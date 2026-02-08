На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого

Ми стоїмо на порозі коридору затемнень, який розпочнеться 17 лютого. Тиждень з 9 по 15 лютого - остання на тривалий час можливість навести лад у своїх справах. Тиждень перед коридором затемень принесе нам багато змін. Що саме чекає на представників усіх знаків Зодіака у період з 9 по 15 лютого спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.

Цей тиждень стає ключовим етапом підготовки до коридору затемнень, який розпочнеться вже зовсім скоро. Енергетика періоду напружена, насичена подіями й водночас дуже доленосна. Багато процесів, які зараз відбуваються, закладають основу на майбутні місяці.

Поріг коридору затемнень: час завершень, а не стартів

Ми вже стоїмо на порозі сонячного затемнення, яке відбудеться 17 лютого. Саме з цього моменту відкриється коридор затемнень, що триватиме до 3 березня, коли відбудеться завершальне місячне затемнення.

Період коридору затемнень традиційно вважається часом корекції долі. Події, рішення та ситуації в цей час мають довготривалі наслідки, тому енергія стає більш напруженою, а обставини - менш передбачуваними.

Саме тому цей тиждень з 9 по 15 лютого є останнім відносно спокійним періодом перед коридором затемнень.

Астролог радить у цей період завершувати справи, підбивати підсумки, закривати старі питання та встигнути вирішити важливі організаційні моменти.

Що не бажано робити протягом коридору затемнень:

починати нові проєкти;

проводити важливі переговори;

робити великі покупки;

ухвалювати доленосні рішення.

Тиждень з 9 по 15 лютого - останній шанс спокійно завершити те, що давно потребує завершення.

Венера: енергія чуттєвості та романтики

Парад планет поступово зміщується у знак Риб, і на цьому тижні особливу роль починає відігравати Венера. Вона посилює чуттєвість, романтичні настрої, творчі пориви, бажання кохати та бути коханими.

Це більше про внутрішні переживання, ніж про зовнішні події. Багато людей можуть відчути ностальгію, тонкі емоційні стани, потребу в близькості, творчості, музиці, мистецтві.

Доленосне з’єднання Сатурна і Нептуна: початок нового циклу

На вихідних відбудеться одна з найважливіших астрологічних подій року — перехід Сатурна в знак Овна і його точне з’єднання з Нептуном у першому градусі Овна.

Таке з’єднання відбувається приблизно раз на кілька десятиліть, але саме в нульовому градусі Овна — це унікальний показник, який символізує включення нового зодіакального циклу.

Нептун, як пояснює астролог Ксенія Базиленко, відповідає за ідеологію, віру, духовні течії та колективні мрії. А Сатурн - за системи, структури, закони та державні моделі.

Їхнє з’єднання символізує народження нової ідеологічної системи, яка поступово буде формувати світ на найближчі десятиліття. Тобто на нас чекає руйнування старих систем, відхід застарілих ідеологій, формування нових духовних та політичних концепцій.

Цей процес не відбудеться за один день, але саме з цього тижня запускається нова довга історія змін.

Гороскоп України: напруга і підтримка одночасно

У гороскопі України на цьому тижні зберігається складна, але дуже показова ситуація. Наша країна, як пояснює астролог, зазнала тривалого впливу руйнівного аспекта Урану.

Саме цей показник пояснює, чому останні тижні були настільки важкими. Вподальшомуж вплив матиме жорсткий тау-квадрат: Уран — Венера — Венера. Це може означати загострення військових дій, нові руйнування та проблеми з енергетикою, а також напруження в економічній сфері.

Водночас зберігається потужний фактор підтримки

Попри складні показники, у гороскопі України є дуже сильний позитивний аспект. Ретроградний Юпітер перебуває у зоні партнерства, що символізує підтримку союзників та вказує на повернення до старих партнерських домовленостей. Крім того, така конфігурація вказує, що допомога буде відчутною та важливою.

Овен

Тиждень відкриває для вас період активного спілкування, нових знайомств і об’єднання з однодумцями. Ви відчуєте потребу бути серед людей, ділитися ідеями, планувати майбутнє. Можливі нові проєкти або запрошення до співпраці.

Порада: не закривайтеся в собі - саме через людей зараз приходять можливості.

Телець

Фокус зміщується на професійну сферу та ваш статус у суспільстві. Можуть з’явитися нові обов’язки, розмови про кар’єру або рішення, які визначать ваш подальший шлях.

Порада: не бійтеся брати відповідальність, адже це зміцнить ваші позиції.

Близнюки

Цей період приносить бажання рухатися вперед, вчитися, подорожувати або відкривати нові горизонти. Можуть з’явитися цікаві ідеї, пропозиції з-за кордону або нові знання.

Порада: виходьте за межі звичного - саме там на вас чекає удача.

Рак

Тиждень торкається глибоких внутрішніх процесів, фінансових питань та тем довіри. Можливі важливі рішення щодо грошей, кредитів або спільних ресурсів.

Порада: не тримайтеся за старе — трансформація відкриє нові можливості.

Лев

Партнерство, стосунки та важливі домовленості будуть у центрі уваги. Можливі нові знайомства або переосмислення існуючих зв’язків.

Порада: слухайте інших і шукайте компроміс - через союзників приходить успіх.

Діва

Головними будуть робота, здоров’я та щоденні обов’язки. Можливо, доведеться навести лад у справах або змінити робочий ритм.

Порада: створіть чіткий графік і не перевантажуйте себе.

Терези

Час романтики, творчості та натхнення. Ви можете відчути приплив почуттів, бажання творити або більше часу проводити з дітьми.

Порада: дозволяйте собі радість і легкість - це підживить вашу енергію.

Скорпіон

У центрі подій: дім, родина та внутрішній стан. Можливі сімейні питання, зміни в оселі або просто бажання більше часу проводити вдома.

Порада: створіть затишок і спокійний простір навколо себе.

Стрілець

Тиждень принесе багато новин, зустрічей і поїздок. У вашому житті буде більше спілкування, телефонних дзвінків, коротких подорожей.

Порада: уважно слухайте інформацію і почуєте важливу підказку.

Козоріг

Фінансові питання виходять на перший план. Можлива поява нових джерел доходу, покупки або рішення щодо бюджету.

Порада: не поспішайте з витратами - продумана стратегія принесе стабільність.

Водолій

Сонце у вашому знаку підсилює особисту енергію, впевненість і бажання діяти. Це період оновлення, нових рішень і особистих стартів. До того ж велике скупчення планет робить цей рік для вас особливим і доленосним.

Порада: використовуйте цей час для сміливих рішень і змін у житті.

Риби

Тиждень налаштовує на внутрішню роботу, відпочинок і завершення старих справ. Вам може хотітися більше тиші, усамітнення або духовних практик.

Порада: дайте собі час на відновлення.