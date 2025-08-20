МЗС Канади та президент Фінляндії обговорили підтримку України та економічну співпрацю
Міністерка закордонних справ Канади зустрілася з президентом Фінляндії. Сторони обговорили економічне співробітництво, безпеку в Арктиці та підтримку України.
Міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд обговорила з президентом Фінляндії Александром Стуббом підтримку України та спільні зусилля щодо безпеки в Арктичному регіоні. Про це інформує УНН з посиланням на сторінку Анад у соціальній мережі Х (Twitter).
Деталі
За словами Аніти Анад, під час зустрічі обговорювалися ключові економічні сектори, зокрема суднобудування, а також спільна робота над посиленням безпеки в Арктиці.
Особлива увага була приділена підтримці України як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі.
Ми також обговорили нашу спільну роботу щодо посилення безпеки в Арктиці та підтримки України в короткостроковій та довгостроковій перспективі. Дякую, президенте Стуббе, за плідну зустріч
Глава канадського МЗС зазначила, що зустрілась у вівторок зі Стуббом для зміцнення міцного партнерства між Канадою та Фінляндією, зокрема в ключових економічних секторах, таких як суднобудування.
Президент Фінляндії Александер Стубб заявив про значний прогрес у переговорах щодо війни в Україні за останні два тижні. Він нагадав про історичний досвід Фінляндії у відносинах з росією та висловив упевненість у знаходженні рішення у 2025 році.