Шторм "Марта" спустошує поля Іспанії та Португалії: збитки аграріїв сягають сотень мільйонів євро

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Шторм "Марта" спричинив повені та зсуви ґрунту на Піренейському півострові, що призвело до евакуації тисяч людей. Аграрний сектор Іспанії та Португалії зазнав збитків на сотні мільйонів євро через затоплення посівів та руйнування інфраструктури.

Шторм "Марта" спустошує поля Іспанії та Португалії: збитки аграріїв сягають сотень мільйонів євро
Фото: Reuters

Піренейський півострів опинився в епіцентрі потужної стихії, яка принесла з собою катастрофічні повені, зсуви ґрунту та руйнівні пориви вітру. Внаслідок шторму "Марта", що накрив регіон у суботу, 7 лютого, тисячі людей були змушені евакуюватися, а сільськогосподарський сектор зазнав безпрецедентних втрат через затоплення угідь. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

В іспанській Андалусії ситуація оцінюється як критична: понад 11 000 мешканців покинули свої домівки, а близько 170 доріг залишаються заблокованими. Фермерські організації повідомляють про мільйонні збитки, оскільки тисячі гектарів із посівами броколі, моркви та цвітної капусти опинилися під товщею води.

Це справжня природна катастрофа. Дощ йде безперервно, врожай знищено

– наголосив представник організації COAG Мігель Анхель Перес.

Португалія також звітує про тяжкі наслідки негоди. Міністерство сільського господарства країни попередньо оцінило втрати в аграрному та лісовому секторах у 750 мільйонів євро.

Марокко евакуює 50 000 людей через загрозу затоплення міста Ксар-ель-Кебір03.02.26, 01:20 • 6129 переглядiв

Ситуацію ускладнюють перебої в залізничному сполученні та очікування метеорологів щодо подальшого посилення шторму найближчими днями.

Сейсмічні коливання та оранжевий рівень небезпеки

Окрім повеней, негода спровокувала небезпечні структурні зрушення ґрунту. Мешканці гірського хребта Серранія-де-Ронда повідомили про тремтіння землі, яке триває вже кілька днів. Місцева влада запевняє, що прямої загрози немає, проте закликає людей до пильності через ризик зсувів. Через екстремальні погодні умови в Іспанії навіть перенесли футбольний матч Ла Ліги між "Севільєю" та "Жироною".

Наразі державне метеорологічне агентство AEMET оголосило оранжевий рівень небезпеки. Прогнозуються нові зливи, сильні снігопади в гірських районах та небезпечні штормові хвилі на узбережжі. Фермери вже готують звернення до урядів обох країн із проханням про термінову фінансову допомогу для відновлення господарств.

Шторм Леонардо на Піренеях: повені та зсуви ґрунту, загиблі та зниклі безвісти05.02.26, 23:59 • 5582 перегляди

Степан Гафтко

