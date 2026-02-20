Военного в СЗЧ задержали за нападение с ножом на двух человек в Киеве - полиция
Киев • УНН
В Киеве задержали 26-летнего военнослужащего в СЗЧ, который ударил ножом мужчину в шею и порезал лицо женщине. Ему грозит до 15 лет заключения.
В Киеве полицейские задержали нападавшего, совершившего покушение на убийство и причинившего тяжкие телесные повреждения двум киевлянам, сообщили в ГУНП в столице в пятницу, пишет УНН.
Детали
По данным полиции, фигурант в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал конфликт с прохожим и ударил ножом мужчину в шею. Пострадавшего в критическом состоянии госпитализировали.
Позже в тот же вечер, как сообщили в полиции, злоумышленник подошел к 56-летней киевлянке и предложил проводить ее домой. "Возле подъезда он навязчиво настаивал остаться у нее с ночевкой, а получив отказ - достал нож и порезал женщине лицо", - отметили в полиции.
"Задержанный - 26-летний местный житель, военнослужащий, находящийся в СЗЧ", - сообщили в полиции.
По ходатайству следователей нападавший, как указано, будет находиться под стражей, ему грозит до 15 лет заключения.
