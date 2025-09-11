Зеленский и президент Финляндии Стубб обсудили атаку рф на Польшу, новые санкции ЕС и "коалицию убежищ"
Киев • УНН
Президенты Украины и Финляндии обсудили атаку рф на Польшу, евроинтеграцию Украины и "коалицию убежищ". Зеленский ожидает 19-й пакет санкций ЕС против рф.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с президентом Финляндии Александром Стуббом. Лидеры обсудили широкий спектр вопросов безопасности и международной поддержки Украины, особенно в свете последних провокаций кремля. Об этом Зеленский сообщил в своем Телеграм-канале, пишет УНН.
Детали
По словам Зеленского, главной темой переговоров стала атака российских беспилотников на территорию Польши. Глава государства подчеркнул, что инцидент не был случайностью, а свидетельствовал о способности москвы расширять агрессию и сознательно создавать новые угрозы.
Президент призвал к решительной реакции международного сообщества и усилению санкционного давления на рф. Он также сообщил, что ожидает принятия 19-го пакета ограничительных мер Евросоюза.
Два десятка дронов, на мой взгляд, летели целенаправленно. Есть полный анализ траектории, выясняются детали. Все это указывает: запуск дронов рф был продуманным и точно не случайность
Отдельно стороны коснулись европейской интеграции Украины. Зеленский поблагодарил Финляндию за поддержку в открытии новых переговорных кластеров с ЕС, подчеркнув, что это еще один шаг к членству.
Не Берлинская стена, барьеров гораздо больше: Финляндия укрепляет 200 км границы с РФ25.08.25, 21:10 • 6066 просмотров
Не менее важным в разговоре, по словам украинского президента, стал вопрос защиты мирного населения. Зеленский отметил активное участие Финляндии в "коалиции убежищ" – международной инициативе, которая помогает украинским общинам создавать безопасные пространства для людей во время воздушных угроз.
Зеленский подытожил: только единство и сильные действия союзников смогут ограничить военные возможности россии и обеспечить реальную безопасность для Украины и всей Европы.
Напомним
Президент Финляндии Александр Стубб прибыл в Киев для встречи с украинским лидером. Обсуждаются проекты в сфере безопасности, евроинтеграция, инвестиции, санкции против рф и устойчивый мир.