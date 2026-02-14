Украину накроют значительный снег, мокрый снег и гололедица - прогноз на 15-16 февраля

В воскресенье, 15 февраля, и в понедельник, 16 февраля, в ряде областей Украины ожидается значительный снег, местами мокрый снег - на дорогах ожидается гололедица. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

Детали

Днем 15 февраля на западе и севере Украины ожидаются значительный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

В Черкасской и Полтавской областях значительный дождь и мокрый снег; на юге и юго-западе страны ночью и утром туман, в Карпатах и в южной части страны порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый) - заявили в ГСЧС.

Ночью 16 февраля в Киевской, Черниговской и Сумской областях ожидается снег, местами с дождем. В Черкасской, Полтавской и Харьковской областях значительные осадки преимущественно в виде дождя (I уровень опасности, желтый).

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и жизнедеятельности населения; к нарушению движения транспорта - говорится в сообщении ГСЧС.

