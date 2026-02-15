Авіакомпанії скасовують рейси до Парижа через снігопад та ожеледицю

$42.990.00
14 лютого, 19:48 • 10659 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 20773 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21 • 20516 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
14 лютого, 14:24 • 21177 перегляди
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
14 лютого, 12:44 • 19982 перегляди
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
14 лютого, 12:18 • 18299 перегляди
путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни - Зеленський
14 лютого, 11:01 • 15329 перегляди
У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу
14 лютого, 09:35 • 15261 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
14 лютого, 08:57 • 15168 перегляди
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так
Ексклюзив
14 лютого, 06:42 • 14579 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
Зеленський розкрив деталі зустрічі з держсекретарем США РубіоPhotoVideo14 лютого, 20:02 • 5308 перегляди
У Києві комунальники відновлюють подачу тепла на Троєщині після обстрілів рф - Ткаченко14 лютого, 20:24 • 3662 перегляди
Зеленський обговорив зустрічі в Женеві з представниками Трампа Кушнером і Віткоффом14 лютого, 20:45 • 4006 перегляди
СБУ знищила половину ліквідованих у 2025 році російських систем "Панцир"14 лютого, 21:42 • 8422 перегляди
Суди США винесли понад 4400 рішень про незаконність затримань іммігрантів адміністрацією Трампа14 лютого, 22:39 • 4458 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
13 лютого, 11:25 • 77776 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 10:00 • 124472 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 70882 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 88155 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 128543 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Марк Рютте
Ільхам Алієв
Україна
Сполучені Штати Америки
Азербайджан
Європа
Донецька область
УНН Lite
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"14 лютого, 23:20 • 2750 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 16330 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 15781 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 19076 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo13 лютого, 09:44 • 42481 перегляди
Авіакомпанії скасовують рейси до Парижа через снігопад та ожеледицю

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Через потужний сніговий циклон та морози авіаційна влада Франції вимагає скоротити кількість рейсів. Аеропорт Шарль-де-Голль зменшив кількість вильотів на 30%, а Орлі – на 20%.

Французька столиця опинилася під владою потужного снігового циклону та морозів, що змусило авіаційну владу піти на радикальні заходи безпеки. Генеральне управління цивільної авіації Франції (DGAC) офіційно звернулося до перевізників із вимогою суттєво скоротити кількість вильотів та прильотів у неділю, 15 лютого. Таке рішення ухвалено через ризик обледеніння злітно-посадкових смуг та погіршення видимості в головних повітряних гаванях країни. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Найбільших коригувань зазнав графік роботи аеропорту Шарль-де-Голль, де авіакомпаніям наказано зменшити кількість рейсів на 30% щонайменше до 16:00 за місцевим часом. В аеропорту Орлі обмеження є дещо м’якшими, проте також суттєвими – там скасовано або перенесено 20% запланованих польотів до 14:00.

Україну накриють значний сніг, мокрий сніг та ожеледиця - прогноз на 15-16 лютого14.02.26, 16:44 • 3242 перегляди

Пасажирам наполегливо рекомендують перевіряти статус своїх квитків перед виїздом до терміналів, оскільки ситуація може змінюватися залежно від інтенсивності опадів.

Попередження від синоптиків та загроза ожеледиці

Екстрені заходи були запроваджені після того, як національна метеорологічна служба Meteo-France оприлюднила "помаранчевий" рівень небезпеки через сніг та ожеледицю в Паризькому регіоні. Синоптики прогнозують, що низькі температури сприятимуть швидкому утворенню льодової кірки на дорогах та аеродромному покритті. Окрім авіації, негода вплинула і на наземний транспорт, спричинивши численні затримки у русі приміських поїздів та автобусів у межах Іль-де-Франс.

Нова Зеландія готується до нових злив після смертоносних повеней15.02.26, 06:17 • 1826 переглядiв

Степан Гафтко

