12:44 • 3762 перегляди
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
12:18 • 7080 перегляди
путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни - Зеленський
11:01 • 7964 перегляди
У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу
09:35 • 11196 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
08:57 • 12309 перегляди
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так
Ексклюзив
14 лютого, 06:42 • 12803 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
Ексклюзив
13 лютого, 16:25 • 24972 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
13 лютого, 14:32 • 41899 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13 лютого, 13:41 • 36812 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
13 лютого, 12:31 • 36218 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Україну накриють значний сніг, мокрий сніг та ожеледиця - прогноз на 15-16 лютого

Київ • УНН

 • 80 перегляди

15-16 лютого в Україні очікується значний сніг, мокрий сніг та ожеледиця. Погодні умови можуть ускладнити роботу комунальних служб та рух транспорту.

У неділю, 15 лютого і в понеділок, 16 лютого, в низці областей України очікується значний сніг, подекуди мокрий сніг - на дорогах очікується ожеледиця. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.

Деталі

Вдень 15 лютого, на заході і півночі України очікуються значний сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

У Черкаській та Полтавській областях значний дощ та мокрий сніг; на півдні та південному заході країни вночі та вранці туман, в Карпатах та у південній частині країни пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)

- заявили в ДСНС.

Вночі 16 лютого на Київщині, Чернігівщині і Сумщині очікується сніг, подекуди з дощем. У Черкаській, Полтавській та Харківській областях значні опади переважно у вигляді дощу (І рівень небезпечності, жовтий).

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та життєдіяльності населення; до порушення руху транспорту

 - йдеться в повідомленні ДСНС.

Євген Устименко

Погода та довкілля
Енергетика
Відключення світла
Дощі в Україні
Сніг в Україні
Електроенергія
Сумська область
Київська область
Черкаська область
Харківська область
Полтавська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Чернігівська область
Карпати
Україна