14 февраля, 19:48 • 10861 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
14 февраля, 17:06 • 21245 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
14 февраля, 16:21 • 20823 просмотра
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку УкраиныPhoto
14 февраля, 14:24 • 21512 просмотра
россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года - ЦПД
14 февраля, 12:44 • 20203 просмотра
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-рф на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
14 февраля, 12:18 • 18399 просмотра
путин может считать себя царем, но в реальности он раб войны - Зеленский
14 февраля, 11:01 • 15398 просмотра
В Китае заявили, что страна не вовлечена в войну между рф и Украиной и не имеет решающего влияния
14 февраля, 09:35 • 15282 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российских катера БК-16 и РЛС в Крыму
14 февраля, 08:57 • 15194 просмотра
Рубио: мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну - они говорят, что да
Эксклюзив
14 февраля, 06:42 • 14605 просмотра
Регистрация Starlink для россиян - на сколько можно загреметь за решетку
Авиакомпании отменяют рейсы в Париж из-за снегопада и гололеда

Киев • УНН

 • 310 просмотра

Из-за мощного снежного циклона и морозов авиационные власти Франции требуют сократить количество рейсов. Аэропорт Шарль-де-Голль уменьшил количество вылетов на 30%, а Орли – на 20%.

Авиакомпании отменяют рейсы в Париж из-за снегопада и гололеда

Французская столица оказалась под властью мощного снежного циклона и морозов, что заставило авиационные власти пойти на радикальные меры безопасности. Генеральное управление гражданской авиации Франции (DGAC) официально обратилось к перевозчикам с требованием существенно сократить количество вылетов и прилетов в воскресенье, 15 февраля. Такое решение принято из-за риска обледенения взлетно-посадочных полос и ухудшения видимости в главных воздушных гаванях страны. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Наибольшим корректировкам подвергся график работы аэропорта Шарль-де-Голль, где авиакомпаниям предписано уменьшить количество рейсов на 30% как минимум до 16:00 по местному времени. В аэропорту Орли ограничения несколько мягче, однако также существенны – там отменено или перенесено 20% запланированных полетов до 14:00.

Украину накроют значительный снег, мокрый снег и гололедица - прогноз на 15-16 февраля14.02.26, 16:44 • 3270 просмотров

Пассажирам настоятельно рекомендуют проверять статус своих билетов перед выездом в терминалы, поскольку ситуация может меняться в зависимости от интенсивности осадков.

Предупреждение от синоптиков и угроза гололедицы

Экстренные меры были введены после того, как национальная метеорологическая служба Meteo-France обнародовала "оранжевый" уровень опасности из-за снега и гололедицы в Парижском регионе. Синоптики прогнозируют, что низкие температуры будут способствовать быстрому образованию ледовой корки на дорогах и аэродромном покрытии. Кроме авиации, непогода повлияла и на наземный транспорт, вызвав многочисленные задержки в движении пригородных поездов и автобусов в пределах Иль-де-Франс.

Новая Зеландия готовится к новым ливням после смертоносных наводнений15.02.26, 06:17 • 2058 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираПогода и окружающая среда
Bloomberg L.P.
Париж
Франция