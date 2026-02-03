Марокко эвакуирует 50 000 человек из-за угрозы затопления города Ксар-эль-Кебир
Киев • УНН
Власти Марокко эвакуируют 50 000 жителей города Ксар-эль-Кебир из-за угрозы затопления. Причиной является критическое поднятие уровня воды в реке Луккос после продолжительных ливней и сброса воды с дамбы.
Власти Марокко начали масштабную операцию по спасению населения в северо-западной части страны из-за критического подъема уровня воды в реке Луккос. После нескольких недель непрерывных ливней под угрозой полного затопления оказался город Ксар-эль-Кебир, откуда уже вывезли около 50 000 жителей, что составляет почти половину всего населения населенного пункта. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Подробности
Ситуация в Ксар-эль-Кебире остается напряженной: в городе частично отключено электроснабжение, закрыты все рынки и магазины, а школы не будут работать как минимум до субботы. Как сообщает Reuters, наводнение было спровоцировано не только осадками, но и вынужденным сбросом воды с плотины Уэд-Махазин, которая заполнена на 100%.
Город превратился в призрак. Все рынки и магазины закрыты, а большинство жителей либо уехали добровольно, либо были эвакуированы
Он добавил, что людей больше всего беспокоит неопределенность: "Вопрос, который нас волнует: что будет дальше? Плотина полна, и мы не знаем, как долго продлится эта ситуация".
Привлечение армии и завершение многолетней засухи
К спасательным работам привлечены подразделения марокканской армии, вертолеты и спецтехника. Военные помогают возводить временные барьеры из песка и эвакуировать людей в специально оборудованные лагеря. Кроме Ксар-эль-Кебира, продолжается эвакуация сел в провинции Сиди-Касем из-за разлива реки Себу.
Парадоксально, но эти разрушительные осадки одновременно положили конец семилетней жестокой засухе в Марокко. Сейчас национальный уровень заполнения плотин приблизился к 62%, что является критически важным для сельского хозяйства страны, хотя цена такого восстановления водных ресурсов оказалась слишком высокой.
Мы вернулись, чтобы помогать как волонтеры, но страх перед стихией остается
