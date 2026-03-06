Трамп запропонував іранським силовикам вибір між "імунітетом" та гарантованою смертю

Фото: AP

Президент США Дональд Трамп звернувся до військовослужбовців Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), армії та поліції Ірану з вимогою припинити опір і скласти зброю. Під час виступу в Білому домі 5 березня він закликав іранські сили безпеки перейти на бік народу та допомогти усунути чинний режим, пообіцявши за це повний правовий захист. Про це повідомляє ABC News, пише УНН.

Деталі

Американський лідер підкреслив, що іранські військові мають унікальний історичний шанс повернути контроль над державою, якщо відмовляться виконувати накази Тегерана. Пропозиція імунітету розглядається як інструмент дестабілізації оборонної вертикалі Ірану зсередини, оскільки конфлікт на Близькому Сході продовжує загострюватися. Президент застеріг силовиків від марних жертв, зазначивши, що подальша лояльність до клерикальних правителів призведе лише до катастрофічних наслідків для них самих та їхніх родин.

Тож ви будете в повній безпеці з повним імунітетом, або ж вам гарантовано загрожуватиме смерть. А я не хочу цього бачити – заявив Трамп під час заходу в Білому домі.

Ультиматум на тлі ескалації бойових дій

Заява Трампа пролунала в момент, коли американо-ізраїльська коаліція завершує перший тиждень інтенсивних авіаударів по стратегічних об'єктах Ісламської Республіки.

Адміністрація Білого дому робить ставку на психологічний тиск, намагаючись спровокувати масове дезертирство серед елітних підрозділів КВІР. Президент вкотре акцентував на тому, що США не прагнуть тотального знищення іранського народу, проте готові застосувати максимальну силу проти тих, хто продовжить захищати інтереси поваленого керівництва.

Прийміть імунітет, і ми надамо вам імунітет. У вас буде шанс, після стількох років, повернути свою країну – додав глава держави, звертаючись до іранських військових.

