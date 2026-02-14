$42.990.04
Ексклюзив
13 лютого, 16:25 • 12928 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
13 лютого, 14:32 • 25953 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13 лютого, 13:41 • 25739 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
13 лютого, 12:31 • 27425 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 51971 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 69757 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 08:10 • 52471 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
13 лютого, 07:58 • 32927 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 43604 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 70092 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
Україну накриють дощі та мокрий сніг - Гідрометцентр

Київ • УНН

 • 102 перегляди

У суботу, 14 лютого, більшість території України очікують дощі та мокрий сніг. Температура вдень сягатиме до +5°, на Закарпатті та півдні до +12°.

Україну накриють дощі та мокрий сніг - Гідрометцентр

У суботу, 14 лютого, на більшості території України буде хмарно, очікується дощ та мокрий сніг. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, атмосферні фронти з півдня зумовлять у південній частині, східних, більшості центральних областей дощі, подекуди з мокрим снігом, на решті території без опадів.

Зверніть увагу, що в першій половині дня у північних, більшості західних, центральних і Харківській областях утворюватиметься туман, також вночі на дорогах, крім півдня та південного сходу, місцями ожеледиця, тож будьте уважні під час руху

- йдеться у повідомленні.

Вітер північно-західний, у східних областях південно-східний, рухатиметься зі швидкістю 7-12 м/с. Температура вдень до +5°, на Закарпатті та півдні країни вночі в межах 1..6° тепла, вдень 4-9°, в Криму до 12°.

У Києві та області у суботу буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря +2°...+4°.

Вадим Хлюдзинський

