У Данії закрили аеропорт через появу безпілотників у повітряному просторі
Київ • УНН
Аеропорт Ольборг на півночі Данії закритий через дрони в повітряному просторі. Поліція знаходиться на місці події, повідомив представник аеропорту.
Аеропорт "Ольборг" на півночі Данії закритий через дрони в повітряному просторі. На місці події знаходиться поліція. Про це інформує УНН з посиланням на агенцію Reuters, Sky News.
Деталі
Зазначається, що представник аеропорту "Ольборг" пізно ввечері у середу, 24 вересня повідомив про закриття летовища через появу безпілотників у його повітряному просторі.
Разом із тим представник "Ольборга" відмовився коментувати кількість дронів.
За інформацією Sky News, призупинено щонайменше 4 вхідні та вихідні рейси з аеропорту: два літаки SAS, один Norwegian та один KLM.
Нагадаємо
У понеділок, 22 вересня міжнародний аеропорт Копенгагена тимчасово призупиняв роботу через помічені в повітряному просторі від двох до чотирьох "великих" безпілотників. Було припинено щонайменше 15 рейсів.
