рф расширяет военную инфраструктуру у границ с Финляндией и Эстонией – ISW

$41.500.03
46.450.07
ukenru
Меморандум о мире между Украиной и россией будет предусматривать прекращение огня - Зеленский
19 мая, 19:07 • 14007 просмотра

Меморандум о мире между Украиной и россией будет предусматривать прекращение огня - Зеленский

19 мая, 17:40 • 45417 просмотра

россия и Украина немедленно начнут переговоры о завершении войны - Трамп

Эксклюзив
19 мая, 15:26 • 47011 просмотра

Нардеп Кузьминых "сбежал" от судебного заседания в командировку за границу

19 мая, 12:24 • 155441 просмотра

Последний звонок 2025 года: когда начнутся летние каникулы в школах

Эксклюзив
19 мая, 09:06 • 103613 просмотра

Вспышка гепатита А в Киеве: зарегистрировано уже более 70 случаев

19 мая, 09:01 • 289267 просмотра

Выборы в Польше: что известно о фаворитах и чего ожидать Украине

Эксклюзив
19 мая, 08:32 • 93900 просмотра

ТОП причин выбрать занятия спортом на свежем воздухе

Эксклюзив
19 мая, 08:30 • 77830 просмотра

Украинские ученые сохранили уникальную породу коров - шароле: скот эвакуировали из фронтовой зоны во Львовскую область

Эксклюзив
19 мая, 07:57 • 53141 просмотра

Гаджеты с "черного входа": как смартфоны и техника обходят таможню

Эксклюзив
19 мая, 06:58 • 34297 просмотра

Криптовалюты - это об эмоциях, а не о реальной экономике. Экономист объяснил сильную волатильность цифровых активов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
2.6м/с
66%
744мм
Популярные новости

Украина не планирует провозглашать нейтральный статус, как того требует рф - Зеленский

19 мая, 19:36 • 12122 просмотра

Пакет санкций от Европы будет, и он будет очень мощный - Зеленский

19 мая, 19:42 • 3216 просмотра

Трамп ошеломил европейских лидеров деталями договоренностей с путиным - Financial Times

19 мая, 20:01 • 13552 просмотра

"Мы не отступим": Иран поставил США ультиматум по ядерному соглашению

19 мая, 21:38 • 11446 просмотра

В Киевской области две девушки-подростка устроили жесткую драку в электричке: полиция расследует происшествие

19 мая, 22:31 • 8210 просмотра
публикации

Эгоистичные интересы правят миром.

19 мая, 15:32 • 50938 просмотра

ВАКС назначил заседание по делу о конфискации квартиры семьи министра Коваля: станет ли это лишь первым шагом?

19 мая, 13:42 • 77395 просмотра

Последний звонок 2025 года: когда начнутся летние каникулы в школах

19 мая, 12:24 • 155430 просмотра

Выборы в Польше: что известно о фаворитах и чего ожидать Украине

19 мая, 09:01 • 289257 просмотра

Время перемен, вдохновения и новых возможностей: астрологический прогноз на 19 – 25 мая
Эксклюзив

19 мая, 05:46 • 128267 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Джо Байден

Канье Уэст

Джей Ди Вэнс

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Белый дом

Испания

Финляндия

Реклама
УНН Lite

Можно ли задержать фильм на таможне: режиссер Вес Андерсон высмеял идею Трампа о пошлинах на фильмы, снятые за границей

19 мая, 14:25 • 36141 просмотра

Канье Уэст снова в центре скандала: новый альбом рэпера слили в сеть, а деньги пообещали передать музею Холокоста

19 мая, 14:09 • 36573 просмотра

Как готовить крупы и не испортить: пропорции, время и лайфхаки

19 мая, 10:11 • 123743 просмотра

Несколько простых рецептов сладостей, которые можно сделать из грецкого ореха

17 мая, 15:00 • 127982 просмотра

Пять уютных фильмов: что посмотреть в свободное время

17 мая, 12:09 • 213906 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

ЧатГПТ

FAB-250

Телеграмма

Facebook

рф расширяет военную инфраструктуру у границ с Финляндией и Эстонией – ISW

Киев • УНН

 • 634 просмотра

россия строит военные базы и инфраструктуру у границ Финляндии и Эстонии. Аналитики прогнозируют, что рф понадобится пять лет, чтобы нарастить силы до угрожающего уровня.

рф расширяет военную инфраструктуру у границ с Финляндией и Эстонией – ISW

россия продолжает расширять свою военную инфраструктуру вдоль границы с Финляндией и Эстонией, вероятно, готовясь к будущей агрессии против НАТО. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики указывают, что недавние спутниковые снимки, которые подтвердили официальные лица НАТО, показывают, что россияне строят базы и военную инфраструктуру вблизи финских и эстонских границ - в частности, строят и ремонтируют палатки, склады для хранения транспортных средств, укрытия для истребителей и вертолетные базы на авиабазах оленя и алакуртти в мурманской области, авиабазе каменка в республике коми и авиабазе петрозаводск в республике карелия.

Высокопоставленный чиновник НАТО заявил, что россия, вероятно, передислоцирует войска дальше на север, когда закончится война в Украине, и что россия считает, что ее доступ к Арктике является ключевым для ее статуса великой державы

- отмечают в ISW.

Эстония готовится к войне с россией, которую НАТО надеется сдержать - Euractiv17.05.25, 14:00 • 4660 просмотров

Там подчеркивают, что представители оборонного сектора Финляндии прогнозируют, что россии понадобится примерно пять лет, чтобы нарастить свои силы до угрожающего уровня после окончания войны в Украине, возможно, утроив количество российских сил на границе с Финляндией.

В апреле 2025 года ... западные военные и разведчики заявили, что россия расширяет военные базы вблизи петрозаводска и модернизирует железнодорожные линии и другую инфраструктуру вдоль западной границы россии с НАТО

- говорится в статье.

Аналитики добавляют, что помощник путина и бывший секретарь совета безопасности рф николай патрушев недавно использовал нарративы, подобные тем, которые кремль использовал для оправдания своего вторжения в Украину, чтобы угрожать Финляндии.

Напомним

По информации BILD, завершение войны в Украине может стать новым этапом угроз со стороны россии. Так, около 800 тысяч российских военных, в случае перемирия, могут быть передислоцированы в беларусь и к границам Финляндии, Норвегии и балтийских стран.

По словам неназванного западного чиновника, россия воспринимает слабость как возможность новых завоеваний. После Грузии был Крым, потом Донбасс, потом Украина, и "если мы дадим путину понять, что он может сохранить аннексированные территории, он выберет себе следующую, большую цель".

россия задержала нефтяной танкер, принадлежащий члену НАТО: детали инцидента18.05.25, 20:28 • 9434 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
NATO
Финляндия
Эстония
Украина
Brent
$65.30
Bitcoin
$106,202.90
S&P 500
$5,957.61
Tesla
$341.13
Газ TTF
$35.23
Золото
$3,219.50
Ethereum
$2,555.11