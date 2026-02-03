$42.810.04
20:49 • 3182 просмотра
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
19:26 • 7110 просмотра
Украина продлила санкции против Фирташа и Козака
18:38 • 12633 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo
Эксклюзив
18:37 • 11865 просмотра
Пенсионная реформа в Украине: что реально изменят и повысят ли минимальные выплаты до 6000 грн
18:01 • 10408 просмотра
Не только трехсторонний формат, но и двусторонний с США: Зеленский о новом раунде переговоров по завершению войны
2 февраля, 16:56 • 10444 просмотра
Организация выборов в Украине может обойтись в 10 млрд гривен - ЦИК
2 февраля, 15:28 • 17667 просмотра
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит
2 февраля, 11:00 • 24420 просмотра
Зеленский: обстрелы рф энергообъектов за сутки были у фронта и в пограничье, но без целенаправленных ударов россии ракетами и "шахедами" по энергоинфраструктуре
2 февраля, 08:37 • 39290 просмотра
Украина запускает "белый список" Starlink в ответ на использование терминалов россиянами: как это будет работать
1 февраля, 12:14 • 61007 просмотра
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили
Марокко эвакуирует 50 000 человек из-за угрозы затопления города Ксар-эль-Кебир

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Власти Марокко эвакуируют 50 000 жителей города Ксар-эль-Кебир из-за угрозы затопления. Причиной является критическое поднятие уровня воды в реке Луккос после продолжительных ливней и сброса воды с дамбы.

Марокко эвакуирует 50 000 человек из-за угрозы затопления города Ксар-эль-Кебир

Власти Марокко начали масштабную операцию по спасению населения в северо-западной части страны из-за критического подъема уровня воды в реке Луккос. После нескольких недель непрерывных ливней под угрозой полного затопления оказался город Ксар-эль-Кебир, откуда уже вывезли около 50 000 жителей, что составляет почти половину всего населения населенного пункта. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Ситуация в Ксар-эль-Кебире остается напряженной: в городе частично отключено электроснабжение, закрыты все рынки и магазины, а школы не будут работать как минимум до субботы. Как сообщает Reuters, наводнение было спровоцировано не только осадками, но и вынужденным сбросом воды с плотины Уэд-Махазин, которая заполнена на 100%.

Зимний шторм в США: более 100 погибших и тысячи отмененных рейсов01.02.26, 08:47 • 11922 просмотра

Город превратился в призрак. Все рынки и магазины закрыты, а большинство жителей либо уехали добровольно, либо были эвакуированы

– рассказал в комментарии Reuters местный житель Хишам Ажтту.

Он добавил, что людей больше всего беспокоит неопределенность: "Вопрос, который нас волнует: что будет дальше? Плотина полна, и мы не знаем, как долго продлится эта ситуация".

Привлечение армии и завершение многолетней засухи

К спасательным работам привлечены подразделения марокканской армии, вертолеты и спецтехника. Военные помогают возводить временные барьеры из песка и эвакуировать людей в специально оборудованные лагеря. Кроме Ксар-эль-Кебира, продолжается эвакуация сел в провинции Сиди-Касем из-за разлива реки Себу.

Парадоксально, но эти разрушительные осадки одновременно положили конец семилетней жестокой засухе в Марокко. Сейчас национальный уровень заполнения плотин приблизился к 62%, что является критически важным для сельского хозяйства страны, хотя цена такого восстановления водных ресурсов оказалась слишком высокой.

Мы вернулись, чтобы помогать как волонтеры, но страх перед стихией остается

– подытожил Хишам Ажтту.

Число жертв оползня в Индонезии возросло до 49 человек31.01.26, 18:06 • 8254 просмотра

Степан Гафтко

