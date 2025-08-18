Мерц - Трампу: ми хотіли б, щоб відбулося перемир'я до наступної зустрічі по Україні, тиснути на рф

$41.340.11
48.310.13
ukenru
18:34 • 11289 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18:12 • 14223 перегляди
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
17:41 • 12083 перегляди
Ми допускаємо проведення виборів - Зеленський
14:38 • 23250 перегляди
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в УкраїніPhoto
Ексклюзив
14:23 • 63718 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
18 серпня, 13:21 • 43518 перегляди
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Ексклюзив
18 серпня, 13:19 • 65081 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
18 серпня, 11:50 • 44347 перегляди
Буде епохальним: міністр економіки про новий Трудовий кодекс
Ексклюзив
18 серпня, 08:34 • 124436 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
18 серпня, 08:23 • 107909 перегляди
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1.5м/с
65%
751мм
Популярнi новини
Будапешт звинувачує Україну в атаці на нафтопровід, Київ відповідаєVideo18 серпня, 10:02 • 102381 перегляди
Верховний Суд поставив хрест на справах акціонерів банків, які виводяться з ринку: що відбулося18 серпня, 10:51 • 105490 перегляди
Україна на фініші: коли можуть відкритися переговорні кластери з ЄС18 серпня, 11:22 • 43011 перегляди
Мобілізований порізав себе у ТЦК Києва: реакція центру не забариласьPhoto18 серпня, 13:13 • 8156 перегляди
ЗМІ дізналися склад учасників зустрічі Зеленського та Трампа16:07 • 37201 перегляди
Публікації
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
Ексклюзив
14:23 • 63722 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
18 серпня, 13:19 • 65084 перегляди
Верховний Суд поставив хрест на справах акціонерів банків, які виводяться з ринку: що відбулося18 серпня, 10:51 • 105819 перегляди
Навчальний рік 2025-2026: як здійснюватиметься навчання та коли очікувати канікул18 серпня, 09:00 • 125065 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
Ексклюзив
18 серпня, 08:34 • 124438 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Марк Рютте
Александр Стубб
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Вашингтон
Європа
Реклама
УНН Lite
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"Video17:45 • 4250 перегляди
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 72097 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 64132 перегляди
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 97021 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 82869 перегляди
Актуальне
Starlink
Готовність 2030
Readiness 2030
Вибори
YouTube

Мерц - Трампу: ми хотіли б, щоб відбулося перемир'я до наступної зустрічі по Україні, тиснути на рф

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав Дональда Трампа вплинути на Володимира Путіна для досягнення перемир'я перед наступною тристоронньою зустріччю. Трамп відповів, що перемир'я не було в його попередніх війнах, але він розгляне такий варіант.

Мерц - Трампу: ми хотіли б, щоб відбулося перемир'я до наступної зустрічі по Україні, тиснути на рф

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав президента Дональда Трампа тиснути на Володимира путіна для того, щоб перемир'я було вже починаючи з наступної тристоронньої зустрічі яка може відбутися за участі Зеленського та путіна.

Про це він сказав під час зустрічі з лідерами ЄС, передає УНН.

Наступні кроки будуть складнішими. Ви відкрили шлях минулого тижня у п'ятницю, однак зараз розпочнуться складніші переговори. Якщо чесно, то ми всі б хотіли бачити перемир'я. Я не можу уявити, щоб наступна зустріч відбулась без перемир'я. Тож давайте попрацюємо над цим. Давайте спробуємо тиснути на росію, тому що те на скільки довірятимуть нашим зусиллям буде залежати щонайменше від перемир'я, починаючи із серйозних наступних кроків, переговорів

- заявив Мерц. 

Він наголосив , що лідери ЄС хотіли б бачити перемир'я починаючи з наступної зустрічі , яка має бути тристоронньою, тобто за участі Зеленського, Трампа та путіна.На заклик Мерца Трамп відповів:

Ми дамо пану президенту поговорити з паном президентом ( йдеться про Зеленського і путіна - ред.) Й подивимося, що вийде

Трамп заявив, що в тих шістьох війнах, які як він стверджує він завершив не було перемир'я.

Однак, якщо ви зможете досягти перемир'я, то чудово. Якщо не буде перемир'я, то в нас ще є багато чудових пунктів для досягнення

 - сказав Трамп.

Як зазначило Bloomberg, "Мерц виділяється серед європейських лідерів, просуваючи щось, що суперечить панівному наративу Трампа, закликаючи до терміновості припинення вогню (від якого Трамп практично відмовився після зустрічі з путіним)". 

Нагадаємо

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив, що територіальні питання між росією та Україною не можуть вирішуватися без участі України та Європи. Європа готується до зустрічі Трампа та путіна на Алясці 15 серпня, сподіваючись на залучення України та наслідки для рф.

Анна Мурашко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Аляска
Bloomberg
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Європейський Союз
Німеччина
Володимир Зеленський
Україна