Трамп предложил иранским силовикам выбор между "иммунитетом" и гарантированной смертью
Киев • УНН
Дональд Трамп обратился к военным Ирана с призывом прекратить сопротивление и перейти на сторону народа, обещая полную правовую защиту. Он предостерег, что дальнейшая лояльность к режиму приведет к катастрофическим последствиям.
Президент США Дональд Трамп обратился к военнослужащим Корпуса стражей исламской революции (КСИР), армии и полиции Ирана с требованием прекратить сопротивление и сложить оружие. Во время выступления в Белом доме 5 марта он призвал иранские силы безопасности перейти на сторону народа и помочь устранить действующий режим, пообещав за это полную правовую защиту. Об этом сообщает ABC News, пишет УНН.
Детали
Американский лидер подчеркнул, что иранские военные имеют уникальный исторический шанс вернуть контроль над государством, если откажутся выполнять приказы Тегерана. Предложение иммунитета рассматривается как инструмент дестабилизации оборонной вертикали Ирана изнутри, поскольку конфликт на Ближнем Востоке продолжает обостряться. Президент предостерег силовиков от напрасных жертв, отметив, что дальнейшая лояльность к клерикальным правителям приведет лишь к катастрофическим последствиям для них самих и их семей.
Так что вы будете в полной безопасности с полным иммунитетом, или же вам гарантированно будет угрожать смерть. А я не хочу этого видеть
Ультиматум на фоне эскалации боевых действий
Заявление Трампа прозвучало в момент, когда американо-израильская коалиция завершает первую неделю интенсивных авиаударов по стратегическим объектам Исламской Республики.
Администрация Белого дома делает ставку на психологическое давление, пытаясь спровоцировать массовое дезертирство среди элитных подразделений КСИР. Президент в очередной раз акцентировал на том, что США не стремятся к тотальному уничтожению иранского народа, однако готовы применить максимальную силу против тех, кто продолжит защищать интересы свергнутого руководства.
Примите иммунитет, и мы предоставим вам иммунитет. У вас будет шанс, после стольких лет, вернуть свою страну
