Операция "Восточный страж" не предусматривает интеграции с украинскими противовоздушными силами - генерал НАТО

Операция "Восточный страж" будет сосредоточена прежде всего на защите территории НАТО, в частности восточных рубежей Альянса. В то же время НАТО продолжает учиться у Украины и будет учитывать ее опыт сбивания воздушных целей. Об этом заявил Верховный главнокомандующий Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич во время пресс-конференции, пишет УНН.

Восточный страж" будет сосредоточен прежде всего на защите территории Альянса. И сейчас я не вижу конфликта между поддержкой, которую отдельные страны оказывают Украине, и тем, что они предлагают сделать для этих усилий - ответил Гринкевич.

При этом генерал отметил, что операция "Восточный страж" не предусматривает интеграции с украинскими противовоздушными силами. В то же время он положительно оценил опыт Украины и инициативу ЕС по развитию так называемой "стены против дронов". Генерал отметил, что такие методы созвучны с намерениями НАТО.

Только что вернувшись из Балтии, где ряд стран инвестирует в технологии, изучая опыт Украины относительно того, какие датчики и какое оружие, кинетическое и некинетическое, я понимаю, что это может быть эффективным. И поэтому интеграция этих видов обороны в нашу повседневную деятельность по сдерживанию и в наши региональные планы - это абсолютно точно то, что мы хотим делать в будущем - подчеркнул Гринкевич.

Он отметил, что НАТО может многому научиться у Украины.

У них хорошо развитая оборонно-промышленная база. У них большой опыт работы с перехватчиками беспилотников. У нас есть мощности, у нас есть Объединенный аналитический учебно-тренировочный центр в Польше, который является общим для НАТО и Украины, где мы извлекаем уроки - добавил генерал.

Дополнение

Союзники по НАТО выразили полную солидарность с Польшей после нарушения воздушного пространства страны российскими дронами. Операция "Восточный страж" укрепит восточный фланг Альянса.