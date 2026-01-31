$42.850.00
15:43 • 1276 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
14:50 • 2758 перегляди
Рух транспорту та товарів на кордоні України та Молдови повністю відновлено
14:25 • 3210 перегляди
Україна посилює цифрову координацію евакуації: нова система відстежить шлях людини
13:12 • 3928 перегляди
Військовий бюджет путіна тріщить по швах на тлі відновлення мирних переговорів - Bloomberg
12:33 • 2638 перегляди
"Укрзалізниця" змінює маршрути у трьох областях та пересаджує пасажирів у автобуси через загрозу обстрілів
11:48 • 9292 перегляди
Енергосистема України відновлюється після системної аварії, світло повернеться найближчими годинами - Міненерго
10:30 • 16339 перегляди
Зеленський: аварійна ситуація в енергосистемі - через технологічні причини на лініях між Україною і Молдовою, необхідне реагування є
10:19 • 16911 перегляди
Каскадні відключення сталися через проблеми між Румунією і Молдовою та в Україні, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами - міністр
31 січня, 10:12 • 16303 перегляди
Міненерго: у низці регіонів екстрені відключення, електропостачання повернеться протягом 2-3 годин
Ексклюзив
31 січня, 10:00 • 22766 перегляди
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Кількість жертв зсуву ґрунту в Індонезії зросла до 49 осіб

Київ • УНН

Київ • УНН

 158 перегляди

В Індонезії кількість жертв зсуву ґрунту зросла до 49 осіб, ще 15 вважаються зниклими безвісти. Операція з пошуку триває, попри нестабільність ґрунту та ризик нових обвалів.

Кількість жертв зсуву ґрунту в Індонезії зросла до 49 осіб

В Індонезії рятувальники продовжують ліквідацію наслідків масштабного зсуву ґрунту, що стався тиждень тому в провінції Західна Ява. Станом на 31 січня офіційна кількість загиблих зросла до 49 осіб, при цьому ще щонайменше 15 мешканців вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Трагедія сталася в селі Пасір Лангу регіону Західний Бандунг через тривалі зливи, які спричинили сходження величезних мас багна та каміння на житлові будинки. За даними національного рятувального агентства Basarnas, операція з пошуку вцілілих ускладнена нестабільністю ґрунту та ризиком нових обвалів, проте режим надзвичайної ситуації було подовжено ще на сім днів – до 6 лютого. До робіт залучено тисячі рятувальників, поліцейських та волонтерів, які використовують важку техніку та службових собак.

Вибух у іранському порту Бандар-Аббас: одна жертва, 14 поранених31.01.26, 17:38 • 920 переглядiв

Ми робимо все можливе, щоб знайти тих, хто досі вважається зниклим, але умови роботи в цьому районі залишаються вкрай небезпечними

– зазначають представники місцевої влади.

Ситуацію загострює той факт, що серед загиблих опинилися і 23 солдати, які проводили навчання з патрулювання кордону поблизу місця катастрофи.

Економічні труднощі та кліматичні ризики

Ця катастрофа стала черговим викликом для індонезійських служб порятунку, бюджет яких нещодавно було скорочено парламентом, попри зростання кількості природних катаклізмів.

Експерти наголошують, що архіпелаг стає дедалі вразливішим до екстремальних погодних явищ: лише наприкінці минулого року циклони спричинили повені на Суматрі, що забрали життя 1200 людей. Уряд країни наразі розглядає можливість перепрофілювання постраждалих земель під плантації, щоб природним шляхом стабілізувати ґрунт і зменшити ризики майбутніх зсувів у гірських районах.

Трагедія в ДР Конго: понад 200 людей загинули через обвал шахти в Рубаї31.01.26, 17:56 • 444 перегляди

Степан Гафтко

