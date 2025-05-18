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росія затримала нафтовий танкер, що належить члену НАТО: деталі інциденту

Київ • УНН

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росія затримала грецький нафтовий танкер Green Admire, що йшов з Естонії до Роттердаму. Естонія попередила союзників по НАТО про непередбачувану поведінку рф.

росія затримала нафтовий танкер, що належить члену НАТО: деталі інциденту

росія затримала нафтовий танкер, що належить і відправляється з держав-членів НАТО, передає УНН з посиланням на Sky News.

Деталі

Грецьке судно Green Admire виходило з Сілламяе, естонського порту на Балтійському морі, використовуючи позначений судноплавний канал, що перетинає російські води, повідомляє міністерство закордонних справ Естонії.

Міністерство заявило, що попередило союзників по НАТО про інцидент.

"Сьогоднішній інцидент показує, що росія продовжує поводитися непередбачувано", — сказав міністр закордонних справ Маргус Цахкна.

"Я також поінформував наших союзників про подію".

Green Admire зараз стоїть на якорі біля російського острова Гогланд, повідомляє Marine Traffic, веб-сайт, що відстежує судна.

Судно прямувало до Роттердама з естонською сланцевою нафтою, повідомила Естонська транспортна адміністрація.

Судноплавний канал із Сілламяе через російські територіальні води був створений відповідно до угоди між Естонією, Фінляндією та росією, щоб уникнути мілководдя в естонських водах, повідомила адміністрація.

Судна, що входять і виходять із порту, тепер направлятимуться через територіальні води Естонії, додали в ньому.

У четвер Естонія заявила, що росія направила винищувач у повітряний простір НАТО над Балтійським морем після спроби зупинити танкер, що прямував до росії, який, як вважають, є частиною так званого "тіньового флоту", що використовується москвою для обходу санкцій.

ЄС готує нові санкції проти росії: під ударом "Північний потік", тіньовий флот і банки - фон дер Ляєн16.05.2025, 12:33 • 121945 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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