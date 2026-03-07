Армия обороны Израиля начала целенаправленную бомбардировку западных регионов Ирана с целью огневой поддержки курдских ополчений, готовящихся к наземному наступлению. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Как сообщают источники, знакомые с ходом переговоров, курдские группировки, базирующиеся в Ираке, планируют воспользоваться американо-израильской военной кампанией для установления контроля над стратегическими городами вблизи границы. Президент США Дональд Трамп уже успел одобрительно оценить перспективы такого восстания, назвав возможный переход границы курдскими силами "замечательным" шагом для дестабилизации иранского режима.

Контакты между Израилем и иранскими курдскими повстанцами продолжаются уже около года, обеспечивая основу для нынешних активных действий в полуавтономном регионе Иракского Курдистана.

Ополчения также проводят регулярные консультации с Соединенными Штатами относительно тактики атак на иранские силы безопасности и целесообразности масштабного вторжения. Такая координация усилий позволяет повстанцам рассчитывать на серьезную поддержку с воздуха во время штурма пограничных укреплений.

Было бы замечательно, если бы они пересекли границу