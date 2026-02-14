$42.990.00
12:44 • 3674 просмотра
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-рф на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
12:18 • 6948 просмотра
путин может считать себя царем, но в реальности он раб войны - Зеленский
11:01 • 7852 просмотра
В Китае заявили, что страна не вовлечена в войну между рф и Украиной и не имеет решающего влияния
09:35 • 11147 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российских катера БК-16 и РЛС в Крыму
08:57 • 12270 просмотра
Рубио: мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну - они говорят, что да
Эксклюзив
14 февраля, 06:42 • 12774 просмотра
Регистрация Starlink для россиян - на сколько можно загреметь за решетку
Эксклюзив
13 февраля, 16:25 • 24947 просмотра
"Нужно подавать протест" - Борзов о деле Гераскевича и российском флаге на Играх
Эксклюзив
13 февраля, 14:32 • 41874 просмотра
"Влад прекрасно держался и блестяще приводил свои контраргументы": адвокат Гераскевича рассказал о перспективах иска против МОК
13 февраля, 13:41 • 36791 просмотра
Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели
13 февраля, 12:31 • 36205 просмотра
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
Украину накроют значительный снег, мокрый снег и гололедица - прогноз на 15-16 февраля

Киев • УНН

 • 22 просмотра

15-16 февраля в Украине ожидается значительный снег, мокрый снег и гололедица. Погодные условия могут усложнить работу коммунальных служб и движение транспорта.

Украину накроют значительный снег, мокрый снег и гололедица - прогноз на 15-16 февраля

В воскресенье, 15 февраля, и в понедельник, 16 февраля, в ряде областей Украины ожидается значительный снег, местами мокрый снег - на дорогах ожидается гололедица. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

Детали

Днем 15 февраля на западе и севере Украины ожидаются значительный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

В Черкасской и Полтавской областях значительный дождь и мокрый снег; на юге и юго-западе страны ночью и утром туман, в Карпатах и в южной части страны порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)

- заявили в ГСЧС.

Ночью 16 февраля в Киевской, Черниговской и Сумской областях ожидается снег, местами с дождем. В Черкасской, Полтавской и Харьковской областях значительные осадки преимущественно в виде дождя (I уровень опасности, желтый).

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и жизнедеятельности населения; к нарушению движения транспорта

 - говорится в сообщении ГСЧС.

Украину накроют дожди и мокрый снег - Гидрометцентр14.02.26, 06:59 • 3034 просмотра

Евгений Устименко

Погода и окружающая среда
Энергетика
Отключение света
Дожди в Украине
Снег в Украине
Электроэнергия
Сумская область
Киевская область
Черкасская область
Харьковская область
Полтавская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Черниговская область
Карпатские горы
Украина