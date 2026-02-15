Авіакомпанії скасовують рейси до Парижа через снігопад та ожеледицю
Київ • УНН
Через потужний сніговий циклон та морози авіаційна влада Франції вимагає скоротити кількість рейсів. Аеропорт Шарль-де-Голль зменшив кількість вильотів на 30%, а Орлі – на 20%.
Французька столиця опинилася під владою потужного снігового циклону та морозів, що змусило авіаційну владу піти на радикальні заходи безпеки. Генеральне управління цивільної авіації Франції (DGAC) офіційно звернулося до перевізників із вимогою суттєво скоротити кількість вильотів та прильотів у неділю, 15 лютого. Таке рішення ухвалено через ризик обледеніння злітно-посадкових смуг та погіршення видимості в головних повітряних гаванях країни. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Найбільших коригувань зазнав графік роботи аеропорту Шарль-де-Голль, де авіакомпаніям наказано зменшити кількість рейсів на 30% щонайменше до 16:00 за місцевим часом. В аеропорту Орлі обмеження є дещо м’якшими, проте також суттєвими – там скасовано або перенесено 20% запланованих польотів до 14:00.
Пасажирам наполегливо рекомендують перевіряти статус своїх квитків перед виїздом до терміналів, оскільки ситуація може змінюватися залежно від інтенсивності опадів.
Попередження від синоптиків та загроза ожеледиці
Екстрені заходи були запроваджені після того, як національна метеорологічна служба Meteo-France оприлюднила "помаранчевий" рівень небезпеки через сніг та ожеледицю в Паризькому регіоні. Синоптики прогнозують, що низькі температури сприятимуть швидкому утворенню льодової кірки на дорогах та аеродромному покритті. Окрім авіації, негода вплинула і на наземний транспорт, спричинивши численні затримки у русі приміських поїздів та автобусів у межах Іль-де-Франс.
