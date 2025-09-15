$41.310.00
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 12888 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 28037 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 57254 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 92240 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 76926 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 80103 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 43954 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 80291 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 72193 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 40323 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Фінляндія будує 200-кілометровий бар'єр на кордоні з росією для захисту від БпЛА - ЗМІ

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Фінляндія споруджує на кордоні з росією бар'єр заввишки 3,5 метра з колючим дротом, призначений для виявлення та знищення ворожих безпілотників. Проєкт, який охопить близько 200 кілометрів, майже наполовину завершений та буде обладнаний системою датчиків.

Фінляндія будує 200-кілометровий бар'єр на кордоні з росією для захисту від БпЛА - ЗМІ

Фінляндія споруджує на кордоні з росією бар’єр, який може бути використаний для будівництва так званої "стіни дронів". Мета полягає у виявленні та, за необхідності, знищенні ворожих БпЛА. Про це повідомляє Gazeta.pl, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що зведення бар'єра майже наполовину завершено. За словами генерала Ярі Толппанена із штабу Фінської прикордонної охорони, він буде облдананий системою датчиків.

Бар'єр може бути частиною "стіни з дронів. Встановлено системи моніторингу та зв’язку, а повне завершення очікується наступного року

- сказав фінський військовий.

Вказується, що основна мета проєкту – виявляти та, за потреби, знищувати ворожі безпілотники. Бар’єр буде металевим заввишки 3,5 метра з колючим дротом на вершині та протягнеться приблизно на 200 кілометрів, переважно поблизу прикордонних постів і найбільш активних маршрутів. Загальна довжина фінсько-російського кордону перевищує 1300 кілометрів.

Нагадаємо

Днями Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з президентом Фінляндії Александром Стуббом. Лідери обговорили широкий спектр питань безпеки та міжнародної підтримки України, особливо у світлі останніх провокацій кремля.

Вадим Хлюдзинський

Новини Світу
Фінляндія