Ексклюзив
07:20 • 9848 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
06:14 • 10405 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
03:30 • 11841 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня
22 серпня, 18:18 • 8318 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 28954 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 28632 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 23406 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 24768 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 24387 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 13661 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
У боях за Україну загинув майстер спорту міжнародного класу Олексій Хабаров23 серпня, 00:49
Місто петров вал волгоградської області рф зазнало масованої атаки дронів23 серпня, 01:21
ISW: кремль побоюється зустрічі путіна із Зеленським через внутрішнє виправдання війни в Україні 23 серпня, 01:51
Дія.Картку вже оформили 806 тисяч українців23 серпня, 03:12
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto06:00
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Кіт Келлог
Юлія Свириденко
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Сумська область
Краматорськ
Безпілотний літальний апарат
КАБ-500
КАБ-250
Шахед-136
Футбол

Для переговорів рф та України потрібне припинення вогню - голова Військового комітету НАТО

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Голова Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявив, що угода між Україною та росією ще далека, а для переговорів потрібне швидке припинення вогню. Київ відмовився від пропозиції Лаврова щодо гарантій безпеки, посилаючись на порушення росією угод 1994 року.

Для переговорів рф та України потрібне припинення вогню - голова Військового комітету НАТО

Ще далеко до будь-якої угоди між Україною та росією, потрібні переговори, а для них необхідне швидке припинення вогню, заявив голова Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне в інтерв'ю Corriere della Sera, передає УНН.

Деталі

Каво Драгоне прокоментував заяву міністр закордонних справ рф сергія лаврова про те, що москва також повинна брати участь у забезпеченні гарантій безпеки України. Київ відмовився й нагадав, що росіяни порушили угоди 1994 року.

"Заява лаврова – це частина гри ролей. Я чудово розумію українців. Нам ще далеко до будь-якої угоди. Потрібні переговори, і для переговорів потрібне швидке припинення вогню", - сказав Каво Драгоне.

Туреччина про "миротворчі сили в Україні": спочатку має бути припинення вогню - ЗМІ21.08.25, 16:06 • 3192 перегляди

Доповнення

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак вважає, що вже наступного тижня будуть готові перші драфти гарантій безпеки, які отримає Україна.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що майбутня архітектура безпеки для України має включати дієві гарантії на кшталт статті 5 НАТО, системне фінансування армії та підтримку оборонних програм. Він також підкреслив важливість інвестицій партнерів у виробництво українських дронів.

Анна Мурашко

ПолітикаНовини Світу
НАТО
Андрій Єрмак
Володимир Зеленський
Україна
Безпілотний літальний апарат
Київ