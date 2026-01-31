Число жертв оползня в Индонезии возросло до 49 человек
Киев • УНН
В Индонезии число жертв оползня возросло до 49 человек, еще 15 считаются пропавшими без вести. Операция по поиску продолжается, несмотря на нестабильность грунта и риск новых обвалов.
В Индонезии спасатели продолжают ликвидацию последствий масштабного оползня, произошедшего неделю назад в провинции Западная Ява. По состоянию на 31 января официальное число погибших возросло до 49 человек, при этом еще по меньшей мере 15 жителей считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Трагедия произошла в деревне Пасир Лангу региона Западный Бандунг из-за продолжительных ливней, которые вызвали сход огромных масс грязи и камней на жилые дома. По данным национального спасательного агентства Basarnas, операция по поиску выживших осложнена нестабильностью грунта и риском новых обвалов, однако режим чрезвычайной ситуации был продлен еще на семь дней – до 6 февраля. К работам привлечены тысячи спасателей, полицейских и волонтеров, использующих тяжелую технику и служебных собак.
Мы делаем все возможное, чтобы найти тех, кто до сих пор считается пропавшим, но условия работы в этом районе остаются крайне опасными
Ситуацию усугубляет тот факт, что среди погибших оказались и 23 солдата, проводившие учения по патрулированию границы вблизи места катастрофы.
Экономические трудности и климатические риски
Эта катастрофа стала очередным вызовом для индонезийских служб спасения, бюджет которых недавно был сокращен парламентом, несмотря на рост числа природных катаклизмов.
Эксперты отмечают, что архипелаг становится все более уязвимым к экстремальным погодным явлениям: только в конце прошлого года циклоны вызвали наводнения на Суматре, унесшие жизни 1200 человек. Правительство страны сейчас рассматривает возможность перепрофилирования пострадавших земель под плантации, чтобы естественным путем стабилизировать почву и уменьшить риски будущих оползней в горных районах.
