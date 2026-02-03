Марокко евакуює 50 000 людей через загрозу затоплення міста Ксар-ель-Кебір

Влада Марокко розпочала масштабну операцію з порятунку населення у північно-західній частині країни через критичне підняття рівня води в річці Луккос. Після кількох тижнів безперервних злив під загрозою повного затоплення опинилося місто Ксар-ель-Кебір, звідки вже вивезли близько 50 000 мешканців, що становить майже половину всього населення населеного пункту. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Ситуація в Ксар-ель-Кебір залишається напруженою: у місті частково відключено електропостачання, закриті всі ринки та крамниці, а школи не працюватимуть щонайменше до суботи. Як повідомляє Reuters, повінь була спровокована не лише опадами, а й вимушеним скиданням води з дамби Уед-Махазін, яка заповнена на 100%.

Місто перетворилося на привид. Усі ринки та магазини закриті, а більшість мешканців або виїхали добровільно, або були евакуйовані – розповів у коментарі Reuters місцевий житель Хішам Ажтту.

Він додав, що людей найбільше турбує невизначеність: "Питання, яке нас хвилює: що буде далі? Дамба повна, і ми не знаємо, як довго триватиме ця ситуація".

Залучення армії та завершення багаторічної посухи

До рятувальних робіт залучено підрозділи марокканської армії, вертольоти та спецтехніку. Військові допомагають зводити тимчасові бар’єри з піску та евакуювати людей до спеціально облаштованих таборів. Окрім Ксар-ель-Кебіра, триває евакуація сіл у провінції Сіді–Касем через розлив річки Себу.

Парадоксально, але ці руйнівні опади водночас поклали край семирічній жорстокій посусі в Марокко. Наразі національний рівень заповнення дамб наблизився до 62%, що є критично важливим для сільського господарства країни, хоча ціна такого відновлення водних ресурсів виявилася надто високою.

Ми повернулися, щоб допомагати як волонтери, але страх перед стихією залишається – підсумував Хішам Ажтту.

