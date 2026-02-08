На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля

Мы стоим на пороге коридора затмений, который начнется 17 февраля. Неделя с 9 по 15 февраля – последняя на длительное время возможность навести порядок в своих делах. Неделя перед коридором затмений принесет нам много перемен. Что именно ждет представителей всех знаков Зодиака в период с 9 по 15 февраля специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Эта неделя становится ключевым этапом подготовки к коридору затмений, который начнется уже совсем скоро. Энергетика периода напряженная, насыщенная событиями и одновременно очень судьбоносная. Многие процессы, которые сейчас происходят, закладывают основу на будущие месяцы.

Порог коридора затмений: время завершений, а не стартов

Мы уже стоим на пороге солнечного затмения, которое произойдет 17 февраля. Именно с этого момента откроется коридор затмений, который продлится до 3 марта, когда произойдет завершающее лунное затмение.

Период коридора затмений традиционно считается временем коррекции судьбы. События, решения и ситуации в это время имеют долговременные последствия, поэтому энергия становится более напряженной, а обстоятельства – менее предсказуемыми.

Именно поэтому эта неделя с 9 по 15 февраля является последним относительно спокойным периодом перед коридором затмений.

Астролог советует в этот период завершать дела, подводить итоги, закрывать старые вопросы и успеть решить важные организационные моменты.

Что нежелательно делать в течение коридора затмений:

начинать новые проекты;

проводить важные переговоры;

делать крупные покупки;

принимать судьбоносные решения.

Неделя с 9 по 15 февраля – последний шанс спокойно завершить то, что давно требует завершения.

Венера: энергия чувственности и романтики

Парад планет постепенно смещается в знак Рыб, и на этой неделе особую роль начинает играть Венера. Она усиливает чувственность, романтические настроения, творческие порывы, желание любить и быть любимыми.

Это больше о внутренних переживаниях, чем о внешних событиях. Многие люди могут почувствовать ностальгию, тонкие эмоциональные состояния, потребность в близости, творчестве, музыке, искусстве.

Судьбоносное соединение Сатурна и Нептуна: начало нового цикла

На выходных произойдет одно из важнейших астрологических событий года — переход Сатурна в знак Овна и его точное соединение с Нептуном в первом градусе Овна.

Такое соединение происходит примерно раз в несколько десятилетий, но именно в нулевом градусе Овна — это уникальный показатель, который символизирует включение нового зодиакального цикла.

Нептун, как объясняет астролог Ксения Базиленко, отвечает за идеологию, веру, духовные течения и коллективные мечты. А Сатурн — за системы, структуры, законы и государственные модели.

Их соединение символизирует рождение новой идеологической системы, которая постепенно будет формировать мир на ближайшие десятилетия. То есть нас ждет разрушение старых систем, уход устаревших идеологий, формирование новых духовных и политических концепций.

Этот процесс не произойдет за один день, но именно с этой недели запускается новая долгая история перемен.

Гороскоп Украины: напряжение и поддержка одновременно

В гороскопе Украины на этой неделе сохраняется сложная, но очень показательная ситуация. Наша страна, как объясняет астролог, подверглась длительному влиянию разрушительного аспекта Урана.

Именно этот показатель объясняет, почему последние недели были настолько тяжелыми. В дальнейшем же влияние будет иметь жесткий тау-квадрат: Уран — Венера — Венера. Это может означать обострение военных действий, новые разрушения и проблемы с энергетикой, а также напряжение в экономической сфере.

В то же время сохраняется мощный фактор поддержки

Несмотря на сложные показатели, в гороскопе Украины есть очень сильный положительный аспект. Ретроградный Юпитер находится в зоне партнерства, что символизирует поддержку союзников и указывает на возвращение к старым партнерским договоренностям. Кроме того, такая конфигурация указывает, что помощь будет ощутимой и важной.

Овен

Неделя открывает для вас период активного общения, новых знакомств и объединения с единомышленниками. Вы почувствуете потребность быть среди людей, делиться идеями, планировать будущее. Возможны новые проекты или приглашения к сотрудничеству.

Совет: не закрывайтесь в себе — именно через людей сейчас приходят возможности.

Телец

Фокус смещается на профессиональную сферу и ваш статус в обществе. Могут появиться новые обязанности, разговоры о карьере или решения, которые определят ваш дальнейший путь.

Совет: не бойтесь брать ответственность, ведь это укрепит ваши позиции.

Близнецы

Этот период приносит желание двигаться вперед, учиться, путешествовать или открывать новые горизонты. Могут появиться интересные идеи, предложения из-за границы или новые знания.

Совет: выходите за пределы привычного — именно там вас ждет удача.

Рак

Неделя затрагивает глубокие внутренние процессы, финансовые вопросы и темы доверия. Возможны важные решения относительно денег, кредитов или общих ресурсов.

Совет: не держитесь за старое — трансформация откроет новые возможности.

Лев

Партнерство, отношения и важные договоренности будут в центре внимания. Возможны новые знакомства или переосмысление существующих связей.

Совет: слушайте других и ищите компромисс — через союзников приходит успех.

Дева

Главными будут работа, здоровье и ежедневные обязанности. Возможно, придется навести порядок в делах или изменить рабочий ритм.

Совет: создайте четкий график и не перегружайте себя.

Весы

Время романтики, творчества и вдохновения. Вы можете почувствовать прилив чувств, желание творить или больше времени проводить с детьми.

Совет: позволяйте себе радость и легкость — это подпитает вашу энергию.

Скорпион

В центре событий: дом, семья и внутреннее состояние. Возможны семейные вопросы, изменения в жилище или просто желание больше времени проводить дома.

Совет: создайте уют и спокойное пространство вокруг себя.

Стрелец

Неделя принесет много новостей, встреч и поездок. В вашей жизни будет больше общения, телефонных звонков, коротких путешествий.

Совет: внимательно слушайте информацию и услышите важную подсказку.

Козерог

Финансовые вопросы выходят на первый план. Возможно появление новых источников дохода, покупки или решения по бюджету.

Совет: не спешите с расходами — продуманная стратегия принесет стабильность.

Водолей

Солнце в вашем знаке усиливает личную энергию, уверенность и желание действовать. Это период обновления, новых решений и личных стартов. К тому же большое скопление планет делает этот год для вас особенным и судьбоносным.

Совет: используйте это время для смелых решений и изменений в жизни.

Рыбы

Неделя настраивает на внутреннюю работу, отдых и завершение старых дел. Вам может хотеться больше тишины, уединения или духовных практик.

Совет: дайте себе время на восстановление.