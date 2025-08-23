Встреча Зеленского и путина в ближайшее время очень маловероятна - Стубб

$41.220.00
47.980.00
ukenru
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 19444 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 19254 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
23 августа, 03:30 • 20491 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа
22 августа, 18:18 • 13711 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 35461 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 30041 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 26662 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 25114 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 24656 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 12:16 • 13822 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
3.9м/с
46%
744мм
Популярные новости
После выполнения боевого задания погиб пилот МиГ-29 Сергей Бондарь23 августа, 04:55 • 10128 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto23 августа, 06:00 • 18111 просмотра
Ночная атака рф дронами: что известно о последствияхPhotoVideo23 августа, 07:59 • 9542 просмотра
Утренняя атака рф на Киев: полиция показала упавший дронPhoto09:13 • 6136 просмотра
Китай выразил готовность направить войска в Украину в рамках миротворческой миссии - СМИ09:52 • 9898 просмотра
публикации
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 19440 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto23 августа, 06:00 • 18144 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа23 августа, 03:30 • 20487 просмотра
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептовPhoto22 августа, 15:31 • 24043 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 35459 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Виктор Ляшко
Прокудин Александр Сергеевич
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Германия
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 26662 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 17015 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 18975 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 21721 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 29328 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Доллар США
Евро
КАБ-500
КАБ-250

Встреча Зеленского и путина в ближайшее время очень маловероятна - Стубб

Киев • УНН

 • 258 просмотра

Президент Финляндии Стубб заявил, что встреча лидеров Украины и рф в ближайшее время маловероятна. Он считает, что терпение Трампа к путину может иссякнуть из-за затягивания войны и атак на гражданские цели.

Встреча Зеленского и путина в ближайшее время очень маловероятна - Стубб

Встреча лидеров Украины и рф вряд ли состоится в ближайшее время. Если россия будет затягивать войну, президент США Дональд Трамп может потерять терпение. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Ykkösaamu, пишет УНН.

Детали

Стубб отметил, что американский лидер Дональд Трамп может потерять терпение к путину, и в таком случае он либо будет давить на диктатора, либо введет санкции.

Стубб заявил, что он разговаривал с Трампом вечером в четверг, 21 августа, и получил признаки того, что терпение Трампа иссякает. Он напомнил, что диктатор сел за стол переговоров на Аляске только после того, как Трамп объявил, что введет тарифы против Индии.

Как отмечает Стубб, есть две вещи, которые могут положить конец терпению Трампа. Первая из них — это время, когда россия использует типичную тактику проволочек. Вторая — постоянные атаки рф на гражданские цели.

Президент Финляндии считает очень маловероятным, что путин и Зеленский встретятся через полторы недели. По его мнению, после этого терпение Трампа может иссякнуть.

Есть только один человек, который может заставить путина заключить мир, и это президент Трамп. Он единственный человек, которого путин слушает, и, честно говоря, единственный человек, которого Путин боится

- заявил он.

Для переговоров рф и Украины необходимо прекращение огня - глава Военного комитета НАТО23.08.25, 12:23 • 1784 просмотра

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Аляска
Александр Стабб
Дональд Трамп
Балтийское море
Индия
Финляндия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина