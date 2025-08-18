Мерц - Трампу: ми хотіли б, щоб відбулося перемир'я до наступної зустрічі по Україні, тиснути на рф

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав президента Дональда Трампа тиснути на Володимира путіна для того, щоб перемир'я було вже починаючи з наступної тристоронньої зустрічі яка може відбутися за участі Зеленського та путіна.

Про це він сказав під час зустрічі з лідерами ЄС, передає УНН.

Наступні кроки будуть складнішими. Ви відкрили шлях минулого тижня у п'ятницю, однак зараз розпочнуться складніші переговори. Якщо чесно, то ми всі б хотіли бачити перемир'я. Я не можу уявити, щоб наступна зустріч відбулась без перемир'я. Тож давайте попрацюємо над цим. Давайте спробуємо тиснути на росію, тому що те на скільки довірятимуть нашим зусиллям буде залежати щонайменше від перемир'я, починаючи із серйозних наступних кроків, переговорів - заявив Мерц.

Він наголосив , що лідери ЄС хотіли б бачити перемир'я починаючи з наступної зустрічі , яка має бути тристоронньою, тобто за участі Зеленського, Трампа та путіна.На заклик Мерца Трамп відповів:

Ми дамо пану президенту поговорити з паном президентом ( йдеться про Зеленського і путіна - ред.) Й подивимося, що вийде

Трамп заявив, що в тих шістьох війнах, які як він стверджує він завершив не було перемир'я.

Однак, якщо ви зможете досягти перемир'я, то чудово. Якщо не буде перемир'я, то в нас ще є багато чудових пунктів для досягнення - сказав Трамп.

Як зазначило Bloomberg, "Мерц виділяється серед європейських лідерів, просуваючи щось, що суперечить панівному наративу Трампа, закликаючи до терміновості припинення вогню (від якого Трамп практично відмовився після зустрічі з путіним)".

Нагадаємо

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив, що територіальні питання між росією та Україною не можуть вирішуватися без участі України та Європи. Європа готується до зустрічі Трампа та путіна на Алясці 15 серпня, сподіваючись на залучення України та наслідки для рф.