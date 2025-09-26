$41.410.03
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У Данії втретє закрили аеропорт через дрони

Київ • УНН

 • 302 перегляди

Аеропорт "Ольборг" у Данії був закритий увечері 25 вересня через чергове виявлення невідомих дронів, що призвело до скасування рейсів. Це сталося після аналогічних інцидентів у Копенгагені та Ольборзі, які міністр оборони Данії назвав "гібридною атакою".

У Данії втретє закрили аеропорт через дрони

Пізно ввечері в четвер, 25 вересня, у Данії закрили аеропорт "Ольборг". Причиною стало чергове виявлення невідомих дронів у повітряному просторі. Про це інформує УНН з посиланням на Flightradar24, поліцію та данський телеканал TV 2.

Деталі

Офіційні представники аеропорту заявили, що безпека пасажирів і персоналу залишається пріоритетом, тому будь-які спроби проникнення дронів у зону польотів сприймаються максимально серйозно.

Ми закрили простір о 23:40. Протягом усього дня ми працювали там у посиленому складі, і саме наш співробітник звернув увагу на підозрілий об’єкт

- пояснив черговий поліції Північної Ютландії Крістіан Тілстед.

Таким чином рейс KL1289 повернувся до Амстердама, а SK1225 з Копенгагена було скасовано.

У поліції Копенгагена повідомили, що отримали сотні дзвінків від місцевих жителів, які також повідомляли про помічені в небі дрони.

Черговий офіцер Єспер Франдсен наголосив, що всі сигнали перевіряють, хоча і визнає, що після гучного висвітлення в ЗМІ кількість звернень значно зросла. За його словами, свідків детально розпитують, щоб відрізнити справжній безпілотник від літака чи навіть яскравої зірки.

Правоохоронці також закликають очевидців фіксувати підозрілі об’єкти на відео й надсилати записи для подальшої перевірки.

Нагадаємо

У ніч з 24 на 25 вересня, Аеропорт "Ольборг" на півночі Данії був закритий  через дрони в його повітряному просторі.  

У понеділок, 22 вересня міжнародний аеропорт Копенгагена тимчасово призупиняв роботу через помічені в повітряному просторі від двох до чотирьох "великих" безпілотників. Було припинено щонайменше 15 рейсів.    

Міністр оборони Данії Трольс Лунд Поульсен заявив, що активність безпілотників над данськими аеропортами є "гібридною атакою". Це призвело до призупинення польотів в аеропорту Ольборга та посилення можливостей країни щодо виявлення та збиття безпілотників.

Віта Зеленецька

Новини Світу
Троельс Лунд Поульсен
Копенгаген
Амстердам
Данія