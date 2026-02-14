$42.990.04
51.030.17
ukenru
Эксклюзив
13 февраля, 16:25 • 12740 просмотра
"Нужно подавать протест" - Борзов о деле Гераскевича и российском флаге на Играх
Эксклюзив
13 февраля, 14:32 • 25516 просмотра
"Влад прекрасно держался и блестяще приводил свои контраргументы": адвокат Гераскевича рассказал о перспективах иска против МОК
13 февраля, 13:41 • 25461 просмотра
Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели
13 февраля, 12:31 • 27190 просмотра
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 51665 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 69260 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
13 февраля, 08:10 • 52123 просмотра
Украина ввела санкции против 91 судна "теневого флота" россии
13 февраля, 07:58 • 32869 просмотра
На "Рамштайне" договорились о новых взносах 17 стран, срочной поставке ракет к Patriot
Эксклюзив
12 февраля, 16:21 • 43549 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
12 февраля, 16:03 • 70000 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Украину накроют дожди и мокрый снег - Гидрометцентр

Киев • УНН

 • 6 просмотра

В субботу, 14 февраля, на большей части территории Украины ожидаются дожди и мокрый снег. Температура днем будет достигать +5°, на Закарпатье и юге до +12°.

Украину накроют дожди и мокрый снег - Гидрометцентр

В субботу, 14 февраля, на большей части территории Украины будет облачно, ожидается дождь и мокрый снег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, атмосферные фронты с юга обусловят в южной части, восточных, большинстве центральных областей дожди, местами с мокрым снегом, на остальной территории без осадков.

Обратите внимание, что в первой половине дня в северных, большинстве западных, центральных и Харьковской областях будет образовываться туман, также ночью на дорогах, кроме юга и юго-востока, местами гололедица, поэтому будьте внимательны во время движения

- говорится в сообщении.

Ветер северо-западный, в восточных областях юго-восточный, будет двигаться со скоростью 7-12 м/с. Температура днем до +5°, на Закарпатье и юге страны ночью в пределах 1..6° тепла, днем 4-9°, в Крыму до 12°.

В Киеве и области в субботу будет облачно, возможен дождь. Температура воздуха +2°...+4°.

На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля08.02.26, 15:58 • 44668 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Погода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Снег в Украине