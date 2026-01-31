Число жертв оползня в Индонезии возросло до 49 человек

$42.850.00
Эксклюзив
16:54 • 1164 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
15:43 • 4466 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
14:50 • 6164 просмотра
Движение транспорта и товаров на границе Украины и Молдовы полностью восстановлено
14:25 • 6332 просмотра
Украина усиливает цифровую координацию эвакуации: новая система отследит путь человека
13:12 • 6768 просмотра
Военный бюджет Путина трещит по швам на фоне возобновления мирных переговоров - Bloomberg
12:33 • 4252 просмотра
"Укрзалізниця" меняет маршруты в трех областях и пересаживает пассажиров в автобусы из-за угрозы обстрелов
11:48 • 10332 просмотра
Энергосистема Украины восстанавливается после системной аварии, свет вернется в ближайшие часы - Минэнерго
31 января, 10:30 • 17343 просмотра
Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть
31 января, 10:19 • 17662 просмотра
Каскадные отключения произошли из-за проблем между Румынией и Молдовой и в Украине, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы - министр
31 января, 10:12 • 16959 просмотра
Минэнерго: в ряде регионов экстренные отключения, электроснабжение вернется в течение 2-3 часов
Эксклюзивы
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
31 января, 10:00 • 24691 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 54095 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 35884 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем30 января, 13:45 • 40567 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 43788 просмотра
Число жертв оползня в Индонезии возросло до 49 человек

Киев • УНН

 • 1300 просмотра

В Индонезии число жертв оползня возросло до 49 человек, еще 15 считаются пропавшими без вести. Операция по поиску продолжается, несмотря на нестабильность грунта и риск новых обвалов.

Число жертв оползня в Индонезии возросло до 49 человек

В Индонезии спасатели продолжают ликвидацию последствий масштабного оползня, произошедшего неделю назад в провинции Западная Ява. По состоянию на 31 января официальное число погибших возросло до 49 человек, при этом еще по меньшей мере 15 жителей считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Трагедия произошла в деревне Пасир Лангу региона Западный Бандунг из-за продолжительных ливней, которые вызвали сход огромных масс грязи и камней на жилые дома. По данным национального спасательного агентства Basarnas, операция по поиску выживших осложнена нестабильностью грунта и риском новых обвалов, однако режим чрезвычайной ситуации был продлен еще на семь дней – до 6 февраля. К работам привлечены тысячи спасателей, полицейских и волонтеров, использующих тяжелую технику и служебных собак.

Взрыв в иранском порту Бандар-Аббас: одна жертва, 14 раненых31.01.26, 17:38 • 1714 просмотров

Мы делаем все возможное, чтобы найти тех, кто до сих пор считается пропавшим, но условия работы в этом районе остаются крайне опасными

– отмечают представители местных властей.

Ситуацию усугубляет тот факт, что среди погибших оказались и 23 солдата, проводившие учения по патрулированию границы вблизи места катастрофы.

Экономические трудности и климатические риски

Эта катастрофа стала очередным вызовом для индонезийских служб спасения, бюджет которых недавно был сокращен парламентом, несмотря на рост числа природных катаклизмов.

Эксперты отмечают, что архипелаг становится все более уязвимым к экстремальным погодным явлениям: только в конце прошлого года циклоны вызвали наводнения на Суматре, унесшие жизни 1200 человек. Правительство страны сейчас рассматривает возможность перепрофилирования пострадавших земель под плантации, чтобы естественным путем стабилизировать почву и уменьшить риски будущих оползней в горных районах.

Трагедия в ДР Конго: более 200 человек погибли из-за обвала шахты в Рубаи31.01.26, 17:56 • 1470 просмотров

Степан Гафтко

