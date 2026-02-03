Марокко евакуює 50 000 людей через загрозу затоплення міста Ксар-ель-Кебір

$42.810.04
51.020.22
ukenru
20:49 • 3180 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
19:26 • 7102 перегляди
Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
18:38 • 12629 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo
Ексклюзив
18:37 • 11862 перегляди
Пенсійна реформа в Україні: що реально змінять та чи підвищать мінімальні виплати до 6000 грн
18:01 • 10407 перегляди
Не тільки тристоронній формат, але й двосторонній з США: Зеленський про новий раунд переговорів щодо завершення війни
2 лютого, 16:56 • 10442 перегляди
Організація виборів в Україні може обійтися в 10 млрд гривень - ЦВК
2 лютого, 15:28 • 17664 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт
2 лютого, 11:00 • 24417 перегляди
Зеленський: обстріли рф енергооб'єктів за добу були біля фронту і в прикордонні, але без цілеспрямованих ударів росії ракетами і "шахедами" по енергоінфраструктурі
2 лютого, 08:37 • 39286 перегляди
Україна запускає "білий список" Starlink у відповідь на використання терміналів росіянами: як це працюватиме
1 лютого, 12:14 • 61006 перегляди
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−18°
1.2м/с
75%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Гарячий британський вікенд: Кім Кардаш’ян і Льюїс Гемілтон підірвали мережу2 лютого, 14:27 • 9870 перегляди
Роковини смерті Кузьми: 5 пісень Скрябіна, які варто почутиVideo2 лютого, 15:14 • 8918 перегляди
The Cure здобув перші дві "Греммі" у своїй кар'єріVideo2 лютого, 16:01 • 7114 перегляди
Трамп погрожує судом коміку Тревору Ноа через жарт про Епштейна на "Греммі"Video2 лютого, 16:54 • 6314 перегляди
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита2 лютого, 17:09 • 10633 перегляди
Публікації
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo18:38 • 12629 перегляди
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита2 лютого, 17:09 • 10655 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт 2 лютого, 15:28 • 17664 перегляди
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформитиVideo2 лютого, 11:19 • 57049 перегляди
Клініка з десятками "співмешканців": хто ховається за адресою скандальної Odrex в Одесі2 лютого, 11:11 • 32792 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Джеффрі Епштайн
Музикант
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Велика Британія
Сполучені Штати Америки
Польща
Швейцарія
Реклама
УНН Lite
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto19:01 • 3592 перегляди
Трамп погрожує судом коміку Тревору Ноа через жарт про Епштейна на "Греммі"Video2 лютого, 16:54 • 6346 перегляди
The Cure здобув перші дві "Греммі" у своїй кар'єріVideo2 лютого, 16:01 • 7144 перегляди
Роковини смерті Кузьми: 5 пісень Скрябіна, які варто почутиVideo2 лютого, 15:14 • 8944 перегляди
Гарячий британський вікенд: Кім Кардаш’ян і Льюїс Гемілтон підірвали мережу2 лютого, 14:27 • 9898 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Starlink
The Times

Марокко евакуює 50 000 людей через загрозу затоплення міста Ксар-ель-Кебір

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Влада Марокко евакуює 50 000 мешканців міста Ксар-ель-Кебір через загрозу затоплення. Причиною є критичне підняття рівня води в річці Луккос після тривалих злив та скидання води з дамби.

Марокко евакуює 50 000 людей через загрозу затоплення міста Ксар-ель-Кебір

Влада Марокко розпочала масштабну операцію з порятунку населення у північно-західній частині країни через критичне підняття рівня води в річці Луккос. Після кількох тижнів безперервних злив під загрозою повного затоплення опинилося місто Ксар-ель-Кебір, звідки вже вивезли близько 50 000 мешканців, що становить майже половину всього населення населеного пункту. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Ситуація в Ксар-ель-Кебір залишається напруженою: у місті частково відключено електропостачання, закриті всі ринки та крамниці, а школи не працюватимуть щонайменше до суботи. Як повідомляє Reuters, повінь була спровокована не лише опадами, а й вимушеним скиданням води з дамби Уед-Махазін, яка заповнена на 100%.

Зимова буря в США: понад 100 загиблих та тисячі скасованих рейсів01.02.26, 08:47 • 11922 перегляди

Місто перетворилося на привид. Усі ринки та магазини закриті, а більшість мешканців або виїхали добровільно, або були евакуйовані

– розповів у коментарі Reuters місцевий житель Хішам Ажтту.

Він додав, що людей найбільше турбує невизначеність: "Питання, яке нас хвилює: що буде далі? Дамба повна, і ми не знаємо, як довго триватиме ця ситуація".

Залучення армії та завершення багаторічної посухи

До рятувальних робіт залучено підрозділи марокканської армії, вертольоти та спецтехніку. Військові допомагають зводити тимчасові бар’єри з піску та евакуювати людей до спеціально облаштованих таборів. Окрім Ксар-ель-Кебіра, триває евакуація сіл у провінції Сіді–Касем через розлив річки Себу.

Парадоксально, але ці руйнівні опади водночас поклали край семирічній жорстокій посусі в Марокко. Наразі національний рівень заповнення дамб наблизився до 62%, що є критично важливим для сільського господарства країни, хоча ціна такого відновлення водних ресурсів виявилася надто високою.

Ми повернулися, щоб допомагати як волонтери, але страх перед стихією залишається

– підсумував Хішам Ажтту.

Кількість жертв зсуву ґрунту в Індонезії зросла до 49 осіб31.01.26, 18:06 • 8254 перегляди

Степан Гафтко

Новини СвітуПогода та довкілля
Село
Техніка
Енергетика
Відключення світла
Електроенергія
благодійність
Reuters
Марокко