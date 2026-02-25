Орбан оголосив розгортання військових біля електростанцій через зупинку постачання нафти
Київ • УНН
Угорщина посилює захист енергетичної інфраструктури та розгортає військових поблизу ключових об'єктів. Це рішення прийнято після зупинки постачання нафти трубопроводом "Дружба" з 27 січня.
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про посилення захисту енергетичної інфраструктури та розгортання військових підрозділів поблизу ключових об’єктів. Рішення ухвалили після позачергового засідання Ради оборони, скликаного через зупинку постачання нафти трубопроводом "Дружба". Про це повідомляє ORIGO, передає УНН.
Деталі
Орбан закінчив позачергове засідання Ради оборони через зупинку поставок нафти. За попередньою інформацією, він оголосив, що захист критично важливої енергетичної інфраструктури буде посилено, а солдатів буде розміщено поблизу ключових об'єктів.
Нафта не надходить до Угорщини трубопроводом "Дружба" з 27 січня, і, згідно з даними, зупинка пов'язана не з технічними, а з політичними причинами, йдеться у дописі.
Ми не піддамося шантажу
За словами прем'єр-міністра, український уряд чинить тиск на Угорщину та Словаччину та може готує зрив роботи угорської енергетичної системи.
Крім того, прем'єр-міністр повідомив про рішення розгорнути військових поблизу ключових енергетичних об’єктів.
Ми також розгорнемо солдатів та необхідне обладнання для відбиття атак поблизу ключових енергетичних об'єктів
За іншими даними, поліція здійснює посилене патрулювання навколо визначених електростанцій, розподільчих станцій та центрів управління, а в повіті Сабольч-Сатмар-Берег було запроваджено заборону на польоти дронів.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пригрозив зірвати весь пакет підтримки України з боку ЄС напередодні четвертої річниці повномасштабного російського вторгнення, включаючи кредит на 90 млрд євро, через суперечки щодо постачання енергоносіїв.