Авиакомпании отменяют рейсы в Париж из-за снегопада и гололеда
Из-за мощного снежного циклона и морозов авиационные власти Франции требуют сократить количество рейсов. Аэропорт Шарль-де-Голль уменьшил количество вылетов на 30%, а Орли – на 20%.
Французская столица оказалась под властью мощного снежного циклона и морозов, что заставило авиационные власти пойти на радикальные меры безопасности. Генеральное управление гражданской авиации Франции (DGAC) официально обратилось к перевозчикам с требованием существенно сократить количество вылетов и прилетов в воскресенье, 15 февраля. Такое решение принято из-за риска обледенения взлетно-посадочных полос и ухудшения видимости в главных воздушных гаванях страны. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Наибольшим корректировкам подвергся график работы аэропорта Шарль-де-Голль, где авиакомпаниям предписано уменьшить количество рейсов на 30% как минимум до 16:00 по местному времени. В аэропорту Орли ограничения несколько мягче, однако также существенны – там отменено или перенесено 20% запланированных полетов до 14:00.
Пассажирам настоятельно рекомендуют проверять статус своих билетов перед выездом в терминалы, поскольку ситуация может меняться в зависимости от интенсивности осадков.
Предупреждение от синоптиков и угроза гололедицы
Экстренные меры были введены после того, как национальная метеорологическая служба Meteo-France обнародовала "оранжевый" уровень опасности из-за снега и гололедицы в Парижском регионе. Синоптики прогнозируют, что низкие температуры будут способствовать быстрому образованию ледовой корки на дорогах и аэродромном покрытии. Кроме авиации, непогода повлияла и на наземный транспорт, вызвав многочисленные задержки в движении пригородных поездов и автобусов в пределах Иль-де-Франс.
