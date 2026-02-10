Кинув гранату у поліцейських та військових ТЦК: у Черкасах затримали 55-річного чоловіка

Співробітники поліції затримали у Черкасах чоловіка за напад на військовослужбовців та правоохоронців. Він відмовився надати документи для перевірки, а далі кинув гранату у бік поліцейських і військовослужбовців ТЦК, після чого стався вибух. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національну поліцію України.

Інцидент стався 9 лютого: під час заходів з оповіщення громадян, спільним нарядом військовослужбовців ТЦК та СП і поліції, чоловік відмовився надати документи для перевірки.

Поводячись агресивно, він кинув у бік військовослужбовців та правоохоронців боєприпас, після чого стався вибух. Тип боєприпасу наразі встановлюють експерти. Поліцейські встановили особу правопорушника, ним виявився 55-річний місцевий мешканець

Чоловіка затримали за силової підтримки бійців роти поліції особливого призначення.

Розпочато кримінальні провадження за ч. 2 ст. 15 п.1 ч. 2 ст. 115 ст. 348 (замах на умисне вбивство та посягання на життя працівника правоохоронного органу або військовослужбовця) КК України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру. Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне позбавлення волі