Не Берлинская стена, барьеров гораздо больше: Финляндия укрепляет 200 км границы с РФ

$41.280.07
47.910.07
ukenru
Эксклюзив
15:56 • 4742 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
13:29 • 58951 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
13:29 • 44444 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Эксклюзив
25 августа, 11:41 • 45418 просмотра
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 153697 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 152056 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 62070 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 63282 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 64280 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 50707 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
2.5м/с
48%
748мм
Популярные новости
Выезд за границу мужчин до 25 лет: стало известно, что предлагается в законопроекте25 августа, 08:15 • 125985 просмотра
Советник главы ОП прокомментировал заявление Вэнса о достижении мира через полгода25 августа, 09:13 • 5238 просмотра
Президент Польши наложил вето на закон о помощи украинцам: что предлагает25 августа, 10:23 • 5574 просмотра
Норвегия выделит $8,45 млрд на поддержку Украины и усилит оборонные возможности25 августа, 10:57 • 48604 просмотра
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto14:18 • 51048 просмотра
публикации
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto14:18 • 51183 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
13:29 • 58943 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 153690 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 152052 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 121790 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Кит Келлог
Дональд Трамп
Кароль Навроцкий
Кшиштоф Гавковский
Актуальные места
Украина
Германия
Соединённые Штаты
Польша
Одесская область
Реклама
УНН Lite
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto14:18 • 51188 просмотра
Эйфелева башня засияла сине-желтыми цветами в честь Дня Независимости УкраиныPhoto24 августа, 20:41 • 49771 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 86408 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 68503 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 66288 просмотра
Актуальное
Гривна
Евро
Доллар США
Вторая мировая война
Беспилотный летательный аппарат

Не Берлинская стена, барьеров гораздо больше: Финляндия укрепляет 200 км границы с РФ

Киев • УНН

 • 90 просмотра

Финляндия укрепляет 200 км границы с Россией, возводя прочный забор для предотвращения нелегальной миграции. Это решение принято после полномасштабного вторжения России в Украину и вступления Финляндии в НАТО.

Не Берлинская стена, барьеров гораздо больше: Финляндия укрепляет 200 км границы с РФ

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Финляндия рекордно быстро вступила в НАТО, а позже приняла решительное решение закрыть всю свою границу с РФ на неопределенный срок.

Передает УНН со ссылкой на The Guardian и Yleisradio.

Детали

Для предотвращения нелегальной миграции и угроз со стороны РФ, Финляндия укрепляет прочный забор вдоль границы с Россией.

Вдоль 120 миль (193 км) границы строятся участки ограждающего забора, которые направлены главным образом на пресечение нелегальной миграции

- говорится в материале Guardian.

Издание приводит мнение Матти Питкяниитти, командира пограничного округа Северная Карелия. Военный считает, что незаконные пересечения границы российскими мигрантами, вероятно, станут все большей проблемой.

Питкяниитти отметил, что большинство гражданских лиц, пытающихся незаконно пересечь границу, предпочитают придерживаться дорог. Этот факт сейчас ограничивает количество потенциальных маршрутов, объясняет финн, указывая на пробел в растительности, где пролегала старая финская сельская дорога, которая строилась до русско-финской войны и печально известного пересмотра границы в 1940 году.

"Люди боятся этих густых лесов здесь", – подчеркивает пограничник, но для российского военного профессионала это могло бы и не быть проблемой, - говорится в материале.

Встреча Зеленского и путина в ближайшее время очень маловероятна - Стубб23.08.25, 16:50 • 4255 просмотров

Впрочем, в Финляндии совершенствуют свою границу с РФ, и пока неизвестно точно, скольким людям с военной подготовкой на самом деле удалось сбежать через финские заборы.

Это не похоже на Берлинскую стену. Но у нас действительно хороший периметр. Здесь гораздо больше барьеров

- объясняет финский военный в интервью журналисту.

Справка

Начиная с ноября 2023 года, Финляндия постепенно закрыла все пункты пропуска на восточной границе в ответ на инструментализацию иммиграции со стороны России. В декабре 2023 года правительство решило открыть два пункта пропуска, но искатели убежища продолжали въезжать в страну.

После этого было принято решение полностью закрыть восточную границу.

Финляндия "готовится к худшему" на фоне наращивания россией войск на границе - Guardian22.05.25, 16:41 • 3122 просмотра

В апреле 2025 года правительство объявило, что восточная граница будет оставаться закрытой.

В то же время, по данным YLE, пограничная служба может выдать разрешение, например, на основании состояния здоровья: десятки людей уже получили разрешение на пересечение границы.

Напомним

Самые восточные страны-члены НАТО сталкиваются с резким ростом радио- и спутниковых помех. Власти стран Балтии утверждают, что помехи значительно возросли за последние месяцы, влияя на воздушную и морскую связь.

Игорь Тележников

ПолитикаНовости Мира
Хранитель
Латвия
НАТО
Финляндия
Литва
Эстония
Украина