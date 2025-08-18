Президент Фінляндії Стубб: за останні два тижні ми досягли більшого прогресу, ніж за три з половиною роки

Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що за останні два тижні у переговорах щодо війни в Україні було досягнуто більшого прогресу, ніж за останні три з половиною роки. Про це повідомляє Sky News, інформує УНН.

Деталі

Під час публічної частини зустрічі у Білому домі Стубб нагадав, що у Фінляндії "є власний історичний досвід" стосунків з росією. Крім того, за його словами, його країна має "800-мильний кордон з росією".

Іі якщо говорити про позитивні сторони нашого нинішнього стану, то ми знайшли рішення у 1944 році, і я впевнений, що ми зможемо знайти рішення у 2025 році, щоб покласти край агресивній війні росії та досягти тривалого та справедливого миру. Ситуація дуже складна, але саме тому ми тут - підкреслив президент Фінляндії.

Видання зазначає, що після Стабба президент США Дональд Трамп ще раз виступив з короткою промовою, після чого публічна частина зустрічі завершилася.

Нагадаємо

Президент Франції Емманюель Макрон під час зустрічі у Білому домі наполіг на важливості багатосторонньої зустрічі за участі російського диктатора володимира путіна, президентів України та США, а також лідерів країн Європи. Також Макрон наголосив, що однію з головних гарантій безпеки є сильна українська армія на десятиліття вперед.

У свою чергу канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав Трампа тиснути на володимира путіна для того, щоб перемир'я було вже починаючи з наступної тристоронньої зустрічі яка може відбутися за участі Зеленського та путіна.

