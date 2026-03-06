$43.720.26
5 березня, 23:07
Сибіга звинуватив угорську владу у захопленні сімох українських заручників та пограбуванні Ощадбанку
5 березня, 17:43
Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу - Зеленський
Ексклюзив
5 березня, 17:39
Долар летить у гору - фінансист пояснив причини та дав поради українцям
Ексклюзив
5 березня, 12:41
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
5 березня, 12:39
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
5 березня, 12:11
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
Ексклюзив
5 березня, 12:00
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"Photo
Ексклюзив
5 березня, 11:33
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 08:05
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
Трамп запропонував іранським силовикам вибір між "імунітетом" та гарантованою смертю

Київ • УНН

 • 3736 перегляди

Дональд Трамп звернувся до військових Ірану із закликом припинити опір та перейти на бік народу, обіцяючи повний правовий захист. Він застеріг, що подальша лояльність до режиму призведе до катастрофічних наслідків.

Трамп запропонував іранським силовикам вибір між "імунітетом" та гарантованою смертю
Фото: AP

Президент США Дональд Трамп звернувся до військовослужбовців Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), армії та поліції Ірану з вимогою припинити опір і скласти зброю. Під час виступу в Білому домі 5 березня він закликав іранські сили безпеки перейти на бік народу та допомогти усунути чинний режим, пообіцявши за це повний правовий захист. Про це повідомляє ABC News, пише УНН.

Деталі

Американський лідер підкреслив, що іранські військові мають унікальний історичний шанс повернути контроль над державою, якщо відмовляться виконувати накази Тегерана. Пропозиція імунітету розглядається як інструмент дестабілізації оборонної вертикалі Ірану зсередини, оскільки конфлікт на Близькому Сході продовжує загострюватися. Президент застеріг силовиків від марних жертв, зазначивши, що подальша лояльність до клерикальних правителів призведе лише до катастрофічних наслідків для них самих та їхніх родин.

Тож ви будете в повній безпеці з повним імунітетом, або ж вам гарантовано загрожуватиме смерть. А я не хочу цього бачити

– заявив Трамп під час заходу в Білому домі.

Ультиматум на тлі ескалації бойових дій

Заява Трампа пролунала в момент, коли американо-ізраїльська коаліція завершує перший тиждень інтенсивних авіаударів по стратегічних об'єктах Ісламської Республіки.

Трамп заявив, що "цілком підтримав би" курдів, які почали повстання в Ірані05.03.26, 20:47 • 7182 перегляди

Адміністрація Білого дому робить ставку на психологічний тиск, намагаючись спровокувати масове дезертирство серед елітних підрозділів КВІР. Президент вкотре акцентував на тому, що США не прагнуть тотального знищення іранського народу, проте готові застосувати максимальну силу проти тих, хто продовжить захищати інтереси поваленого керівництва.

Прийміть імунітет, і ми надамо вам імунітет. У вас буде шанс, після стількох років, повернути свою країну

– додав глава держави, звертаючись до іранських військових.

Трамп хоче бути "залученим до призначення" наступного лідера Ірану, а сина Хаменеї називає "неприйнятним"05.03.26, 19:09 • 5974 перегляди

Степан Гафтко

