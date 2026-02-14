Украину накроют дожди и мокрый снег - Гидрометцентр
Киев • УНН
В субботу, 14 февраля, на большей части территории Украины ожидаются дожди и мокрый снег. Температура днем будет достигать +5°, на Закарпатье и юге до +12°.
В субботу, 14 февраля, на большей части территории Украины будет облачно, ожидается дождь и мокрый снег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, атмосферные фронты с юга обусловят в южной части, восточных, большинстве центральных областей дожди, местами с мокрым снегом, на остальной территории без осадков.
Обратите внимание, что в первой половине дня в северных, большинстве западных, центральных и Харьковской областях будет образовываться туман, также ночью на дорогах, кроме юга и юго-востока, местами гололедица, поэтому будьте внимательны во время движения
Ветер северо-западный, в восточных областях юго-восточный, будет двигаться со скоростью 7-12 м/с. Температура днем до +5°, на Закарпатье и юге страны ночью в пределах 1..6° тепла, днем 4-9°, в Крыму до 12°.
В Киеве и области в субботу будет облачно, возможен дождь. Температура воздуха +2°...+4°.
