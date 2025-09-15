Фінляндія будує 200-кілометровий бар'єр на кордоні з росією для захисту від БпЛА - ЗМІ
Київ • УНН
Фінляндія споруджує на кордоні з росією бар'єр заввишки 3,5 метра з колючим дротом, призначений для виявлення та знищення ворожих безпілотників. Проєкт, який охопить близько 200 кілометрів, майже наполовину завершений та буде обладнаний системою датчиків.
Фінляндія споруджує на кордоні з росією бар’єр, який може бути використаний для будівництва так званої "стіни дронів". Мета полягає у виявленні та, за необхідності, знищенні ворожих БпЛА. Про це повідомляє Gazeta.pl, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що зведення бар'єра майже наполовину завершено. За словами генерала Ярі Толппанена із штабу Фінської прикордонної охорони, він буде облдананий системою датчиків.
Бар'єр може бути частиною "стіни з дронів. Встановлено системи моніторингу та зв’язку, а повне завершення очікується наступного року
Вказується, що основна мета проєкту – виявляти та, за потреби, знищувати ворожі безпілотники. Бар’єр буде металевим заввишки 3,5 метра з колючим дротом на вершині та протягнеться приблизно на 200 кілометрів, переважно поблизу прикордонних постів і найбільш активних маршрутів. Загальна довжина фінсько-російського кордону перевищує 1300 кілометрів.
Нагадаємо
Днями Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з президентом Фінляндії Александром Стуббом. Лідери обговорили широкий спектр питань безпеки та міжнародної підтримки України, особливо у світлі останніх провокацій кремля.
