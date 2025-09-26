Дрони у небі Данії: Зеленський поділився деталями від розвідки із Фредеріксен
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен щодо підготовки до саміту Європейської політичної спільноти. Також сторони обговорили ситуацію з дронами, які фіксували в небі Данії.
Обговорили підготовку до саміту Європейської політичної спільноти, який уже наступного тижня відбудеться в Данії. Узгодили зустрічі з партнерами, готуємося до дипломатичної роботи
Крім того, за його словами, говорили про ситуацію з дронами, які вже тричі за цей тиждень фіксували в небі Данії. Президент України поділився деталями від розвідки.
Однаково розуміємо, що на тлі всіх цих випадків маємо ще більше координуватися та збільшувати оборонне виробництво. Будь-які виклики долаються співпрацею
