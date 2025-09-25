$41.380.00
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27 • 20576 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04 • 26233 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
24 вересня, 12:07 • 26683 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
24 вересня, 11:17 • 27292 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
24 вересня, 11:04 • 43013 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
24 вересня, 10:07 • 20134 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
24 вересня, 08:38 • 39890 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
24 вересня, 07:25 • 18756 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
24 вересня, 06:56 • 18881 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
У Данії закрили аеропорт через появу безпілотників у повітряному просторі

Київ • УНН

 410 перегляди

Аеропорт Ольборг на півночі Данії закритий через дрони в повітряному просторі. Поліція знаходиться на місці події, повідомив представник аеропорту.

У Данії закрили аеропорт через появу безпілотників у повітряному просторі

Аеропорт "Ольборг" на півночі Данії закритий через дрони в повітряному просторі. На місці події знаходиться поліція. Про це інформує УНН з посиланням на агенцію ReutersSky News.  

Деталі

Зазначається, що представник аеропорту "Ольборг" пізно ввечері у середу, 24 вересня повідомив про закриття летовища через появу безпілотників у його повітряному просторі. 

Разом із тим представник "Ольборга" відмовився коментувати кількість дронів.

За інформацією Sky News, призупинено щонайменше 4 вхідні та вихідні рейси з аеропорту: два літаки SAS, один Norwegian та один KLM.  

Нагадаємо

У понеділок, 22 вересня міжнародний аеропорт Копенгагена тимчасово призупиняв роботу через помічені в повітряному просторі від двох до чотирьох "великих" безпілотників. Було припинено щонайменше 15 рейсів.  

російський винищувач пролетів над фрегатом Німеччини в Балтійському морі - Пісторіус повідомив про нову провокацію рф24.09.25, 23:43 • 620 переглядiв

Віта Зеленецька

Новини Світу
