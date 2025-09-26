В Дании в третий раз закрыли аэропорт из-за дронов

Поздно вечером в четверг, 25 сентября, в Дании закрыли аэропорт "Ольборг". Причиной стало очередное обнаружение неизвестных дронов в воздушном пространстве. Об этом информирует УНН со ссылкой на Flightradar24, полицию и датский телеканал TV 2.

Детали

Официальные представители аэропорта заявили, что безопасность пассажиров и персонала остается приоритетом, поэтому любые попытки проникновения дронов в зону полетов воспринимаются максимально серьезно.

Мы закрыли пространство в 23:40. В течение всего дня мы работали там в усиленном составе, и именно наш сотрудник обратил внимание на подозрительный объект - пояснил дежурный полиции Северной Ютландии Кристиан Тилстед.

Таким образом, рейс KL1289 вернулся в Амстердам, а SK1225 из Копенгагена был отменен.

В полиции Копенгагена сообщили, что получили сотни звонков от местных жителей, которые также сообщали о замеченных в небе дронах.

Дежурный офицер Йеспер Франдсен подчеркнул, что все сигналы проверяются, хотя и признает, что после громкого освещения в СМИ количество обращений значительно возросло. По его словам, свидетелей подробно расспрашивают, чтобы отличить настоящий беспилотник от самолета или даже яркой звезды.

Правоохранители также призывают очевидцев фиксировать подозрительные объекты на видео и присылать записи для дальнейшей проверки.

Напомним

В ночь с 24 на 25 сентября аэропорт "Ольборг" на севере Дании был закрыт из-за дронов в его воздушном пространстве.

В понедельник, 22 сентября, международный аэропорт Копенгагена временно приостанавливал работу из-за замеченных в воздушном пространстве от двух до четырех "больших" беспилотников. Было отменено по меньшей мере 15 рейсов.

Министр обороны Дании Тролльс Лунд Поульсен заявил, что активность беспилотников над датскими аэропортами является "гибридной атакой". Это привело к приостановке полетов в аэропорту Ольборга и усилению возможностей страны по обнаружению и сбитию беспилотников.

Дания и НАТО договорились о сотрудничестве для обеспечения безопасности после инцидентов с дронами над аэропортами