рф расширяет военную инфраструктуру у границ с Финляндией и Эстонией – ISW

россия продолжает расширять свою военную инфраструктуру вдоль границы с Финляндией и Эстонией, вероятно, готовясь к будущей агрессии против НАТО. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики указывают, что недавние спутниковые снимки, которые подтвердили официальные лица НАТО, показывают, что россияне строят базы и военную инфраструктуру вблизи финских и эстонских границ - в частности, строят и ремонтируют палатки, склады для хранения транспортных средств, укрытия для истребителей и вертолетные базы на авиабазах оленя и алакуртти в мурманской области, авиабазе каменка в республике коми и авиабазе петрозаводск в республике карелия.

Высокопоставленный чиновник НАТО заявил, что россия, вероятно, передислоцирует войска дальше на север, когда закончится война в Украине, и что россия считает, что ее доступ к Арктике является ключевым для ее статуса великой державы - отмечают в ISW.

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Там подчеркивают, что представители оборонного сектора Финляндии прогнозируют, что россии понадобится примерно пять лет, чтобы нарастить свои силы до угрожающего уровня после окончания войны в Украине, возможно, утроив количество российских сил на границе с Финляндией.

В апреле 2025 года ... западные военные и разведчики заявили, что россия расширяет военные базы вблизи петрозаводска и модернизирует железнодорожные линии и другую инфраструктуру вдоль западной границы россии с НАТО - говорится в статье.

Аналитики добавляют, что помощник путина и бывший секретарь совета безопасности рф николай патрушев недавно использовал нарративы, подобные тем, которые кремль использовал для оправдания своего вторжения в Украину, чтобы угрожать Финляндии.

Напомним

По информации BILD, завершение войны в Украине может стать новым этапом угроз со стороны россии. Так, около 800 тысяч российских военных, в случае перемирия, могут быть передислоцированы в беларусь и к границам Финляндии, Норвегии и балтийских стран.

По словам неназванного западного чиновника, россия воспринимает слабость как возможность новых завоеваний. После Грузии был Крым, потом Донбасс, потом Украина, и "если мы дадим путину понять, что он может сохранить аннексированные территории, он выберет себе следующую, большую цель".

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