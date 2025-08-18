Президент Финляндии Стубб: за последние две недели мы достигли большего прогресса, чем за три с половиной года
Президент Финляндии Александер Стубб заявил о значительном прогрессе в переговорах по войне в Украине за последние две недели. Он напомнил об историческом опыте Финляндии в отношениях с Россией и выразил уверенность в нахождении решения в 2025 году.
Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что за последние две недели в переговорах по войне в Украине был достигнут больший прогресс, чем за последние три с половиной года. Об этом сообщает Sky News.
Во время публичной части встречи в Белом доме Стубб напомнил, что у Финляндии "есть собственный исторический опыт" отношений с Россией. Кроме того, по его словам, его страна имеет "800-мильный кордон с Россией".
И если говорить о положительных сторонах нашего нынешнего состояния, то мы нашли решение в 1944 году, и я уверен, что мы сможем найти решение в 2025 году, чтобы положить конец агрессивной войне России и достичь длительного и справедливого мира. Ситуация очень сложная, но именно поэтому мы здесь
Издание отмечает, что после Стабба президент США Дональд Трамп еще раз выступил с короткой речью, после чего публичная часть встречи завершилась.
Президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи в Белом доме настоял на важности многосторонней встречи с участием российского диктатора Владимира Путина, президентов Украины и США, а также лидеров стран Европы. Также Макрон подчеркнул, что одной из главных гарантий безопасности является сильная украинская армия на десятилетия вперед.
В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Трампа давить на Владимира Путина для того, чтобы перемирие было уже начиная со следующей трехсторонней встречи, которая может состояться с участием Зеленского и Путина.
