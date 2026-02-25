Мужчина открыл стрельбу по военнослужащим ТЦК в Луцке
Киев • УНН
В Луцке мужчина произвел несколько выстрелов в военнослужащих ТЦК во время мероприятий по оповещению. Нападавшего обезвредили, оружие изъяли, никто из военных не пострадал.
Накануне в Луцке во время проведения мероприятий оповещения произошел вооруженный инцидент - гражданин произвел несколько выстрелов в направлении военнослужащих ТЦК и СП. Об этом сообщает Группа коммуникаций Волынского ОТЦК и СП, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что благодаря быстрым и слаженным действиям военнослужащих нападавший был обезврежен, оружие изъято и передано сотрудникам полиции. Никто из военных не пострадал. В настоящее время продолжаются следственные действия.
Волынский ОТЦК и СП решительно осуждает любые проявления насилия или вооруженной агрессии в отношении военнослужащих при исполнении ими служебных обязанностей. Подобные действия недопустимы и подлежат надлежащей правовой оценке в соответствии с действующим законодательством Украины
В ТЦК и СП также призвали граждан соблюдать законодательство Украины.
Напомним
На прошлой неделе в помещении Коломыйского районного ТЦК в Ивано-Франковской области ночью произошел взрыв. Служба безопасности Украины квалифицирует произошедшее как террористический акт.
