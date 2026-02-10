$43.030.02
9 лютого, 22:01 • 10478 перегляди
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
9 лютого, 20:00 • 18490 перегляди
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
9 лютого, 19:32 • 17831 перегляди
Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль
9 лютого, 18:49 • 17542 перегляди
Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
9 лютого, 18:25 • 16648 перегляди
ЄС готує низку варіантів щодо закріплення членства України у майбутній мирній угоді - ЗМІ
Ексклюзив
9 лютого, 16:18 • 16401 перегляди
Київ отримав 9 МВт резервних електропотужностей: що це дає місту та наскільки цього вистачить
Ексклюзив
9 лютого, 15:20 • 18233 перегляди
Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися
9 лютого, 08:22 • 29174 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 46826 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 44098 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
Кинув гранату у поліцейських та військових ТЦК: у Черкасах затримали 55-річного чоловіка

Київ • УНН

 • 214 перегляди

У Черкасах затримали чоловіка, який кинув гранату у бік поліцейських та військовослужбовців ТЦК під час перевірки документів. Йому загрожує покарання, аж до довічного позбавлення волі.

Кинув гранату у поліцейських та військових ТЦК: у Черкасах затримали 55-річного чоловіка
Фото: Національна поліція України

Співробітники поліції затримали у Черкасах чоловіка за напад на військовослужбовців та правоохоронців. Він відмовився надати документи для перевірки, а далі кинув гранату у бік поліцейських і військовослужбовців ТЦК, після чого стався вибух. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національну поліцію України.

Деталі

Інцидент стався 9 лютого: під час заходів з оповіщення громадян, спільним нарядом військовослужбовців ТЦК та СП і поліції, чоловік відмовився надати документи для перевірки.

Поводячись агресивно, він кинув у бік військовослужбовців та правоохоронців боєприпас, після чого стався вибух. Тип боєприпасу наразі встановлюють експерти. Поліцейські встановили особу правопорушника, ним виявився 55-річний місцевий мешканець

- заявили у поліції.

Чоловіка затримали за силової підтримки бійців роти поліції особливого призначення.

Розпочато кримінальні провадження за ч. 2 ст. 15 п.1 ч. 2 ст. 115 ст. 348 (замах на умисне вбивство та посягання на життя працівника правоохоронного органу або військовослужбовця) КК України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру. Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне позбавлення волі

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Поліція Дніпропетровської області затримала трьох військовослужбовців територіального центру комплектування, яких підозрюють у нанесенні смертельних тілесних ушкоджень 55-річному місцевому жителю.

Євген Устименко

