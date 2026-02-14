Україну накриють дощі та мокрий сніг - Гідрометцентр
Київ • УНН
У суботу, 14 лютого, більшість території України очікують дощі та мокрий сніг. Температура вдень сягатиме до +5°, на Закарпатті та півдні до +12°.
У суботу, 14 лютого, на більшості території України буде хмарно, очікується дощ та мокрий сніг. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, атмосферні фронти з півдня зумовлять у південній частині, східних, більшості центральних областей дощі, подекуди з мокрим снігом, на решті території без опадів.
Зверніть увагу, що в першій половині дня у північних, більшості західних, центральних і Харківській областях утворюватиметься туман, також вночі на дорогах, крім півдня та південного сходу, місцями ожеледиця, тож будьте уважні під час руху
Вітер північно-західний, у східних областях південно-східний, рухатиметься зі швидкістю 7-12 м/с. Температура вдень до +5°, на Закарпатті та півдні країни вночі в межах 1..6° тепла, вдень 4-9°, в Криму до 12°.
У Києві та області у суботу буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря +2°...+4°.
