Фінляндія будує 200-кілометровий бар'єр на кордоні з росією для захисту від БпЛА - ЗМІ

Фінляндія споруджує на кордоні з росією бар’єр, який може бути використаний для будівництва так званої "стіни дронів". Мета полягає у виявленні та, за необхідності, знищенні ворожих БпЛА. Про це повідомляє Gazeta.pl, інформує УНН.

Зазначається, що зведення бар'єра майже наполовину завершено. За словами генерала Ярі Толппанена із штабу Фінської прикордонної охорони, він буде облдананий системою датчиків.

Бар'єр може бути частиною "стіни з дронів. Встановлено системи моніторингу та зв’язку, а повне завершення очікується наступного року