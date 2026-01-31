$42.850.00
Рубрики
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Трагедия в ДР Конго: более 200 человек погибли из-за обвала шахты в Рубаи

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Более 200 человек погибли в ДР Конго из-за обвала шахты по добыче колтана в Рубаи. Причиной стали сильные ливни, размывшие грунт.

Трагедия в ДР Конго: более 200 человек погибли из-за обвала шахты в Рубаи

В Демократической Республике Конго произошла одна из самых масштабных катастроф в горнодобывающем секторе: из-за сильных ливней обрушилась шахта по добыче колтана. Власти повстанческого движения M23, контролирующего этот регион, подтвердили гибель более 200 человек, среди которых значительная часть – женщины и дети, работавшие в опасных условиях. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Трагедия произошла в городе Рубая, что в провинции Северное Киву, после продолжительных дождей, размывших и без того хрупкий грунт. По словам очевидцев и бывшего руководства объекта, на шахте годами не соблюдались нормы безопасности, а добыча велась преимущественно вручную шахтерами-кустарями. Официальный представитель повстанцев Лумумба Камбере Муйиса отметил, что из-за сложности рельефа и погодных условий спасательные работы были крайне затруднены, а тела многих погибших удалось отыскать лишь спустя несколько суток.

Я до последнего надеялся, что моего двоюродного брата найдут живым, но чуда не произошло. Это огромная потеря для нашего сообщества

– поделился один из родственников погибшего в комментарии для медиа.

В настоящее время известно о около 20 выживших, которые находятся в больницах с травмами различной степени тяжести.

Колтановый бизнес под контролем повстанцев

Город Рубая имеет стратегическое значение, поскольку здешние месторождения содержат около 15% мировых запасов колтана – критически важного минерала для производства смартфонов и компьютеров.

С 2024 года эти территории контролируются группировкой M23, которую ООН обвиняет в незаконном налогообложении добычи и использовании сверхприбылей для финансирования боевых действий.

Несмотря на международное давление, условия труда на объектах остаются катастрофическими: тысячи людей продолжают рисковать жизнью в глубоких ямах ради выживания, пока мировые технологические гиганты продолжают зависеть от поставок тантала из этого региона.

Степан Гафтко

Новости Мира
Техника
Столкновения
Организация Объединенных Наций
Демократическая Республика Конго