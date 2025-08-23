Для переговорів рф та України потрібне припинення вогню - голова Військового комітету НАТО
Київ • УНН
Голова Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявив, що угода між Україною та росією ще далека, а для переговорів потрібне швидке припинення вогню. Київ відмовився від пропозиції Лаврова щодо гарантій безпеки, посилаючись на порушення росією угод 1994 року.
Ще далеко до будь-якої угоди між Україною та росією, потрібні переговори, а для них необхідне швидке припинення вогню, заявив голова Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне в інтерв'ю Corriere della Sera, передає УНН.
Деталі
Каво Драгоне прокоментував заяву міністр закордонних справ рф сергія лаврова про те, що москва також повинна брати участь у забезпеченні гарантій безпеки України. Київ відмовився й нагадав, що росіяни порушили угоди 1994 року.
"Заява лаврова – це частина гри ролей. Я чудово розумію українців. Нам ще далеко до будь-якої угоди. Потрібні переговори, і для переговорів потрібне швидке припинення вогню", - сказав Каво Драгоне.
Туреччина про "миротворчі сили в Україні": спочатку має бути припинення вогню - ЗМІ21.08.25, 16:06 • 3192 перегляди
Доповнення
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак вважає, що вже наступного тижня будуть готові перші драфти гарантій безпеки, які отримає Україна.
Президент Володимир Зеленський заявляв, що майбутня архітектура безпеки для України має включати дієві гарантії на кшталт статті 5 НАТО, системне фінансування армії та підтримку оборонних програм. Він також підкреслив важливість інвестицій партнерів у виробництво українських дронів.