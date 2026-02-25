$43.300.02
24 февраля, 18:45 • 8614 просмотра
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
24 февраля, 18:34 • 14600 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
24 февраля, 18:23 • 13193 просмотра
Заседание энергетического "Рамштайна" состоится в марте - Шмыгаль
24 февраля, 17:32 • 13357 просмотра
Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию Украины о прочном миреPhoto
Эксклюзив
24 февраля, 16:08 • 12861 просмотра
Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ
24 февраля, 15:23 • 13610 просмотра
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
24 февраля, 14:55 • 14368 просмотра
Зеленский назначил нового главного переговорщика по вступлению в ЕС
24 февраля, 14:05 • 13275 просмотра
Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 25424 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
24 февраля, 12:04 • 13944 просмотра
Генштаб подтвердил поражение МТС "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с помощью ATACMS
Мужчина открыл стрельбу по военнослужащим ТЦК в Луцке

Киев • УНН

 • 6 просмотра

В Луцке мужчина произвел несколько выстрелов в военнослужащих ТЦК во время мероприятий по оповещению. Нападавшего обезвредили, оружие изъяли, никто из военных не пострадал.

Мужчина открыл стрельбу по военнослужащим ТЦК в Луцке

Накануне в Луцке во время проведения мероприятий оповещения произошел вооруженный инцидент - гражданин произвел несколько выстрелов в направлении военнослужащих ТЦК и СП. Об этом сообщает Группа коммуникаций Волынского ОТЦК и СП, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что благодаря быстрым и слаженным действиям военнослужащих нападавший был обезврежен, оружие изъято и передано сотрудникам полиции. Никто из военных не пострадал. В настоящее время продолжаются следственные действия.

Волынский ОТЦК и СП решительно осуждает любые проявления насилия или вооруженной агрессии в отношении военнослужащих при исполнении ими служебных обязанностей. Подобные действия недопустимы и подлежат надлежащей правовой оценке в соответствии с действующим законодательством Украины

- говорится в сообщении.

В ТЦК и СП также призвали граждан соблюдать законодательство Украины.

Напомним

На прошлой неделе в помещении Коломыйского районного ТЦК в Ивано-Франковской области ночью произошел взрыв. Служба безопасности Украины квалифицирует произошедшее как террористический акт.

Правоохранители сообщили о подозрении двум военнослужащим РТЦК, которые задули водителя маршрутки газом 20.02.26, 19:50 • 5143 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ОбществоКриминал и ЧП
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
ТЦК и СП