Україну накриють значний сніг, мокрий сніг та ожеледиця - прогноз на 15-16 лютого

У неділю, 15 лютого і в понеділок, 16 лютого, в низці областей України очікується значний сніг, подекуди мокрий сніг - на дорогах очікується ожеледиця. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.

Вдень 15 лютого, на заході і півночі України очікуються значний сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

У Черкаській та Полтавській областях значний дощ та мокрий сніг; на півдні та південному заході країни вночі та вранці туман, в Карпатах та у південній частині країни пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)