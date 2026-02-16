$42.990.00
Мощный шторм вызвал торнадо и масштабные разрушения в южных штатах США

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Разрушительная штормовая система с торнадо и шквалистым ветром обрушилась на Луизиану, Миссисипи, Джорджию и Флориду. Тысячи домохозяйств остались без электроэнергии, но погибших нет.

Мощный шторм вызвал торнадо и масштабные разрушения в южных штатах США

Юго-восточный регион Соединенных Штатов оказался под ударом разрушительной штормовой системы, которая принесла торнадо, ливни и шквальный ветер в Луизиану, Миссисипи, Джорджию и Флориду. Непогода вызвала значительные повреждения инфраструктуры и оставила без электроэнергии тысячи домохозяйств, в то время как северо-восточные штаты наконец-то получили передышку от аномальных февральских морозов. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Наибольшие разрушения понес штат Луизиана, в частности район Лейк-Чарльз, где порывы ветра переворачивали тяжелую технику, платформы для фестиваля Марди Гра и повредили мост местного аэропорта. Национальная метеорологическая служба зафиксировала многочисленные случаи поваленных столбов электропередач и разрушения частных зданий металлическими конструкциями, которые ветер срывал с крыш.

Авиакомпании отменяют рейсы в Париж из-за снегопада и гололеда15.02.26, 07:59 • 13482 просмотра

По данным мониторингового ресурса PowerOutage.us, из-за обрывов линий около 11 000 потребителей остались без света в Техасе и более 9 000 – в северной Флориде. Несмотря на значительный материальный ущерб, сообщений о погибших или серьезно травмированных пока не поступало, однако угроза торнадо для отдельных районов Флоридского Панхендла сохранялась в течение всего воскресенья.

Погода в других регионах и подготовка Калифорнии к шторму

В то время как юг оправляется от шторма, Бостон и другие города северо-востока США начинают "оттаивать" после самой холодной зимы за последнее десятилетие. Синоптики прогнозируют постепенное повышение температуры до сезонных норм, что позволит снизить нагрузку на энергосистему региона.

В то же время на Западном побережье метеорологи объявили предупреждение из-за приближения нового мощного зимнего шторма. Жителей Калифорнии призвали готовиться к проливным грозам, сильным снегопадам в горах и ветрам, которые могут вызвать новые перебои с электроснабжением и усложнить дорожное движение в ближайшие дни.

Новая Зеландия готовится к новым ливням после смертоносных наводнений15.02.26, 06:17 • 12422 просмотра

Степан Гафтко

