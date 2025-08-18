$41.340.11
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18:34 • 14487 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18:12 • 16976 перегляди
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
17:41 • 13939 перегляди
Ми допускаємо проведення виборів - Зеленський
18 серпня, 14:38 • 25504 перегляди
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в Україні
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 70264 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
18 серпня, 13:21 • 46189 перегляди
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Ексклюзив
18 серпня, 13:19 • 70837 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
18 серпня, 11:50 • 46580 перегляди
Буде епохальним: міністр економіки про новий Трудовий кодекс
Ексклюзив
18 серпня, 08:34 • 128852 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
Президент Фінляндії Стубб: за останні два тижні ми досягли більшого прогресу, ніж за три з половиною роки

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 958 перегляди

Президент Фінляндії Александер Стубб заявив про значний прогрес у переговорах щодо війни в Україні за останні два тижні. Він нагадав про історичний досвід Фінляндії у відносинах з росією та висловив упевненість у знаходженні рішення у 2025 році.

Президент Фінляндії Стубб: за останні два тижні ми досягли більшого прогресу, ніж за три з половиною роки

Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що за останні два тижні у переговорах щодо війни в Україні було досягнуто більшого прогресу, ніж за останні три з половиною роки. Про це повідомляє Sky News, інформує УНН.

Деталі

Під час публічної частини зустрічі у Білому домі Стубб нагадав, що у Фінляндії "є власний історичний досвід" стосунків з росією. Крім того, за його словами, його країна має "800-мильний кордон з росією".

Іі якщо говорити про позитивні сторони нашого нинішнього стану, то ми знайшли рішення у 1944 році, і я впевнений, що ми зможемо знайти рішення у 2025 році, щоб покласти край агресивній війні росії та досягти тривалого та справедливого миру. Ситуація дуже складна, але саме тому ми тут

- підкреслив президент Фінляндії.

Видання зазначає, що після Стабба президент США Дональд Трамп ще раз виступив з короткою промовою, після чого публічна частина зустрічі завершилася.

Нагадаємо

Президент Франції Емманюель Макрон під час зустрічі у Білому домі наполіг на важливості багатосторонньої зустрічі за участі російського диктатора володимира путіна, президентів України та США, а також лідерів країн Європи. Також Макрон наголосив, що однію з головних гарантій безпеки є сильна українська армія на десятиліття вперед.

У свою чергу канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав Трампа тиснути на володимира путіна для того, щоб перемир'я було вже починаючи з наступної тристоронньої зустрічі яка може відбутися за участі Зеленського та путіна.

Зеленський: "Чутливі речі, у тому числі територіальні, будемо обговорювати на рівні лідерів під час тристоронньої зустрічі"18.08.25, 22:39 • 1816 переглядiв

