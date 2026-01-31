Трагедия в ДР Конго: более 200 человек погибли из-за обвала шахты в Рубаи
Киев • УНН
Более 200 человек погибли в ДР Конго из-за обвала шахты по добыче колтана в Рубаи. Причиной стали сильные ливни, размывшие грунт.
В Демократической Республике Конго произошла одна из самых масштабных катастроф в горнодобывающем секторе: из-за сильных ливней обрушилась шахта по добыче колтана. Власти повстанческого движения M23, контролирующего этот регион, подтвердили гибель более 200 человек, среди которых значительная часть – женщины и дети, работавшие в опасных условиях. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
Трагедия произошла в городе Рубая, что в провинции Северное Киву, после продолжительных дождей, размывших и без того хрупкий грунт. По словам очевидцев и бывшего руководства объекта, на шахте годами не соблюдались нормы безопасности, а добыча велась преимущественно вручную шахтерами-кустарями. Официальный представитель повстанцев Лумумба Камбере Муйиса отметил, что из-за сложности рельефа и погодных условий спасательные работы были крайне затруднены, а тела многих погибших удалось отыскать лишь спустя несколько суток.
Я до последнего надеялся, что моего двоюродного брата найдут живым, но чуда не произошло. Это огромная потеря для нашего сообщества
В настоящее время известно о около 20 выживших, которые находятся в больницах с травмами различной степени тяжести.
Колтановый бизнес под контролем повстанцев
Город Рубая имеет стратегическое значение, поскольку здешние месторождения содержат около 15% мировых запасов колтана – критически важного минерала для производства смартфонов и компьютеров.
С 2024 года эти территории контролируются группировкой M23, которую ООН обвиняет в незаконном налогообложении добычи и использовании сверхприбылей для финансирования боевых действий.
Несмотря на международное давление, условия труда на объектах остаются катастрофическими: тысячи людей продолжают рисковать жизнью в глубоких ямах ради выживания, пока мировые технологические гиганты продолжают зависеть от поставок тантала из этого региона.
