У Данії втретє закрили аеропорт через дрони

Пізно ввечері в четвер, 25 вересня, у Данії закрили аеропорт "Ольборг". Причиною стало чергове виявлення невідомих дронів у повітряному просторі. Про це інформує УНН з посиланням на Flightradar24, поліцію та данський телеканал TV 2.

Деталі

Офіційні представники аеропорту заявили, що безпека пасажирів і персоналу залишається пріоритетом, тому будь-які спроби проникнення дронів у зону польотів сприймаються максимально серйозно.

Ми закрили простір о 23:40. Протягом усього дня ми працювали там у посиленому складі, і саме наш співробітник звернув увагу на підозрілий об’єкт - пояснив черговий поліції Північної Ютландії Крістіан Тілстед.

Таким чином рейс KL1289 повернувся до Амстердама, а SK1225 з Копенгагена було скасовано.

У поліції Копенгагена повідомили, що отримали сотні дзвінків від місцевих жителів, які також повідомляли про помічені в небі дрони.

Черговий офіцер Єспер Франдсен наголосив, що всі сигнали перевіряють, хоча і визнає, що після гучного висвітлення в ЗМІ кількість звернень значно зросла. За його словами, свідків детально розпитують, щоб відрізнити справжній безпілотник від літака чи навіть яскравої зірки.

Правоохоронці також закликають очевидців фіксувати підозрілі об’єкти на відео й надсилати записи для подальшої перевірки.

Нагадаємо

У ніч з 24 на 25 вересня, Аеропорт "Ольборг" на півночі Данії був закритий через дрони в його повітряному просторі.

У понеділок, 22 вересня міжнародний аеропорт Копенгагена тимчасово призупиняв роботу через помічені в повітряному просторі від двох до чотирьох "великих" безпілотників. Було припинено щонайменше 15 рейсів.

Міністр оборони Данії Трольс Лунд Поульсен заявив, що активність безпілотників над данськими аеропортами є "гібридною атакою". Це призвело до призупинення польотів в аеропорту Ольборга та посилення можливостей країни щодо виявлення та збиття безпілотників.

