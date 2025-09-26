$41.490.08
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрюс Кубілюс
Олександр Сирський
Метте Фредеріксен
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Чернігів
Ізраїль
Су-34
The Washington Post
МіГ-31
Іскандер (ОТРК)
Ракетний комплекс "Панцир"

Дрони у небі Данії: Зеленський поділився деталями від розвідки із Фредеріксен

Київ • УНН

 • 846 перегляди

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен щодо підготовки до саміту Європейської політичної спільноти. Також сторони обговорили ситуацію з дронами, які фіксували в небі Данії.

Дрони у небі Данії: Зеленський поділився деталями від розвідки із Фредеріксен

Президент України Володимир Зеленський обговорив із премʼєр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен підготовку до саміту Європейської політичної спільноти, а також поділився деталями від розвідки щодо дронів у небі Данії, передає УНН.

Обговорили підготовку до саміту Європейської політичної спільноти, який уже наступного тижня відбудеться в Данії.  Узгодили зустрічі з партнерами, готуємося до дипломатичної роботи 

- повідомив Зеленський.

Крім того, за його словами, говорили про ситуацію з дронами, які вже тричі за цей тиждень фіксували в небі Данії. Президент України поділився деталями від розвідки.

У Данії втретє закрили аеропорт через дрони26.09.25, 03:31 • 2800 переглядiв

Однаково розуміємо, що на тлі всіх цих випадків маємо ще більше координуватися та збільшувати оборонне виробництво. Будь-які виклики долаються співпрацею 

- резюмував Зеленський.

Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто зараз26.09.25, 16:31 • 8552 перегляди

Антоніна Туманова

Політика
Метте Фредеріксен
Данія
Володимир Зеленський
Україна