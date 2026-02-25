Орбан оголосив розгортання військових біля електростанцій через зупинку постачання нафти

$43.260.03
Ексклюзив
13:55
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
12:46
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
12:28
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
12:01
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
25 лютого, 09:16
Умєров зустрінеться з посланцями США 26 лютого, тристороння зустріч з рф очікується на початку березня - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 09:09
Помічник чи пастка - як ШІ впливає на критичне мислення та психологію людини
25 лютого, 08:12
Генпрокурор Кравченко скерував до МКС матеріали про атаки рф на енергетику в Україні
25 лютого, 06:19
Трамп згадав про Україну у Конгресі: США "дуже наполегливо" працюють над припиненням війни
24 лютого, 18:45
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
24 лютого, 18:34
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
Популярнi новини
Україна отримала попередження адміністрації Трампа щодо ударів по Новоросійську - посол25 лютого, 07:00 • 19580 перегляди
ЄС шукає шляхи обійти Орбана для надання Україні кредиту в 90 млрд євро - Politico25 лютого, 09:26 • 20020 перегляди
Ціна питання - 60 тис. доларів. На Буковині затримали "швидку" з ухилянтамиPhoto10:09 • 6774 перегляди
На Балі розслідують можливе викрадення громадянина України Ігоря Комарова11:07 • 12677 перегляди
В Ірані студентські протести охопили понад 10 університетів і ширяться країною12:05 • 13043 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
13:55
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Ексклюзив
12:01
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 73535 перегляди
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 18820 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 22479 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 24917 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 29091 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 37402 перегляди
Орбан оголосив розгортання військових біля електростанцій через зупинку постачання нафти

Київ • УНН

 • 98 перегляди

Угорщина посилює захист енергетичної інфраструктури та розгортає військових поблизу ключових об'єктів. Це рішення прийнято після зупинки постачання нафти трубопроводом "Дружба" з 27 січня.

Орбан оголосив розгортання військових біля електростанцій через зупинку постачання нафти

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про посилення захисту енергетичної інфраструктури та розгортання військових підрозділів поблизу ключових об’єктів. Рішення ухвалили після позачергового засідання Ради оборони, скликаного через зупинку постачання нафти трубопроводом "Дружба". Про це повідомляє ORIGO, передає УНН.

Деталі

Орбан закінчив позачергове засідання Ради оборони через зупинку поставок нафти. За попередньою інформацією, він оголосив, що захист критично важливої енергетичної інфраструктури буде посилено, а солдатів буде розміщено поблизу ключових об'єктів.

Нафта не надходить до Угорщини трубопроводом "Дружба" з 27 січня, і, згідно з даними, зупинка пов'язана не з технічними, а з політичними причинами, йдеться у дописі.

Ми не піддамося шантажу

- заявив Віктор Орбан.

За словами прем'єр-міністра, український уряд чинить тиск на Угорщину та Словаччину та може готує зрив роботи угорської енергетичної системи.

Крім того, прем'єр-міністр повідомив про рішення розгорнути військових поблизу ключових енергетичних об’єктів.

Ми також розгорнемо солдатів та необхідне обладнання для відбиття атак поблизу ключових енергетичних об'єктів

- наголосив Віктор Орбан.

За іншими даними, поліція здійснює посилене патрулювання навколо визначених електростанцій, розподільчих станцій та центрів управління, а в повіті Сабольч-Сатмар-Берег було запроваджено заборону на польоти дронів.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пригрозив зірвати весь пакет підтримки України з боку ЄС напередодні четвертої річниці повномасштабного російського вторгнення, включаючи кредит на 90 млрд євро, через суперечки щодо постачання енергоносіїв.

Алла Кіосак

