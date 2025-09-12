Операция "Восточный страж" не предусматривает интеграции с украинскими противовоздушными силами - генерал НАТО
Киев • УНН
НАТО запускает операцию "Восточный страж" для защиты восточных рубежей Альянса. НАТО будет учитывать опыт Украины по сбитию воздушных целей.
Операция "Восточный страж" будет сосредоточена прежде всего на защите территории НАТО, в частности восточных рубежей Альянса. В то же время НАТО продолжает учиться у Украины и будет учитывать ее опыт сбивания воздушных целей. Об этом заявил Верховный главнокомандующий Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич во время пресс-конференции, пишет УНН.
Восточный страж" будет сосредоточен прежде всего на защите территории Альянса. И сейчас я не вижу конфликта между поддержкой, которую отдельные страны оказывают Украине, и тем, что они предлагают сделать для этих усилий
При этом генерал отметил, что операция "Восточный страж" не предусматривает интеграции с украинскими противовоздушными силами. В то же время он положительно оценил опыт Украины и инициативу ЕС по развитию так называемой "стены против дронов". Генерал отметил, что такие методы созвучны с намерениями НАТО.
Только что вернувшись из Балтии, где ряд стран инвестирует в технологии, изучая опыт Украины относительно того, какие датчики и какое оружие, кинетическое и некинетическое, я понимаю, что это может быть эффективным. И поэтому интеграция этих видов обороны в нашу повседневную деятельность по сдерживанию и в наши региональные планы - это абсолютно точно то, что мы хотим делать в будущем
Он отметил, что НАТО может многому научиться у Украины.
У них хорошо развитая оборонно-промышленная база. У них большой опыт работы с перехватчиками беспилотников. У нас есть мощности, у нас есть Объединенный аналитический учебно-тренировочный центр в Польше, который является общим для НАТО и Украины, где мы извлекаем уроки
Дополнение
Союзники по НАТО выразили полную солидарность с Польшей после нарушения воздушного пространства страны российскими дронами. Операция "Восточный страж" укрепит восточный фланг Альянса.
Мы видим, как дроны нарушают наше воздушное пространство. Независимо от того, было ли это намеренно или нет, это неприемлемо. Союзники выразили полную солидарность с Польшей. Крайне важно противодействовать агрессии и защищать каждого члена Альянса. Защита восточного фланга – наша ключевая задача. Именно поэтому мы запускаем инициативу "Восточный страж" для дальнейшего укрепления нашего восточного фланга