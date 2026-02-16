Потужний шторм спричинив торнадо та масштабні руйнування в південних штатах США
Київ • УНН
Руйнівна штормова система з торнадо та шквальним вітром вдарила по Луїзіані, Міссісіпі, Джорджії та Флориді. Тисячі домогосподарств залишилися без електроенергії, але загиблих немає.
Південно-східний регіон Сполучених Штатів опинився під ударом руйнівної штормової системи, яка принесла торнадо, зливи та шквальний вітер до Луїзіани, Міссісіпі, Джорджії та Флориди. Негода спричинила значні пошкодження інфраструктури та залишила без електроенергії тисячі домогосподарств, водночас північно-східні штати нарешті отримали перепочинок від аномальних лютневих морозів. Про це повідомляє AP, пише УНН.
Деталі
Найбільших руйнувань зазнав штат Луїзіана, зокрема район Лейк-Чарльз, де пориви вітру перевертали важку техніку, платформи для фестивалю Марді Гра та пошкодили міст місцевого аеропорту. Національна метеорологічна служба зафіксувала численні випадки повалення стовпів електропередач та руйнування приватних будівель металевими конструкціями, які вітер зривав із дахів.
Авіакомпанії скасовують рейси до Парижа через снігопад та ожеледицю15.02.26, 07:59 • 13483 перегляди
За даними моніторингового ресурсу PowerOutage.us, через обриви ліній близько 11 000 споживачів залишилися без світла в Техасі та понад 9 000 – у північній Флориді. Попри значні матеріальні збитки, повідомлень про загиблих чи серйозно травмованих наразі не надходило, проте загроза торнадо для окремих районів Флоридського Панхендла зберігалася протягом усієї неділі.
Погода в інших регіонах та підготовка Каліфорнії до шторму
У той час як південь оговтується від шторму, Бостон та інші міста північного сходу США починають "відтавати" після найхолоднішої зими за останнє десятиліття. Синоптики прогнозують поступове підвищення температури до сезонних норм, що дозволить знизити навантаження на енергосистему регіону.
Водночас на Західному узбережжі метеорологи оголосили попередження через наближення нового потужного зимового шторму. Мешканців Каліфорнії закликали готуватися до проливних гроз, сильних снігопадів у горах та вітрів, які можуть спричинити нові перебої з електропостачанням та ускладнити дорожній рух у найближчі дні.
Нова Зеландія готується до нових злив після смертоносних повеней15.02.26, 06:17 • 12422 перегляди