Кількість жертв зсуву ґрунту в Індонезії зросла до 49 осіб
Київ • УНН
В Індонезії кількість жертв зсуву ґрунту зросла до 49 осіб, ще 15 вважаються зниклими безвісти. Операція з пошуку триває, попри нестабільність ґрунту та ризик нових обвалів.
В Індонезії рятувальники продовжують ліквідацію наслідків масштабного зсуву ґрунту, що стався тиждень тому в провінції Західна Ява. Станом на 31 січня офіційна кількість загиблих зросла до 49 осіб, при цьому ще щонайменше 15 мешканців вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Трагедія сталася в селі Пасір Лангу регіону Західний Бандунг через тривалі зливи, які спричинили сходження величезних мас багна та каміння на житлові будинки. За даними національного рятувального агентства Basarnas, операція з пошуку вцілілих ускладнена нестабільністю ґрунту та ризиком нових обвалів, проте режим надзвичайної ситуації було подовжено ще на сім днів – до 6 лютого. До робіт залучено тисячі рятувальників, поліцейських та волонтерів, які використовують важку техніку та службових собак.
Ми робимо все можливе, щоб знайти тих, хто досі вважається зниклим, але умови роботи в цьому районі залишаються вкрай небезпечними
Ситуацію загострює той факт, що серед загиблих опинилися і 23 солдати, які проводили навчання з патрулювання кордону поблизу місця катастрофи.
Економічні труднощі та кліматичні ризики
Ця катастрофа стала черговим викликом для індонезійських служб порятунку, бюджет яких нещодавно було скорочено парламентом, попри зростання кількості природних катаклізмів.
Експерти наголошують, що архіпелаг стає дедалі вразливішим до екстремальних погодних явищ: лише наприкінці минулого року циклони спричинили повені на Суматрі, що забрали життя 1200 людей. Уряд країни наразі розглядає можливість перепрофілювання постраждалих земель під плантації, щоб природним шляхом стабілізувати ґрунт і зменшити ризики майбутніх зсувів у гірських районах.
