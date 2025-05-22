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Financial Times

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Финляндия "готовится к худшему" на фоне наращивания россией войск на границе - Guardian

Киев • УНН

 • 134 просмотра

Финляндия пристально следит за наращиванием россией войск на границе. Финские военные готовятся к наихудшему сценарию, опасаясь расширения агрессии кремля.

Финляндия "готовится к худшему" на фоне наращивания россией войск на границе - Guardian

Финляндия внимательно мониторит наращивание россией войск вдоль общей границы, опасаясь, что закончив экспансию в Украине, кремль двинется на страны НАТО. Об этом может свидетельствовать факт, что москва продолжает усиливать свои военные базы вблизи западной границы. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Руководитель стратегического отдела Сил обороны Финляндии, генерал-майор Сами Нурми заявил, что финские военные "очень внимательно" следят за маневрами москвы и получили распоряжение "готовиться к худшему".

Финская пограничная служба объявила в среду о завершении строительства первых 35 километров 200-километрового забора на восточной границе с россией. Границу страна закрыла более года назад после того, как Хельсинки обвинили москву в перенаправлении просителей убежища в Финляндию в рамках "гибридной операции". Забор оснащается камерами и датчиками для различения людей и животных, которые появляются вблизи границы.

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Спутниковые снимки, опубликованные в New York Times, показывают расширение военной инфраструктуры вблизи финской границы, включая ряды палаток, военную технику, ремонт укрытий истребителей и строительство на ранее неиспользованной вертолетной базе.

Они меняют структуры, и мы видим умеренную подготовку к развитию инфраструктуры вблизи наших границ, а это означает, что, как только война в Украине, надеемся, закончится, они начнут возвращать войска, воевавшие в Украине, особенно сухопутные войска

 - сказал Нурми.

Он также отметил, что движение по усилению военного присутствия на границе не масштабное, но почти непрерывное.

Они делают это поэтапно. Это не большое строительство, но в определенных местах строят новую инфраструктуру и готовятся, завозят новое оборудование

 - сказал Нурми.

Представитель вооруженных сил Финляндии отметил, что пока трудно оценить, готовится ли россия отправить больше войск в Украину, или готовится наращивать свои силы вблизи границы с Финляндией. Но, по его мнению, она делает одновременно и то, и другое.

"Технические" переговоры Украины и рф могут продолжиться в Ватикане на следующей неделе - Стубб21.05.25, 19:29 • 2798 просмотров

Сразу после нападения на Украину мы подали заявку на членство в НАТО, а когда нас приняли, Россия объявила, что по ту сторону границы начнет менять свою военную политику.

- сказал Нурми.

Граждане Финляндии уже привыкли к угрозе, надвигающейся со стороны восточного соседа, сотни людей уже записываются на учебные курсы по подготовке к чрезвычайным ситуациям.

Напомним

Британия обвинила россию в попытках взломать камеры на границах ЕС, чтобы сорвать помощь Украине. Разведывательные службы Великобритании заявили, что россия пыталась получить доступ к наблюдению на границах ЕС, похищала пароли и проводила кибератаки, чтобы нарушить поток западной помощи для Украины.

Лилия Набока

Лилия Набока

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