США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
6 марта, 15:35 • 27140 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
6 марта, 15:23 • 38677 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - Зеленский
6 марта, 13:05 • 32963 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
6 марта, 12:50 • 55798 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20 • 26137 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
6 марта, 11:26 • 24023 просмотра
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины
6 марта, 10:48 • 22801 просмотра
Зеленский сообщил о втором этапе обмена - из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитников
6 марта, 09:57 • 20683 просмотра
Украинцам не стоит ехать в Венгрию - МИД выпустил рекомендации после задержания инкассаторских авто
6 марта, 09:32 • 20758 просмотра
Международные резервы Украины "похудели" на 5% - НБУ говорит, из-за продажи валюты и выплаты долга
Израиль поддерживает планы иранских курдов по захвату приграничных районов Ирана

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Армия обороны Израиля бомбит западные регионы Ирана для поддержки курдских ополчений, которые готовятся к наземному наступлению. Курдские группировки планируют захватить стратегические города вблизи границы.

Израиль поддерживает планы иранских курдов по захвату приграничных районов Ирана
Фото: Reuters

Армия обороны Израиля начала целенаправленную бомбардировку западных регионов Ирана с целью огневой поддержки курдских ополчений, готовящихся к наземному наступлению. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Как сообщают источники, знакомые с ходом переговоров, курдские группировки, базирующиеся в Ираке, планируют воспользоваться американо-израильской военной кампанией для установления контроля над стратегическими городами вблизи границы. Президент США Дональд Трамп уже успел одобрительно оценить перспективы такого восстания, назвав возможный переход границы курдскими силами "замечательным" шагом для дестабилизации иранского режима.

Долговременная координация и консультации с США

Контакты между Израилем и иранскими курдскими повстанцами продолжаются уже около года, обеспечивая основу для нынешних активных действий в полуавтономном регионе Иракского Курдистана.

Ополчения также проводят регулярные консультации с Соединенными Штатами относительно тактики атак на иранские силы безопасности и целесообразности масштабного вторжения. Такая координация усилий позволяет повстанцам рассчитывать на серьезную поддержку с воздуха во время штурма пограничных укреплений.

Последствия курдского восстания для обороны Ирана

Было бы замечательно, если бы они пересекли границу

– заявил Трамп в комментарии Reuters, оценивая действия курдских сил.

Открытие внутреннего фронта на западе страны может иметь катастрофические последствия для Тегерана, который сейчас сосредоточен на отражении массированных авиационных атак. Выступления диссидентских вооруженных групп заставят иранское командование распылять ресурсы между внешней обороной и подавлением внутренних мятежей. По данным разведки, израильская сторона рассматривает курдский фактор как долгосрочный инструмент давления, способный в корне изменить ход войны.

Степан Гафтко

