Потужний зимовий шторм приніс до Каліфорнії рекордні снігопади та загрозу руйнівних селів

16 лютого, 17:19 • 12047 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 22794 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 20232 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 32927 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 12:57 • 27914 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 48210 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37 • 26524 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 29614 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 35604 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 38308 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
У Молдові знайшли викрадену трирічну дівчинку з України16 лютого, 17:34 • 5424 перегляди
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03 • 11862 перегляди
На Закарпатті взяли під варту іноземця за підозрою у зґвалтуванні неповнолітньої16 лютого, 18:31 • 4052 перегляди
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталосяPhoto16 лютого, 18:54 • 7760 перегляди
У Хорватії затримали українця з прихованими пів мільйона євро в автомобілі21:44 • 7884 перегляди
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03 • 11914 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10 • 22895 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 32927 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 48210 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 82432 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Роберт Фіцо
Роберт Калиняк
Густаво Петро
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Вашингтон
Іран
УНН Lite
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення23:14 • 2424 перегляди
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталосяPhoto16 лютого, 18:54 • 7842 перегляди
Річард Гір ніжно привітав дружину і засвітився з дітьми на рідкісних кадрахVideo16 лютого, 17:06 • 12536 перегляди
Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта16 лютого, 13:26 • 22476 перегляди
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти16 лютого, 01:45 • 28687 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Серіали
МіГ-29

Потужний зимовий шторм приніс до Каліфорнії рекордні снігопади та загрозу руйнівних селів

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Каліфорнія переживає потужний зимовий шторм із грозами, ураганним вітром та екстремальними опадами, що спричинило транспортний колапс та загрозу зсувів ґрунту. Влада Лос-Анджелеса оголосила максимальну готовність та закликає до евакуації в зонах ризику.

Потужний зимовий шторм приніс до Каліфорнії рекордні снігопади та загрозу руйнівних селів
Фото: AP

Каліфорнія опинилася в епіцентрі масштабного зимового шторму, який спричинив небезпечні грози, ураганний вітер та екстремальні опади у вигляді дощу та снігу. Місцева влада запровадила режим підвищеної готовності для екстрених служб через загрозу раптових повеней та зсувів ґрунту в районах, де рослинність була знищена минулорічними лісовими пожежами. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Шторм спричинив транспортний колапс на ключових автомагістралях штату, зокрема рух на шосе I-80 поблизу кордону з Невадою був повністю зупинений через масові аварії та нульову видимість. У Лос-Анджелесі мільйони жителів отримали попередження про можливу евакуацію, оскільки перенасичений вологою ґрунт загрожує перетворитися на потоки бруду. Комунальні служби працюють у посиленому режимі, прибираючи повалені дерева та уламки, що блокують проїзд на трасі US-101 та інших регіональних дорогах.

Нова Зеландія готується до нових злив після смертоносних повеней15.02.26, 06:17 • 12994 перегляди

Ми наказали всім міським департаментам бути в стані максимальної готовності. Пріоритетом є безпека мешканців у зонах ризику, де можливі селеві потоки, тому ми закликаємо людей суворо дотримуватися вказівок щодо евакуації

– заявила мер Лос-Анджелеса Карен Басс.

Кліматичний контраст та боротьба зі стихією

Нинішній циклон вражає своєю інтенсивністю на тлі тривалої "снігової посухи", що спостерігалася в більшості західних штатів США протягом останніх десятиліть.

У той час як мешканці прибережних міст, таких як Сан-Франциско, готуються до граду та підтоплень, жителі гірських селищ намагаються захистити свої домівки за допомогою імпровізованих траншей та бар’єрів. Метеорологи попереджають, що цей шторм є лише початком серії атмосферних фронтів, які атакуватимуть узбережжя протягом тижня.

Потужний шторм спричинив торнадо та масштабні руйнування в південних штатах США16.02.26, 02:12 • 11440 переглядiв

Степан Гафтко

СвітПогода та довкілля
Село
Ураган в США
Дорожньо-транспортна пригода
Невада
Ассошіейтед Прес
Каліфорнія
Сан-Франциско
Сполучені Штати Америки
Лос-Анджелес