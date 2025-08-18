Мерц - Трампу: мы хотели бы, чтобы произошло перемирие до следующей встречи по Украине, давить на РФ

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал президента Дональда Трампа оказать давление на Владимира Путина, чтобы перемирие началось уже со следующей трехсторонней встречи, которая может состояться с участием Зеленского и Путина.

Об этом он сказал во время встречи с лидерами ЕС, передает УНН.

Следующие шаги будут сложнее. Вы открыли путь на прошлой неделе в пятницу, однако сейчас начнутся более сложные переговоры. Если честно, то мы все хотели бы видеть перемирие. Я не могу представить, чтобы следующая встреча состоялась без перемирия. Так что давайте поработаем над этим. Давайте попробуем давить на Россию, потому что то, насколько будут доверять нашим усилиям, будет зависеть как минимум от перемирия, начиная с серьезных следующих шагов, переговоров - заявил Мерц.

Он подчеркнул, что лидеры ЕС хотели бы видеть перемирие начиная со следующей встречи, которая должна быть трехсторонней, то есть с участием Зеленского, Трампа и Путина. На призыв Мерца Трамп ответил:

Мы дадим господину президенту поговорить с господином президентом (речь идет о Зеленском и Путине - ред.) И посмотрим, что получится

Трамп заявил, что в тех шести войнах, которые, как он утверждает, он завершил, не было перемирия.

Однако, если вы сможете достичь перемирия, то прекрасно. Если не будет перемирия, то у нас еще есть много замечательных пунктов для достижения - сказал Трамп.

Как отметило Bloomberg, "Мерц выделяется среди европейских лидеров, продвигая что-то, что противоречит доминирующему нарративу Трампа, призывая к срочности прекращения огня (от которого Трамп практически отказался после встречи с Путиным)".

Напомним

Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что территориальные вопросы между Россией и Украиной не могут решаться без участия Украины и Европы. Европа готовится к встрече Трампа и Путина на Аляске 15 августа, надеясь на привлечение Украины и последствия для РФ.