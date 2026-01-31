Взрыв в иранском порту Бандар-Аббас: одна жертва, 14 раненых
Киев • УНН
В южном иранском порту Бандар-Аббас произошел взрыв, в результате которого погиб один человек и 14 получили ранения. Причина взрыва неизвестна, Израиль отрицает свою причастность.
В результате взрыва в иранском порту Бандар-Аббас один человек погиб, 14 ранены. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
По меньшей мере один человек погиб и 14 получили ранения в результате взрыва в южном иранском порту Бандар-Аббас
Сообщается, что причина взрыва пока неизвестна. Отмечается, что сообщения в социальных сетях о том, что взрыв стал мишенью командира ВМС Корпуса стражей исламской революции, являются "абсолютно ложными".
Иранские СМИ сообщили, что взрыв расследуется, но не предоставили дополнительной информации.
Двое израильских чиновников сообщили Reuters, что Израиль не причастен к взрывам в субботу, которые произошли на фоне обострения напряженности между Тегераном и Вашингтоном из-за подавления Ираном общенациональных протестов и ядерной программы страны.
