Встреча Зеленского и путина в ближайшее время очень маловероятна - Стубб
Киев • УНН
Президент Финляндии Стубб заявил, что встреча лидеров Украины и рф в ближайшее время маловероятна. Он считает, что терпение Трампа к путину может иссякнуть из-за затягивания войны и атак на гражданские цели.
Встреча лидеров Украины и рф вряд ли состоится в ближайшее время. Если россия будет затягивать войну, президент США Дональд Трамп может потерять терпение. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Ykkösaamu, пишет УНН.
Детали
Стубб отметил, что американский лидер Дональд Трамп может потерять терпение к путину, и в таком случае он либо будет давить на диктатора, либо введет санкции.
Стубб заявил, что он разговаривал с Трампом вечером в четверг, 21 августа, и получил признаки того, что терпение Трампа иссякает. Он напомнил, что диктатор сел за стол переговоров на Аляске только после того, как Трамп объявил, что введет тарифы против Индии.
Как отмечает Стубб, есть две вещи, которые могут положить конец терпению Трампа. Первая из них — это время, когда россия использует типичную тактику проволочек. Вторая — постоянные атаки рф на гражданские цели.
Президент Финляндии считает очень маловероятным, что путин и Зеленский встретятся через полторы недели. По его мнению, после этого терпение Трампа может иссякнуть.
Есть только один человек, который может заставить путина заключить мир, и это президент Трамп. Он единственный человек, которого путин слушает, и, честно говоря, единственный человек, которого Путин боится
