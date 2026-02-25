Орбан объявил о размещении военных у электростанций из-за остановки поставок нефти
Киев • УНН
Венгрия усиливает защиту энергетической инфраструктуры и размещает военных вблизи ключевых объектов. Это решение принято после остановки поставок нефти по трубопроводу "Дружба" с 27 января.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об усилении защиты энергетической инфраструктуры и развертывании воинских подразделений вблизи ключевых объектов. Решение было принято после внеочередного заседания Совета обороны, созванного из-за остановки поставок нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом сообщает ORIGO, передает УНН.
Детали
Орбан завершил внеочередное заседание Совета обороны из-за остановки поставок нефти. По предварительной информации, он объявил, что защита критически важной энергетической инфраструктуры будет усилена, а солдаты будут размещены вблизи ключевых объектов.
Нефть не поступает в Венгрию по трубопроводу "Дружба" с 27 января, и, согласно данным, остановка связана не с техническими, а с политическими причинами, говорится в сообщении.
Мы не поддадимся шантажу
По словам премьер-министра, украинское правительство оказывает давление на Венгрию и Словакию и может готовить срыв работы венгерской энергетической системы.
Кроме того, премьер-министр сообщил о решении развернуть военных вблизи ключевых энергетических объектов.
Мы также развернем солдат и необходимое оборудование для отражения атак вблизи ключевых энергетических объектов
По другим данным, полиция осуществляет усиленное патрулирование вокруг определенных электростанций, распределительных станций и центров управления, а в уезде Сабольч-Сатмар-Берег был введен запрет на полеты дронов.
Напомним
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил сорвать весь пакет поддержки Украины со стороны ЕС накануне четвертой годовщины полномасштабного российского вторжения, включая кредит на 90 млрд евро, из-за споров относительно поставок энергоносителей.