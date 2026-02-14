Україну накриють значний сніг, мокрий сніг та ожеледиця - прогноз на 15-16 лютого
Київ • УНН
15-16 лютого в Україні очікується значний сніг, мокрий сніг та ожеледиця. Погодні умови можуть ускладнити роботу комунальних служб та рух транспорту.
У неділю, 15 лютого і в понеділок, 16 лютого, в низці областей України очікується значний сніг, подекуди мокрий сніг - на дорогах очікується ожеледиця. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.
Деталі
Вдень 15 лютого, на заході і півночі України очікуються значний сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.
У Черкаській та Полтавській областях значний дощ та мокрий сніг; на півдні та південному заході країни вночі та вранці туман, в Карпатах та у південній частині країни пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)
Вночі 16 лютого на Київщині, Чернігівщині і Сумщині очікується сніг, подекуди з дощем. У Черкаській, Полтавській та Харківській областях значні опади переважно у вигляді дощу (І рівень небезпечності, жовтий).
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та життєдіяльності населення; до порушення руху транспорту
