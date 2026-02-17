Потужний зимовий шторм приніс до Каліфорнії рекордні снігопади та загрозу руйнівних селів
Київ • УНН
Каліфорнія переживає потужний зимовий шторм із грозами, ураганним вітром та екстремальними опадами, що спричинило транспортний колапс та загрозу зсувів ґрунту. Влада Лос-Анджелеса оголосила максимальну готовність та закликає до евакуації в зонах ризику.
Каліфорнія опинилася в епіцентрі масштабного зимового шторму, який спричинив небезпечні грози, ураганний вітер та екстремальні опади у вигляді дощу та снігу. Місцева влада запровадила режим підвищеної готовності для екстрених служб через загрозу раптових повеней та зсувів ґрунту в районах, де рослинність була знищена минулорічними лісовими пожежами. Про це повідомляє AP, пише УНН.
Деталі
Шторм спричинив транспортний колапс на ключових автомагістралях штату, зокрема рух на шосе I-80 поблизу кордону з Невадою був повністю зупинений через масові аварії та нульову видимість. У Лос-Анджелесі мільйони жителів отримали попередження про можливу евакуацію, оскільки перенасичений вологою ґрунт загрожує перетворитися на потоки бруду. Комунальні служби працюють у посиленому режимі, прибираючи повалені дерева та уламки, що блокують проїзд на трасі US-101 та інших регіональних дорогах.
Ми наказали всім міським департаментам бути в стані максимальної готовності. Пріоритетом є безпека мешканців у зонах ризику, де можливі селеві потоки, тому ми закликаємо людей суворо дотримуватися вказівок щодо евакуації
Кліматичний контраст та боротьба зі стихією
Нинішній циклон вражає своєю інтенсивністю на тлі тривалої "снігової посухи", що спостерігалася в більшості західних штатів США протягом останніх десятиліть.
У той час як мешканці прибережних міст, таких як Сан-Франциско, готуються до граду та підтоплень, жителі гірських селищ намагаються захистити свої домівки за допомогою імпровізованих траншей та бар’єрів. Метеорологи попереджають, що цей шторм є лише початком серії атмосферних фронтів, які атакуватимуть узбережжя протягом тижня.
