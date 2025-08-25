Не Берлинская стена, барьеров гораздо больше: Финляндия укрепляет 200 км границы с РФ

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Финляндия рекордно быстро вступила в НАТО, а позже приняла решительное решение закрыть всю свою границу с РФ на неопределенный срок.

Передает УНН со ссылкой на The Guardian и Yleisradio.

Детали

Для предотвращения нелегальной миграции и угроз со стороны РФ, Финляндия укрепляет прочный забор вдоль границы с Россией.

Вдоль 120 миль (193 км) границы строятся участки ограждающего забора, которые направлены главным образом на пресечение нелегальной миграции - говорится в материале Guardian.

Издание приводит мнение Матти Питкяниитти, командира пограничного округа Северная Карелия. Военный считает, что незаконные пересечения границы российскими мигрантами, вероятно, станут все большей проблемой.

Питкяниитти отметил, что большинство гражданских лиц, пытающихся незаконно пересечь границу, предпочитают придерживаться дорог. Этот факт сейчас ограничивает количество потенциальных маршрутов, объясняет финн, указывая на пробел в растительности, где пролегала старая финская сельская дорога, которая строилась до русско-финской войны и печально известного пересмотра границы в 1940 году.

"Люди боятся этих густых лесов здесь", – подчеркивает пограничник, но для российского военного профессионала это могло бы и не быть проблемой, - говорится в материале.

Впрочем, в Финляндии совершенствуют свою границу с РФ, и пока неизвестно точно, скольким людям с военной подготовкой на самом деле удалось сбежать через финские заборы.

Это не похоже на Берлинскую стену. Но у нас действительно хороший периметр. Здесь гораздо больше барьеров - объясняет финский военный в интервью журналисту.

Справка

Начиная с ноября 2023 года, Финляндия постепенно закрыла все пункты пропуска на восточной границе в ответ на инструментализацию иммиграции со стороны России. В декабре 2023 года правительство решило открыть два пункта пропуска, но искатели убежища продолжали въезжать в страну.

После этого было принято решение полностью закрыть восточную границу.

В апреле 2025 года правительство объявило, что восточная граница будет оставаться закрытой.

В то же время, по данным YLE, пограничная служба может выдать разрешение, например, на основании состояния здоровья: десятки людей уже получили разрешение на пересечение границы.

Напомним

