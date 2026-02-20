$43.290.03
51.260.09
ukenru
Эксклюзив
19 февраля, 15:01 • 25309 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
19 февраля, 14:46 • 49645 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
19 февраля, 14:37 • 28963 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 47450 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 12:37 • 29586 просмотра
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
Эксклюзив
19 февраля, 11:28 • 41639 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
19 февраля, 09:20 • 29395 просмотра
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
19 февраля, 09:12 • 27004 просмотра
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Эксклюзив
19 февраля, 07:36 • 26327 просмотра
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
19 февраля, 07:02 • 19484 просмотра
"Они всегда забывают, что мы не россия": Зеленский раскрыл условия проведения выборов в Украине
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Военного в СЗЧ задержали за нападение с ножом на двух человек в Киеве - полиция

Киев • УНН

 • 578 просмотра

В Киеве задержали 26-летнего военнослужащего в СЗЧ, который ударил ножом мужчину в шею и порезал лицо женщине. Ему грозит до 15 лет заключения.

Военного в СЗЧ задержали за нападение с ножом на двух человек в Киеве - полиция

В Киеве полицейские задержали нападавшего, совершившего покушение на убийство и причинившего тяжкие телесные повреждения двум киевлянам, сообщили в ГУНП в столице в пятницу, пишет УНН.

Детали

По данным полиции, фигурант в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал конфликт с прохожим и ударил ножом мужчину в шею. Пострадавшего в критическом состоянии госпитализировали.

Позже в тот же вечер, как сообщили в полиции, злоумышленник подошел к 56-летней киевлянке и предложил проводить ее домой. "Возле подъезда он навязчиво настаивал остаться у нее с ночевкой, а получив отказ - достал нож и порезал женщине лицо", - отметили в полиции.

"Задержанный - 26-летний местный житель, военнослужащий, находящийся в СЗЧ", - сообщили в полиции.

По ходатайству следователей нападавший, как указано, будет находиться под стражей, ему грозит до 15 лет заключения.

Юлия Шрамко

