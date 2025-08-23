$41.220.00
Для переговоров рф и Украины необходимо прекращение огня - глава Военного комитета НАТО

Киев • УНН

 • 1066 просмотра

Глава Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявил, что соглашение между Украиной и россией еще далеко, а для переговоров требуется быстрое прекращение огня.

Еще далеко до какого-либо соглашения между Украиной и россией, нужны переговоры, а для них необходимо быстрое прекращение огня, заявил глава Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне в интервью Corriere della Sera, передает УНН.

Детали

Каво Драгоне прокомментировал заявление министра иностранных дел рф сергея лаврова о том, что москва также должна участвовать в обеспечении гарантий безопасности Украины. Киев отказался и напомнил, что россияне нарушили соглашения 1994 года.

"Заявление лаврова – это часть игры ролей. Я прекрасно понимаю украинцев. Нам еще далеко до какого-либо соглашения. Нужны переговоры, и для переговоров нужно быстрое прекращение огня", - сказал Каво Драгоне.

Турция о "миротворческих силах в Украине": сначала должно быть прекращение огня – СМИ21.08.25, 16:06 • 3200 просмотров

Дополнение

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак считает, что уже на следующей неделе будут готовы первые драфты гарантий безопасности, которые получит Украина.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что будущая архитектура безопасности для Украины должна включать действенные гарантии вроде статьи 5 НАТО, системное финансирование армии и поддержку оборонных программ. Он также подчеркнул важность инвестиций партнеров в производство украинских дронов.

Анна Мурашко

