Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Президент Финляндии Стубб: за последние две недели мы достигли большего прогресса, чем за три с половиной года

Киев • УНН

 • 648 просмотра

Президент Финляндии Александер Стубб заявил о значительном прогрессе в переговорах по войне в Украине за последние две недели. Он напомнил об историческом опыте Финляндии в отношениях с Россией и выразил уверенность в нахождении решения в 2025 году.

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что за последние две недели в переговорах по войне в Украине был достигнут больший прогресс, чем за последние три с половиной года. Об этом сообщает Sky News, информирует УНН.

Детали

Во время публичной части встречи в Белом доме Стубб напомнил, что у Финляндии "есть собственный исторический опыт" отношений с Россией. Кроме того, по его словам, его страна имеет "800-мильный кордон с Россией".

И если говорить о положительных сторонах нашего нынешнего состояния, то мы нашли решение в 1944 году, и я уверен, что мы сможем найти решение в 2025 году, чтобы положить конец агрессивной войне России и достичь длительного и справедливого мира. Ситуация очень сложная, но именно поэтому мы здесь

- подчеркнул президент Финляндии.

Издание отмечает, что после Стабба президент США Дональд Трамп еще раз выступил с короткой речью, после чего публичная часть встречи завершилась.

Напомним

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи в Белом доме настоял на важности многосторонней встречи с участием российского диктатора Владимира Путина, президентов Украины и США, а также лидеров стран Европы. Также Макрон подчеркнул, что одной из главных гарантий безопасности является сильная украинская армия на десятилетия вперед.

В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Трампа давить на Владимира Путина для того, чтобы перемирие было уже начиная со следующей трехсторонней встречи, которая может состояться с участием Зеленского и Путина.

Зеленский: "Чувствительные вещи, в том числе территориальные, будем обсуждать на уровне лидеров во время трехсторонней встречи"18.08.25, 22:39 • 1600 просмотров

