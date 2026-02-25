Орбан объявил о размещении военных у электростанций из-за остановки поставок нефти

$43.260.03
50.970.04
ukenru
Эксклюзив
13:55 • 9546 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
12:46 • 10770 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
12:28 • 12164 просмотра
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
12:01 • 20485 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
25 февраля, 09:16 • 19497 просмотра
Умеров встретится с посланниками США 26 февраля, трехсторонняя встреча с рф ожидается в начале марта - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 09:09 • 23576 просмотра
Помощник или ловушка - как ИИ влияет на критическое мышление и психологию человека
25 февраля, 08:12 • 21504 просмотра
Генпрокурор Кравченко направил в МУС материалы об атаках рф на энергетику в Украине
25 февраля, 06:19 • 18826 просмотра
Трамп упомянул Украину в Конгрессе: США "очень усердно" работают над прекращением войны
24 февраля, 18:45 • 22917 просмотра
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
24 февраля, 18:34 • 29641 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
2м/с
84%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украина получила предупреждение администрации Трампа относительно ударов по Новороссийску - посол25 февраля, 07:00 • 19580 просмотра
ЕС ищет пути обойти Орбана для предоставления Украине кредита в 90 млрд евро - Politico25 февраля, 09:26 • 20020 просмотра
Цена вопроса - 60 тыс. долларов. На Буковине задержали "скорую" с уклонистамиPhoto10:09 • 6774 просмотра
На Бали расследуют возможное похищение гражданина Украины Игоря Комарова11:07 • 12677 просмотра
В Иране студенческие протесты охватили более 10 университетов и распространяются по стране12:05 • 13043 просмотра
публикации
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
Эксклюзив
13:55 • 9546 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Эксклюзив
12:01 • 20486 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 45923 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 55914 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 73541 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Йонас Гар Стере
Михаил Федоров
Борис Писториус
Актуальные места
Украина
Норвегия
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Львов
Реклама
УНН Lite
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 18824 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 22482 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 24922 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 29094 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 37406 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
НАСАМС

Орбан объявил о размещении военных у электростанций из-за остановки поставок нефти

Киев • УНН

 • 104 просмотра

Венгрия усиливает защиту энергетической инфраструктуры и размещает военных вблизи ключевых объектов. Это решение принято после остановки поставок нефти по трубопроводу "Дружба" с 27 января.

Орбан объявил о размещении военных у электростанций из-за остановки поставок нефти

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об усилении защиты энергетической инфраструктуры и развертывании воинских подразделений вблизи ключевых объектов. Решение было принято после внеочередного заседания Совета обороны, созванного из-за остановки поставок нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом сообщает ORIGO, передает УНН.

Детали

Орбан завершил внеочередное заседание Совета обороны из-за остановки поставок нефти. По предварительной информации, он объявил, что защита критически важной энергетической инфраструктуры будет усилена, а солдаты будут размещены вблизи ключевых объектов.

Нефть не поступает в Венгрию по трубопроводу "Дружба" с 27 января, и, согласно данным, остановка связана не с техническими, а с политическими причинами, говорится в сообщении.

Мы не поддадимся шантажу

- заявил Виктор Орбан.

По словам премьер-министра, украинское правительство оказывает давление на Венгрию и Словакию и может готовить срыв работы венгерской энергетической системы.

Кроме того, премьер-министр сообщил о решении развернуть военных вблизи ключевых энергетических объектов.

Мы также развернем солдат и необходимое оборудование для отражения атак вблизи ключевых энергетических объектов

- подчеркнул Виктор Орбан.

По другим данным, полиция осуществляет усиленное патрулирование вокруг определенных электростанций, распределительных станций и центров управления, а в уезде Сабольч-Сатмар-Берег был введен запрет на полеты дронов.

Напомним

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил сорвать весь пакет поддержки Украины со стороны ЕС накануне четвертой годовщины полномасштабного российского вторжения, включая кредит на 90 млрд евро, из-за споров относительно поставок энергоносителей.

Алла Киосак

ПолитикаНовости Мира
Государственный бюджет
Энергетика
Отопление
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Словакия
Венгрия
Украина
Виктор Орбан