушенням внутрішніх заколотів. За даними розвідки, ізраїльська сторона розглядає курдський фактор як довгостроковий інструмент тиску, що здатний докорінно змінити хід війни.
