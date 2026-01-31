Взрыв в иранском порту Бандар-Аббас: одна жертва, 14 раненых

$42.850.00
14:50 • 974 просмотра
Движение транспорта и товаров на границе Украины и Молдовы полностью восстановлено
14:25 • 1464 просмотра
Украина усиливает цифровую координацию эвакуации: новая система отследит путь человека
13:12 • 2374 просмотра
Военный бюджет Путина трещит по швам на фоне возобновления мирных переговоров - Bloomberg
12:33 • 1472 просмотра
"Укрзалізниця" меняет маршруты в трех областях и пересаживает пассажиров в автобусы из-за угрозы обстрелов
11:48 • 8172 просмотра
Энергосистема Украины восстанавливается после системной аварии, свет вернется в ближайшие часы - Минэнерго
10:30 • 15501 просмотра
Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть
10:19 • 16266 просмотра
Каскадные отключения произошли из-за проблем между Румынией и Молдовой и в Украине, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы - министр
10:12 • 15720 просмотра
Минэнерго: в ряде регионов экстренные отключения, электроснабжение вернется в течение 2-3 часов
Эксклюзив
10:00 • 21414 просмотра
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
31 января, 09:29 • 11470 просмотра
Украинские города охватили аварийные отключения света: есть остановка метро и перебои с водой
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Популярные новости
Потери оккупантов: российские войска недосчитались 880 солдат и почти 700 БПЛА за сутки31 января, 05:42 • 4388 просмотра
По стопам нацистов: депутаты госдумы рф требуют удара по Украине "оружием возмездия"31 января, 06:30 • 23530 просмотра
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder31 января, 07:38 • 16631 просмотра
Непогода оставила без света более 600 городов и сел: ситуация по областямPhotoVideo31 января, 08:22 • 12321 просмотра
Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смертиVideo31 января, 09:00 • 10992 просмотра
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
10:00 • 21424 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 51457 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 33702 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем30 января, 13:45 • 38372 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 41596 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Дональд Трамп
Прокудин Александр Сергеевич
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Молдова
Румыния
Харьковская область
Житомирская область
Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смертиVideo31 января, 09:00 • 11008 просмотра
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder31 января, 07:38 • 16658 просмотра
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 330 января, 18:42 • 20192 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер февраля: что стоит посмотреть на большом экранеVideo30 января, 18:12 • 19396 просмотра
Создание образа казака для Усика и сотрудничество с Линой Костенко: что рассказала дизайнер Гасанова в новом интервьюPhoto30 января, 17:25 • 19399 просмотра
Взрыв в иранском порту Бандар-Аббас: одна жертва, 14 раненых

Киев • УНН

 • 24 просмотра

В южном иранском порту Бандар-Аббас произошел взрыв, в результате которого погиб один человек и 14 получили ранения. Причина взрыва неизвестна, Израиль отрицает свою причастность.

Взрыв в иранском порту Бандар-Аббас: одна жертва, 14 раненых

В результате взрыва в иранском порту Бандар-Аббас один человек погиб, 14 ранены. Об этом пишет Reuters, передает УНН

По меньшей мере один человек погиб и 14 получили ранения в результате взрыва в южном иранском порту Бандар-Аббас 

- пишет издание. 

Сообщается, что причина взрыва пока неизвестна. Отмечается, что сообщения в социальных сетях о том, что взрыв стал мишенью командира ВМС Корпуса стражей исламской революции, являются "абсолютно ложными".

Иранские СМИ сообщили, что взрыв расследуется, но не предоставили дополнительной информации. 

Двое израильских чиновников сообщили Reuters, что Израиль не причастен к взрывам в субботу, которые произошли на фоне обострения напряженности между Тегераном и Вашингтоном из-за подавления Ираном общенациональных протестов и ядерной программы страны.

Напомним

По меньшей мере 67 боевиков были убиты в боях с пакистанскими силами безопасности в нескольких городах юго-западной провинции Белуджистан.

Павел Башинский

