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россия задержала нефтяной танкер, принадлежащий члену НАТО: детали инцидента

Киев • УНН

 • 184 просмотра

россия задержала греческий нефтяной танкер Green Admire, шедший из Эстонии в Роттердам. Эстония предупредила союзников по НАТО о непредсказуемом поведении рф.

россия задержала нефтяной танкер, принадлежащий члену НАТО: детали инцидента

россия задержала нефтяной танкер, принадлежащий и отправляющийся из государств-членов НАТО, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Греческое судно Green Admire выходило из Силламяэ, эстонского порта на Балтийском море, используя обозначенный судоходный канал, пересекающий российские воды, сообщает министерство иностранных дел Эстонии.

Министерство заявило, что предупредило союзников по НАТО об инциденте.

"Сегодняшний инцидент показывает, что россия продолжает вести себя непредсказуемо", — сказал министр иностранных дел Маргус Цахкна.

"Я также проинформировал наших союзников о событии".

Green Admire сейчас стоит на якоре у российского острова Гогланд, сообщает Marine Traffic, веб-сайт, отслеживающий суда.

Судно направлялось в Роттердам с эстонской сланцевой нефтью, сообщила Эстонская транспортная администрация.

Судоходный канал из Силламяэ через российские территориальные воды был создан в соответствии с соглашением между Эстонией, Финляндией и россией, чтобы избежать мелководья в эстонских водах, сообщила администрация.

Суда, входящие и выходящие из порта, теперь будут направляться через территориальные воды Эстонии, добавили в нем.

В четверг Эстония заявила, что россия направила истребитель в воздушное пространство НАТО над Балтийским морем после попытки остановить направляющийся в россию танкер, который, как полагают, является частью так называемого "теневого флота", используемого москвой для обхода санкций.

ЕС готовит новые санкции против россии: под ударом "Северный поток", теневой флот и банки - фон дер Ляйен16.05.2025, 12:33 • 121945 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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