Президент Финляндии Стубб: за последние две недели мы достигли большего прогресса, чем за три с половиной года

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что за последние две недели в переговорах по войне в Украине был достигнут больший прогресс, чем за последние три с половиной года. Об этом сообщает Sky News, информирует УНН.

Во время публичной части встречи в Белом доме Стубб напомнил, что у Финляндии "есть собственный исторический опыт" отношений с Россией. Кроме того, по его словам, его страна имеет "800-мильный кордон с Россией".

И если говорить о положительных сторонах нашего нынешнего состояния, то мы нашли решение в 1944 году, и я уверен, что мы сможем найти решение в 2025 году, чтобы положить конец агрессивной войне России и достичь длительного и справедливого мира. Ситуация очень сложная, но именно поэтому мы здесь