Президент Фінляндії Стубб: за останні два тижні ми досягли більшого прогресу, ніж за три з половиною роки
Київ • УНН
Президент Фінляндії Александер Стубб заявив про значний прогрес у переговорах щодо війни в Україні за останні два тижні. Він нагадав про історичний досвід Фінляндії у відносинах з росією та висловив упевненість у знаходженні рішення у 2025 році.
Деталі
Під час публічної частини зустрічі у Білому домі Стубб нагадав, що у Фінляндії "є власний історичний досвід" стосунків з росією. Крім того, за його словами, його країна має "800-мильний кордон з росією".
Іі якщо говорити про позитивні сторони нашого нинішнього стану, то ми знайшли рішення у 1944 році, і я впевнений, що ми зможемо знайти рішення у 2025 році, щоб покласти край агресивній війні росії та досягти тривалого та справедливого миру. Ситуація дуже складна, але саме тому ми тут
Видання зазначає, що після Стабба президент США Дональд Трамп ще раз виступив з короткою промовою, після чого публічна частина зустрічі завершилася.
Нагадаємо
Президент Франції Емманюель Макрон під час зустрічі у Білому домі наполіг на важливості багатосторонньої зустрічі за участі російського диктатора володимира путіна, президентів України та США, а також лідерів країн Європи. Також Макрон наголосив, що однію з головних гарантій безпеки є сильна українська армія на десятиліття вперед.
У свою чергу канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав Трампа тиснути на володимира путіна для того, щоб перемир'я було вже починаючи з наступної тристоронньої зустрічі яка може відбутися за участі Зеленського та путіна.
