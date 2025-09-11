Зеленский и президент Финляндии Стубб обсудили атаку рф на Польшу, новые санкции ЕС и "коалицию убежищ"

$41.210.09
48.240.05
ukenru
11:02 • 1224 просмотра
НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
Эксклюзив
09:51 • 5108 просмотра
Министр финансов Марченко прокомментировал подготовку Госбюджета-2026
Эксклюзив
09:16 • 9108 просмотра
Минэкономики о новом Трудовом кодексе: почти готов к внесению на рассмотрение ВР
07:11 • 15581 просмотра
Польша реагирует на вторжение дронов РФ: воздушное движение на востоке страны ограничено до зимы
11 сентября, 05:01 • 35418 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества
Эксклюзив
10 сентября, 15:04 • 43682 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 95528 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
10 сентября, 13:15 • 50467 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
10 сентября, 12:25 • 47824 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
10 сентября, 12:10 • 43701 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
5.1м/с
32%
755мм
Популярные новости
Всем педагогам ежегодно будут выплачивать вознаграждение за добросовестный труд - Свириденко11 сентября, 01:44 • 20064 просмотра
Враг проводит рейды на ВОТ и ищет тех, кто помогает Силам обороны11 сентября, 02:43 • 6734 просмотра
Мерц о вторжении дронов РФ в Польшу: сознательная провокация Кремля11 сентября, 03:46 • 19966 просмотра
Атака дронов на Украину 11 сентября: ПВО уничтожила 62 вражеских БПЛАPhoto06:42 • 13579 просмотра
Вторжение российских БПЛА в воздушное пространство Польши: Варшава созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН07:22 • 13858 просмотра
публикации
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11:11 • 2298 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества11 сентября, 05:01 • 35441 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 95541 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 86206 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка10 сентября, 09:29 • 65382 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Александр Стабб
Денис Шмыгаль
Сергей Марченко
Актуальные места
Украина
Польша
Беларусь
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11:11 • 2298 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом07:32 • 6610 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 26157 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 90687 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 81907 просмотра
Актуальное
Нефть
СВИФТ
DJI Mavic
Сокол 9
SpaceX Starship

Зеленский и президент Финляндии Стубб обсудили атаку рф на Польшу, новые санкции ЕС и "коалицию убежищ"

Киев • УНН

 • 212 просмотра

Президенты Украины и Финляндии обсудили атаку рф на Польшу, евроинтеграцию Украины и "коалицию убежищ". Зеленский ожидает 19-й пакет санкций ЕС против рф.

Зеленский и президент Финляндии Стубб обсудили атаку рф на Польшу, новые санкции ЕС и "коалицию убежищ"

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с президентом Финляндии Александром Стуббом. Лидеры обсудили широкий спектр вопросов безопасности и международной поддержки Украины, особенно в свете последних провокаций кремля. Об этом Зеленский сообщил в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Детали

По словам Зеленского, главной темой переговоров стала атака российских беспилотников на территорию Польши. Глава государства подчеркнул, что инцидент не был случайностью, а свидетельствовал о способности москвы расширять агрессию и сознательно создавать новые угрозы.

Президент призвал к решительной реакции международного сообщества и усилению санкционного давления на рф. Он также сообщил, что ожидает принятия 19-го пакета ограничительных мер Евросоюза.

Два десятка дронов, на мой взгляд, летели целенаправленно. Есть полный анализ траектории, выясняются детали. Все это указывает: запуск дронов рф был продуманным и точно не случайность

– заявил украинский президент.

Отдельно стороны коснулись европейской интеграции Украины. Зеленский поблагодарил Финляндию за поддержку в открытии новых переговорных кластеров с ЕС, подчеркнув, что это еще один шаг к членству.

Не Берлинская стена, барьеров гораздо больше: Финляндия укрепляет 200 км границы с РФ25.08.25, 21:10 • 6066 просмотров

Не менее важным в разговоре, по словам украинского президента, стал вопрос защиты мирного населения. Зеленский отметил активное участие Финляндии в "коалиции убежищ" – международной инициативе, которая помогает украинским общинам создавать безопасные пространства для людей во время воздушных угроз.

Зеленский подытожил: только единство и сильные действия союзников смогут ограничить военные возможности россии и обеспечить реальную безопасность для Украины и всей Европы.

Напомним

Президент Финляндии Александр Стубб прибыл в Киев для встречи с украинским лидером. Обсуждаются проекты в сфере безопасности, евроинтеграция, инвестиции, санкции против рф и устойчивый мир.

Степан Гафтко

Политика
благотворительность
Александр Стабб
Европейский Союз
Финляндия
Владимир Зеленский
Украина
Киев
Польша