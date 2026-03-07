Израиль поддерживает планы иранских курдов по захвату приграничных районов Ирана
Армия обороны Израиля бомбит западные регионы Ирана для поддержки курдских ополчений, которые готовятся к наземному наступлению. Курдские группировки планируют захватить стратегические города вблизи границы.
Армия обороны Израиля начала целенаправленную бомбардировку западных регионов Ирана с целью огневой поддержки курдских ополчений, готовящихся к наземному наступлению. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Как сообщают источники, знакомые с ходом переговоров, курдские группировки, базирующиеся в Ираке, планируют воспользоваться американо-израильской военной кампанией для установления контроля над стратегическими городами вблизи границы. Президент США Дональд Трамп уже успел одобрительно оценить перспективы такого восстания, назвав возможный переход границы курдскими силами "замечательным" шагом для дестабилизации иранского режима.
Долговременная координация и консультации с США
Контакты между Израилем и иранскими курдскими повстанцами продолжаются уже около года, обеспечивая основу для нынешних активных действий в полуавтономном регионе Иракского Курдистана.
Ополчения также проводят регулярные консультации с Соединенными Штатами относительно тактики атак на иранские силы безопасности и целесообразности масштабного вторжения. Такая координация усилий позволяет повстанцам рассчитывать на серьезную поддержку с воздуха во время штурма пограничных укреплений.
Последствия курдского восстания для обороны Ирана
Было бы замечательно, если бы они пересекли границу
Открытие внутреннего фронта на западе страны может иметь катастрофические последствия для Тегерана, который сейчас сосредоточен на отражении массированных авиационных атак. Выступления диссидентских вооруженных групп заставят иранское командование распылять ресурсы между внешней обороной и подавлением внутренних мятежей. По данным разведки, израильская сторона рассматривает курдский фактор как долгосрочный инструмент давления, способный в корне изменить ход войны.
